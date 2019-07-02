«بطرس غالي وحرق قسم مطاي».. أبرز محاكمات الثلاثاء

الحكم على 42 متهمًا بـ"أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي".. محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".. وقضية التخابر مع حماس
تنظر محاكم مصر، عددا من القضايا الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها، إعادة محاكمة "بطرس غالي" وزير المالية الأسبق، في إهدار المال العام، والحكم على 42 متهمًا بـ"أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي"؛ حيث تصدر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، حكمها على المتهمين، كانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين وتفنيد بنود الاتهام واستجواب بعض الشهود وتقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة بعض المتهمين في أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم ونهب محتوياته والتحريض على العنف والشغب.
بطرس غالي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
وكانت النيابة قد
بطرس غالي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
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وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
"أنصار بيت المقدس"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
التخابر مع حماس
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية "التخابر مع حماس".
وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق 21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.
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وفي ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.