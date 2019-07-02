جريمة

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ ص
نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية
نقل مصابين في حادث تصادم - أرشيفية
أصيب 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة.
تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى موقع الحادث، الذى أسفر عن إصابة كل من: محمود محمد خضر، 35 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، و5 من أبنائه هم: سلمى، 17 سنة، التى أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، وملك، 10 سنوات، أصيبت باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وشيماء، 12 سنة، وقد أصيبت باشتباه كسر
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خطف طفل

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
عقار امبابة (5)

3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عن وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق "إدفو- مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي، لأسباب تعود إلى السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثه أشخاص، فيما أصيب 3 أخرون، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية، والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم. وكان العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، وأن هناك عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين.
سوق-برقاش (2)

إخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب «جمال برقاش»

قررت نيابة كرداسة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من تجار الجمال في سوق «برقاش» لاتهامهم بتعذيب الجمال، ووجهت النيابة العامة في وقت سابق، تهمة تعذيب حيوان إلى المتهمين المضبوطين، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، وقررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة بإخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق "إدفو- مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي، لأسباب تعود إلى السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثه أشخاص، فيما أصيب 3 أخرون، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية، والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم. وكان العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، وأن هناك عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بإقليمي الصف

تسبب حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالجيزة، بالقرب من منطقة الصف، اليوم الأحد، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما نقل بالقرب من مدخل الصف بالطريق الإقليمي، وسقوط قتلى ومصابين، وبانتقال فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف تبين مصرع وإصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، فيما تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير.
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور في حادث تصادم بين 3 سيارات نقل وملاكى وميكروباص بطريق "نوى - شبين القناطر"، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وجارى إعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور يفيد بوقوع حادث بين 3 سيارات، وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام بشبين وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حادث-تصادم

مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة، بنطاق مركز بلطيم. على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وبرج البرلس وكفر الشيخ العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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