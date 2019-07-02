ارتفاع عدد مصابي هجوم مطار أبها إلى 9 مدنيين

تحرير:التحرير ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ ص

مطار أبها

ارتفع عدد المصابين في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فجر اليوم الثلاثاء، إلى 9 أشخاص مدنيين، من بينهم 8 سعودين، وآخر يحمل الجنسية الهندية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيًا وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفيات المتخصصة. وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولفت إلى أنها أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار «مسيّره». وأضاف المالكى أن ذلك يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب