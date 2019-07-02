ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

ساديو ماني

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.

وأكد ماني، خلال تصريحاته عقب المباراة، أن منتخب السنغال لم يؤد أفضل أداء له أمام كينيا في بداية اللقاء، لكن الأداء تحسن بمرور الوقت وتمكن الفريق من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط. وعن إهداره ركلة الجزاء في الشوط الأول، أكد ماني أنه شعر بإحباط شديد بعد إهدار تلك الركلة، لكنه لم يفقد الأمل، وتمكن من التعويض