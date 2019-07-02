سيسيه يكشف سر موافقته على تسديد ماني لركلة الجزاء

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ ص

السنغال وكينيا

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فوز فريقه على كينيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، كان في غاية الأهمية لتأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولتعويض المستوى الذي ظهر به أمام محاربي الصحراء قبل المرحلة المقبلة. وحقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

وحرص سيسيه، خلال تصريحاته عقب المباراة، على الإشادة بالمستوى الذي قدمه لاعبوه أمام المنتخب الكيني، موضحًا أن أسود التيرانجا ظهروا بشكل منظم وجيد، بفضل التركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة. وكشف مدرب السنغال، أنه لم يكن يفضل تسديد النجم ساديو ماني لركلة الجزاء الثانية أمام كينيا، بعد إهداره الركلة الأولى،