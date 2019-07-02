جريمة

إحباط تهريب 25 طن ألعاب نارية عبر ميناء الدخيلة

تحرير:محمد مجلي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ ص
المضبوطات
المضبوطات
نجحت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد، رئيس جمارك الدخيلة، غرب محافظة الإسكندرية، فى إحباط محاولة تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر والتعليمات الأمنية وخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام، حيث تم ضبط نحو 1150 كرتونة شماريخ وألعاب نارية متنوعة بوزن 25 طنا و780 كيلو جرامًا، فيما بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 32 مليونا، و250 ألفا، و780 جنيه وتم التحفظ على المضبوطات.
كانت معلومات قد وردت إلى رجال الجمارك بشأن اعتزام إحدى الشركات استيراد كميات كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية تمهيدا لتوزيعها داخل البلاد عبر جمرك الدخيلة.تم تشكيل لجنة جمركية بمنطقة الفحص والمعاينة لفحص مشمول حاوية 40 قدم رقم FCIU 822831 / 6 الواردة من الصين، والمقيدة تحت رقم مهمل 30 لسنة 2019 باسم
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