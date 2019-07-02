للمرة الثانية.. ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها

تحرير:وكالات ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ ص

مطار أبها

شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فجر الثلاثاء، هجومًا إرهابيًا جديدًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه عند الساعة 12:35 من فجر الثلاثاء، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان لاحقًا عن هذا العمل الإرهابي.

وفي 23 يونيو، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح. وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم