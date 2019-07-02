أول تعليق من محمد حفظي بعد انضمامه لـ«أوسكار»
تحرير:محمد عودة
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص
محمد حفظي
أعرب المنتج السينمائي محمد حفظي، عن سعادته بالانضمام رسميا لأكاديمية العلوم والفنون «أوسكار».
وكتب حفظى منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «سعيد بانضمامي كعضو رسمي لأكاديمية العلوم والفنون الأمريكية "الأوسكار"».
وكان المنتج السينمائي محمد حفظي، قد أعلن الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية «أوسكار».
وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، باللغة الإنجليزية: «إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية»
وأضاف: «الآن لم يعد بإمكاني فقط متابعة الأوسكار، ولكن أيضًا مشاهدة الأفلام (المنافسة على جوائز الأكاديمية) والتصويت (على الأفضل بينها)»، وسارع متابعوه إلى توجيه التهاني له.
ولم يكن حفظي الوحيد صاحب هذا النوع من الإعلان، حيث كشف المخرج عمرو سلامة، في التوقيت نفسه، عن اختياره رسميا كعضو في
وأضاف: «الآن لم يعد بإمكاني فقط متابعة الأوسكار، ولكن أيضًا مشاهدة الأفلام (المنافسة على جوائز الأكاديمية) والتصويت (على الأفضل بينها)»، وسارع متابعوه إلى توجيه التهاني له.
ولم يكن حفظي الوحيد صاحب هذا النوع من الإعلان، حيث كشف المخرج عمرو سلامة، في التوقيت نفسه، عن اختياره رسميا كعضو في الأكاديمية، وذلك في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك».
يذكر أن حفظي تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.
وكان الموقع الرسمي لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الأوسكار، قد أعلن مساء الإثنين، ضم 842 عضوا جديدا لمختلف أقسام الأكاديمية من إخراج وتمثيل وإنتاج، من بينهم حفظي وسلامة.
وكشف الموقع الرسمي للأوسكار عن أن 50% من الـ842 عضوا الجدد، كانوا من السيدات، بالإضافة لتضمنهم لـ21 فائزا سابقا بجوائز الأوسكار.