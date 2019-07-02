محمود جنش يكشف سر غضبه من مسؤولي الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

جنش

قدم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندته عقب تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مران المنتخب الأسبوع الماضي. وقال جنش: «إن أنا كملت في نادي الزمالك دة هيبقى بسبب الحب والتقدير اللي أنا شوفته من الجماهير، مش عارف أقولهم إيه لكن بجد بشكرهم جدا». كما قدم جنش الشكر لإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومحمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ورامي بكر، وبدر مطر، ومحمد محمود.

وبسؤاله عن تلقيه أي اتصالات من مسؤولي الزمالك، أجاب جنش في تصريحات تلفزيونية لقناة «ON SPORT»: «لم أتلق أي اتصال من الزمالك خلال تلك الفترة، وكل ما حدث أنني تلقيت رسالة فقط، وبصراحة مش عايز أتكلم في الموضوع ده خلال هذه المرحلة لأن كل تركيزي في كيفية إجراء الجراحة وبدء برنامج التأهيل