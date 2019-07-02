أول تعليق من محمد حفظي بعد انضمامه لـ«أوسكار»

تحرير:محمد عودة ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص

محمد حفظي

أعرب المنتج السينمائي محمد حفظي، عن سعادته بالانضمام رسميا لأكاديمية العلوم والفنون «أوسكار». وكتب حفظى منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «سعيد بانضمامي كعضو رسمي لأكاديمية العلوم والفنون الأمريكية "الأوسكار"». وكان المنتج السينمائي محمد حفظي، قد أعلن الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية «أوسكار». وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، باللغة الإنجليزية: «إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية»

وأضاف: «الآن لم يعد بإمكاني فقط متابعة الأوسكار، ولكن أيضًا مشاهدة الأفلام (المنافسة على جوائز الأكاديمية) والتصويت (على الأفضل بينها)»، وسارع متابعوه إلى توجيه التهاني له. ولم يكن حفظي الوحيد صاحب هذا النوع من الإعلان، حيث كشف المخرج عمرو سلامة، في التوقيت نفسه، عن اختياره رسميا كعضو في