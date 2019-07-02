رياضة

محمود جنش يكشف سر غضبه من مسؤولي الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص
جنش
جنش
قدم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندته عقب تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مران المنتخب الأسبوع الماضي. وقال جنش: «إن أنا كملت في نادي الزمالك دة هيبقى بسبب الحب والتقدير اللي أنا شوفته من الجماهير، مش عارف أقولهم إيه لكن بجد بشكرهم جدا». كما قدم جنش الشكر لإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومحمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ورامي بكر، وبدر مطر، ومحمد محمود.
وبسؤاله عن تلقيه أي اتصالات من مسؤولي الزمالك، أجاب جنش في تصريحات تلفزيونية لقناة «ON SPORT»: «لم أتلق أي اتصال من الزمالك خلال تلك الفترة، وكل ما حدث أنني تلقيت رسالة فقط، وبصراحة مش عايز أتكلم في الموضوع ده خلال هذه المرحلة لأن كل تركيزي في كيفية إجراء الجراحة وبدء برنامج التأهيل
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ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.
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الجزائر يهزم تنزانيا ويتأهل بالعلامة الكاملة

فوز كبير حققه المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، الفوز رفع رصيد الخضر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير. أحرز أهداف اللقاء إسلام سليماني في الدقيقة 34، وأضاف آدم وناس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين، 39 و46 من الشوط الأول، الذي شهد تألقا كبيرا من لاعبي المنتخب الجزائري.
الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (8)

ماني يتألق ويقود السنغال للفوز على كينيا بكأس الأمم

حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليرتفع بذلك رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتبقى آماله في التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل ثالث، معلقة بأقدام المنتخبات في المجموعتين الخامسة والسادسة.
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الزمالك يحذر لاعبيه الدوليين من عمرو وردة

حذر مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الدوليين، من التحدث لوسائل الإعلام عن أزمة عمرو وردة، حيث أبلغ مسئولو الزمالك رباعي الفريق المتواجد بصفوف منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وطارق حامد، من الحديث عن أزمة زميلهم في وسائل الإعلام. وعاد عمرو وردة لمعسكر المنتخب الوطني بعد قبول اعتذاره عقب استبعاده منه خلال الأيام الماضية لأسباب أخلاقية بعدما تدخل محمد صلاح ولاعبو المنتخب لاستمراره مع الفريق.
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خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة

أجرى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا بالحارس محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس الفريق ومنتخب مصر، للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع وتر "إكيليس" خلال مران الفراعنة أمس الجمعة. وكشف جلال عن حزنه الشديد للإصابة التي تعرض لها، لأنه "أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية" ويعده حارس مصر الأول رغم عدم مشاركته في بطولة إفريقيا. وأكد المدير الفني لمحمود جنش أن إصابته خسارة كبيرة للزمالك، في ظل تألقه ومستواه المميز وأدائه العالي، موضحًا له أن إصابته تسببت في صدمة قوية للجهاز الفني.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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اتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاج "جنش"

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، بعد إصابته في معسكر الفراعنة، حيث أظهرت الأشعة التي أجريت للاعب محمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، عن إصابته بقطع في وتر "إكليس" وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث بات من الصعب على اللاعب استكمال البطولة، كما تأكد بصفة رسمية، غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر، عن الفراعنة خلال بقية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
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