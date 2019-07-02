«بطرس غالي وحرق قسم مطاي».. أبرز محاكمات الثلاثاء

الحكم على 42 متهمًا بـ"أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي".. محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".. وقضية التخابر مع حماس

تحرير:محمد رشدي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ ص

محكمة

تنظر محاكم مصر، عددا من القضايا الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها، إعادة محاكمة "بطرس غالي" وزير المالية الأسبق، في إهدار المال العام، والحكم على 42 متهمًا بـ"أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي"؛ حيث تصدر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، حكمها على المتهمين، كانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين وتفنيد بنود الاتهام واستجواب بعض الشهود وتقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة بعض المتهمين في أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم ونهب محتوياته والتحريض على العنف والشغب.

بطرس غالي تنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. وكانت النيابة قد