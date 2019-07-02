حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

مثل هذا اليوم.. وفاة 1426 حاجا في انهيار نفق المعيصم

تحرير:محمد عودة ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
وفاة حجاج - أرشيفية
وفاة حجاج - أرشيفية
في مثل هذا اليوم 2 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1990: حادث تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى إنهياره ووفاة 1426 حاجًا. وفي عام 1777: ولاية فيرمونت الأمريكية تصبح أول ولاية تمنع الاستعباد والرق على أراضيها. وفي عام 1819: بريطانيا تصدر قرارا يمنع بموجبه تشغيل الأطفال. وفي عام 1853: الجيش الروسي يغزو الإمبراطورية العثمانية معلنا بداية حرب القرم.
وفي عام 1881: شارل جول جيتو يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس غارفيلد، وهو الرئيس العشرون للولايات المتحدة الأمريكية، وأدى هذا الحادث لوفاة الرئيس في 19 سبتمبر 1881.وفي عام 1917: اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في حقبة الحرب العالمية الأولى.وفي عام 1966: فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير
اقرأ المزيد
مالايجب تخزينه في الحمام

البرنس والمانيكير.. لا تخزن هذه الأشياء بداخل الحمام

ما رأيك أن تدخل الحمام الآن وتنظر جيدا إلى ما تحتفظ بداخله؟.. في الغالب يوجد خزانة أدوية وبرنس الحمام معلقا في أحد الجوانب أو خلف الأبواب، ولا بد من وجود بعض الإكسسوارات المتناثرة على البانيو، وهنا توجد فرش الأسنان أعلى الحوض أو بجانب المرآة. عليك إعادة النظر في جميع الأشياء الموجودة بالحمام، والتفكير جيدا بالبكتيريا المتناثرة في كل مكان، والملوثات التي تطولها، والتي تنتقل إليك بالطبع، وإذا فكرت بالفعل على نحو إيجابي، عليك عدم تخزين بعض المقتنيات بداخل حمامك، لذا اعرفها وفقا لما ذكرها موقع Reader's Digest.
تنظيف-المنزل

لست البيت الشاطرة.. 8 حيل لتنظيف منزلك في الصيف

تعاني ربة المنزل من القيام بالأمور المنزلية في الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجعلها غير قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه، وشعورها الدائم بالإجهاد، إضافة إلى انتشار الكثير من الحشرات التي تنشط في الصيف وتحتاج إلى التنظيف الدائم للمنزل؛ لذلك تبذل الكثير من السيدات مجهودا كبيرا في تنظيف المنزل في الصيف ولكن دون تنظيم. في السطور التالية نساعدك في التعرف على عدد المرات التي يحتاجها منزلك للتنظيف في الصيف للحفاظ على نظافته وحماية أطفالك من الأمراض التي تحدث نتيجة عدم النظافة، ونستعرض أيضًا بعض الحيل التي تسهل عليكِ عملية التنظيف.
حامل-تصاب-بمرض السكرى (3)

وزني كان 100 كيلو| حكاية سيدة أصيبت بالسكر بعد الحمل

هناك بعض الأمراض التي تتعرض لها الحامل خلال فترة الحمل، ومن بينها سكر الحمل، حيث يصبح الجسم غير قادر على التخلّص من السكريات وحرقها كما يجب، مما يزيد نسبة السكر في الدم، وعادة ما يصيب سكر الحمل ما يقرب 4% من السيدات، ويظهر خلال الشهر الخامس أو السادس من الحمل، والخبر المفرح أنها قد تتخلص منه بعد الولادة، حيث يعود السكر إلى نسبته الطبيعية لدى معظم السيدات، والقليل فقط من السيدات التي يبقى لديها هذا المرض؛ لأنها كانت عرضة له لكنه لم يظهر إلا في تلك الفترة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم.. أغلق الفرنسيون الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم 20 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر. وفي عام 1214: تأسيس جامعة أوكسفورد في بريطانيا. وفي عام 1837: الملكة فيكتوريا تتولى حكم بريطانيا. وفي عام 1960: الإعلان عن استقلال مالي والسنغال. وفي عام 2001: انتخب برويز مشرف رئيسا لباكستان.
تمثال الحرية

في مثل هذا اليوم..وصل تمثال الحرية إلى ميناء نيويورك

في مثل هذا اليوم 19 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات،وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1885: وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك. وفي عام 1862: الكونجرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1965: انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.
تشي جيفارا

في مثل هذا اليوم.. وُلِد تشي جيفارا

في مثل هذا اليوم 14 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1928: ولد الثائر الكوبي تشي جيفارا. وفي عام 1958: توفي الشيخ أحمد محمد شاكر، عالم ومحدث وفقيه مصري أزهري. وفي عام 2007: حركة حماس تسيطر بالقوة على قطاع غزة، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يصدر قرارا بإقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ويعين سلام فياض رئيسا لحكومة انتقالية.
ساعة بيج بن

في مثل هذا اليوم.. ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها

في مثل هذا اليوم 3 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1859: ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. وفي عام 1944: شارل ديجول يتولى رئاسة وزراء فرنسا. وفي عام 1974: رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل للمرة الأولى. وفي عام 1098: الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org