رياض محرز: بدأت مرحلة الحسم ونسعى لإثبات قوتنا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص

رياض محرز

قال رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، إن فريقه استحق التأهل كمتصدر بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء قدموا مباراة رائعة أمام تنزانيا، مساء الاثنين. وحقق المنتخب الجزائري، فوزًا كبيرًا على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي.

وأوضح محرز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن منتخب بلاده خلق عددا من الفرص التهديفية في مبارياته بالبطولة حتى الآن، وتمكن من تسجيل 6 أهداف في 3 مباريات، لكنه الآن وصل إلى المرحلة الأصعب، ويجب المحافظة على التركيز حتى يتمكن الفريق من مواجهة الفرق الإفريقية القوية. وأشاد