رياضة

سيسيه يكشف سر موافقته على تسديد ماني لركلة الجزاء

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ ص
السنغال وكينيا
السنغال وكينيا
أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فوز فريقه على كينيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزائر، كان في غاية الأهمية لتأكيد التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ولتعويض المستوى الذي ظهر به أمام محاربي الصحراء قبل المرحلة المقبلة. وحقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
وحرص سيسيه، خلال تصريحاته عقب المباراة، على الإشادة بالمستوى الذي قدمه لاعبوه أمام المنتخب الكيني، موضحًا أن أسود التيرانجا ظهروا بشكل منظم وجيد، بفضل التركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة. وكشف مدرب السنغال، أنه لم يكن يفضل تسديد النجم ساديو ماني لركلة الجزاء الثانية أمام كينيا، بعد إهداره الركلة الأولى،
اقرأ المزيد
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (5)

رياض محرز: بدأت مرحلة الحسم ونسعى لإثبات قوتنا

قال رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، إن فريقه استحق التأهل كمتصدر بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء قدموا مباراة رائعة أمام تنزانيا، مساء الاثنين. وحقق المنتخب الجزائري، فوزًا كبيرًا على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي.
كينيا_السنغال

ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.
جنش

محمود جنش يكشف سر غضبه من مسؤولي الزمالك

قدم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندته عقب تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مران المنتخب الأسبوع الماضي. وقال جنش: «إن أنا كملت في نادي الزمالك دة هيبقى بسبب الحب والتقدير اللي أنا شوفته من الجماهير، مش عارف أقولهم إيه لكن بجد بشكرهم جدا». كما قدم جنش الشكر لإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، ومحمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ورامي بكر، وبدر مطر، ومحمد محمود.
اقرأ المزيد من الأخبار
كينيا_السنغال

ماني: أحب الجمهور المصري.. وشعرت بالإحباط لهذا السبب

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على كينيا، مساء الإثنين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، حيث حقق أسود التيرانجا فوزًا كبيرًا على المنتخب الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط على أمل التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث.
كينيا_السنغال

تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

أقيمت مساء الإثنين، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اختتمت مباريات المجموعة الثالثة بمواجهتي كينيا مع السنغال والجزائر مع تنزانيا، كما اختتمت مباريات المجموعة الرابعة بمباراتي ناميبيا مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا مع المغرب، ولم تشهد هذه المباريات أي مفاجآت، لكنها أحيت آمال بعض المنتخبات في المجموعات الأخرى بالتأهل للدور التالي وعلى رأسها منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي تأهل بالفعل رغم حصده 3 نقاط فقط.
ساديو-ماني

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء في لقاء السنغال وكينيا

فشل ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول ليحرم أسود التيرانجا من هدف التقدم في مواجهة كينيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. مكاسي حارس مرمى المنتخب الكيني نجح في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماني في الدقيقة 29، برعونة شديدة بعدما احتسبها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة نتيجة عرقلة مدافع كينيا محمد موسى لللاعب ساليو سيسيه داخل منطقة الجزاء.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (3)

الجزائر في مهمة تحصيل حاصل أمام تنزانيا

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الثالثة، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها كينيا الساعة 9:00 مساءً على ملعب 30 يونيو، بينما تواجه الجزائر نظيرتها تنزانيا في نفس التوقيت على ملعب السلام، وضمنت الجزائر التأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها على كينيا بهدفين دون رد وعلى السنغال بهدف نظيف، بينما توجد السنغال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن كينيا الثالثة، في الوقت الذي تتذيل فيه تنزانيا الترتيب دون رصيد من النقاط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org