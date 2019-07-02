رياضة

رياض محرز: بدأت مرحلة الحسم ونسعى لإثبات قوتنا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص
رياض محرز
رياض محرز
قال رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، إن فريقه استحق التأهل كمتصدر بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء قدموا مباراة رائعة أمام تنزانيا، مساء الاثنين. وحقق المنتخب الجزائري، فوزًا كبيرًا على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي.
وأوضح محرز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن منتخب بلاده خلق عددا من الفرص التهديفية في مبارياته بالبطولة حتى الآن، وتمكن من تسجيل 6 أهداف في 3 مباريات، لكنه الآن وصل إلى المرحلة الأصعب، ويجب المحافظة على التركيز حتى يتمكن الفريق من مواجهة الفرق الإفريقية القوية. وأشاد
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سيسيه يكشف سر موافقته على تسديد ماني لركلة الجزاء

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فوز فريقه على كينيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، كان في غاية الأهمية لتأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولتعويض المستوى الذي ظهر به أمام محاربي الصحراء قبل المرحلة المقبلة. وحقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
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ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.
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محمود جنش يكشف سر غضبه من مسؤولي الزمالك

قدم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندته عقب تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مران المنتخب الأسبوع الماضي. وقال جنش: «إن أنا كملت في نادي الزمالك دة هيبقى بسبب الحب والتقدير اللي أنا شوفته من الجماهير، مش عارف أقولهم إيه لكن بجد بشكرهم جدا». كما قدم جنش الشكر لإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومحمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ورامي بكر، وبدر مطر، ومحمد محمود.
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بلماضي: حققنا كل المطلوب.. ومستوى البدلاء لم يفاجئني

أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره التنزاني، مساء الإثنين، مؤكدًا أن الأهداف التي سعى إليها في دور المجموعات تحققت. وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. بهذا الفوز رفع الخضر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير.
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البلايلي: أمر واحد ينقص الجزائر للتتويج بأمم إفريقيا

أكد يوسف البلايلي، لاعب المنتخب الجزائري، أن فريقه يسعى لتقديم أفضل اداء ممكن في بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الجميع داخل الصفوف لديه رغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية. وضمن منتخب الجزائر تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعدما حقق فوزًا غاليًا على نظيره السنغالي بنتيجة 1- 0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بالبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
جماهير-الجزائر‎

كاف يهدد الجزائر بحرمانه من الجماهير في أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بسبب قيام مناصريه بإشعال الشماريخ فى ملعب الدفاع الجوى، خلال مواجهة محاربي الصحراء أمام المنتخب الكيني، التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل، وهدد "الكاف" منتخب الجزائر، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرار الأمر من قبل الجماهير الجزائرية.
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ماني يتحدث عن بدايته مع كرة القدم والفوز بكأس الأمم

أجرى السنغالي ساديو ماني، قائد منتخب السنغال حوارًا مع جريدة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، حيث تحدث ماني عن والدته وتأثيرها في حياته قائلا: "لا أحد يحب كرة القدم في عائلتي، كانت والدتي تطاردني كلما رأتني ألعب كرة القدم، اضطررت إلى ترك ظل شجرة لأجد نفسي تحت أشعة الشمس الكاملة". وتابع: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي لأنني شعرت بالوحدة قليلا، لم أفهم لماذا لم يُسمح لي أن أعيش حلمي، في القرية عندما أفعل شيئا سيئا كانت أمي أو عمي يضربني، تعرضت للضرب عدة مرات لأنني لم أذهب إلى المدرسة".
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