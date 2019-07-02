مثل هذا اليوم.. وفاة 1426 حاجا في انهيار نفق المعيصم

تحرير:محمد عودة ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

وفاة حجاج - أرشيفية

في مثل هذا اليوم 2 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1990: حادث تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى إنهياره ووفاة 1426 حاجًا. وفي عام 1777: ولاية فيرمونت الأمريكية تصبح أول ولاية تمنع الاستعباد والرق على أراضيها. وفي عام 1819: بريطانيا تصدر قرارا يمنع بموجبه تشغيل الأطفال. وفي عام 1853: الجيش الروسي يغزو الإمبراطورية العثمانية معلنا بداية حرب القرم.

وفي عام 1881: شارل جول جيتو يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس غارفيلد، وهو الرئيس العشرون للولايات المتحدة الأمريكية، وأدى هذا الحادث لوفاة الرئيس في 19 سبتمبر 1881.وفي عام 1917: اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في حقبة الحرب العالمية الأولى.وفي عام 1966: فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير





وفي عام 1881: شارل جول جيتو يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس غارفيلد، وهو الرئيس العشرون للولايات المتحدة الأمريكية، وأدى هذا الحادث لوفاة الرئيس في 19 سبتمبر 1881.



وفي عام 1917: اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في حقبة الحرب العالمية الأولى.



وفي عام 1966: فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير القنبلة بالمحيط الهادي.



وفي عام 1979: أول اجتماع للجنة القدس يعقد في مدينة فاس المغربية.



وفي عام 1918: ولد الشيخ إمام، مغني وملحن مصري.



وفي عام 1029: ولد المستنصر بالله، خليفة عباسي.



1952 - أحمد أويحي، رئيس وزراء الجزائر.



وفي عام 1930: ولد كارلوس منعم، رئيس الأرجنتين الأسبق، وهو من أصل عربي سوري.



وفي عام 1621: توفي توماس هاريوت، عالم رياضيات وفلكي إنجليزي.



وفي عام 1932: توفي مانويل الثاني، ملك البرتغال.