إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ ص

نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية

أصيب 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة.

تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى موقع الحادث، الذى أسفر عن إصابة كل من: محمود محمد خضر، 35 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، و5 من أبنائه هم: سلمى، 17 سنة، التى أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، وملك، 10 سنوات، أصيبت باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وشيماء، 12 سنة، وقد أصيبت باشتباه كسر