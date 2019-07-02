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العربية: إصابة 5 أشخاص في هجوم حوثي على مطار أبها

تحرير:وكالات ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ ص
مطار أبها
مطار أبها
أفادت قناة «العربية» فيما نقلته على لسان مراسلها بالسعودية، بأن 5 أشخاص أصيبوا في سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية. وأضاف المصدر أنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي. وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه عند الساعة 12:35من فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولى الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، بهجوم إرهابي.
وأوضح العقيد المالكي، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان لاحقًا عن هذا العمل الإرهابي.وفي 23 يونيو، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21
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مطار ابها

للمرة الثانية.. ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها

شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فجر الثلاثاء، هجومًا إرهابيًا جديدًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه عند الساعة 12:35 من فجر الثلاثاء، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان لاحقًا عن هذا العمل الإرهابي.
السبسي

رويترز: السبسي غادر المستشفى ويباشر مهامه خلال أيام

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، مساء اليوم الإثنين، عن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن والده غادر المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية طبيعية، وسيباشر مهامه خلال أيام. وكان نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أكد، أول من أمس السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء. وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".
السبسي

بعد الوعكة الصحية.. هل تعرض السبسي لمحاولة اغتيال؟

الخميس الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن "رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس"، ومازال بالمستشفى حتى الآن. وكانت صحة السبسي البالغ من العمر 93 عاما، قد تدهورت الأسبوع الماضي، ودخل بعدها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبية، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضافت الوكالة، أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، الذي تدهور، بالتزامن مع وقوع عدد من التفجيرات الإرهابية في العاصمة، أثار تكهنات حول وجود محاولة انقلابية تعرض لها السبسي.
محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

بنسبة 25%.. محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا لموريتانيا

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني رسميا، اليوم الإثنين، فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحصوله على نسبة 52 في المئة من أصوات الناخبين. وحصل سيدي محمد ولد بوبكر على نسبة 17.87 في المئة، وبيرام الداه أعبيد، على نسبة 18.59، ومحمد ولد مولود على نسبة 2.44، ومحمد الأمين المرتجي الوافي على نسبة 0.40، وحاز حاميدو بابا نسبة 8.70. وبيّن المجلس أن المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني سيتسلم مهامه رسميا رئيسا للبلاد 2 أغسطس القادم، مضيفا أنه رفض جميع الطعون التي قدمها مرشحو المعارضة، وفقًا لسكاي نيوز.
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مطار ابها

للمرة الثانية.. ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها

شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فجر الثلاثاء، هجومًا إرهابيًا جديدًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه عند الساعة 12:35 من فجر الثلاثاء، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان لاحقًا عن هذا العمل الإرهابي.
اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

رويترز: الحوثيون استهدفوا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين، بحسب وكالة "رويترز". من جهته، أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميلشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، بحسب " العربية. نت". وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.
صحف-سعودية

صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل على المملكة

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الهجوم مجددا على مطار أبها الدولي بالمملكة، وتناولت الأحداث التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة، كما تناولت نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول. تحت عنوان "هجوم حوثيٌّ على مطار أبها يقتل سوريًا ويصيب 7 مدنيين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مقتل سوري وإصابة 7 مدنيين بهجوم للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها جنوب السعودية مساء أمس.
غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

تحالف دعم الشرعية يقصف أهدافا حوثية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أنه قصف أهدافا عسكرية نوعية في صنعاء، موضحا أن تلك الأهداف تتضمن منظومات دفاع جوي. وبحسب ما أوردته قناة «العربية»، فإن التحالف أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أن يطالهم أى سوء. وناشد تحالف دعم الشرعية المدنيين بعدم الاقتراب من تلك المواقع المستهدفة في العاصمة اليمنية، صنعاء، خشية تعرض أحدهم لأى ضرر.
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