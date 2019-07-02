جريمة

«بطرس غالي وحرق قسم مطاي».. أبرز محاكمات الثلاثاء

الحكم على 42 متهمًا بـ"أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي".. محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".. وقضية التخابر مع حماس
تحرير:محمد رشدي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ ص
محكمة
محكمة
تنظر محاكم مصر، عددا من القضايا الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها، إعادة محاكمة "بطرس غالي" وزير المالية الأسبق، في إهدار المال العام، والحكم على 42 متهمًا بـ"أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي"؛ حيث تصدر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، حكمها على المتهمين، كانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين وتفنيد بنود الاتهام واستجواب بعض الشهود وتقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة بعض المتهمين في أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم ونهب محتوياته والتحريض على العنف والشغب.
بطرس غالي تنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. وكانت النيابة قد
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المضبوطات 1

إحباط تهريب 25 طن ألعاب نارية عبر ميناء الدخيلة

نجحت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد، رئيس جمارك الدخيلة، غرب محافظة الإسكندرية، فى إحباط محاولة تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر والتعليمات الأمنية وخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام، حيث تم ضبط نحو 1150 كرتونة شماريخ وألعاب نارية متنوعة بوزن 25 طنا و780 كيلو جرامًا، فيما بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 32 مليونا، و250 ألفا، و780 جنيه وتم التحفظ على المضبوطات.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة.
خطف طفل

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
عقار امبابة (5)

3 جثث و6مصابين.. تفاصيل حادث انهيار عقار إمبابة(صور)

انتهى رجال الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة من أعمال إزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت في سبيل ذلك بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار العقار المكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد في ميدان مدينة الأمل، الذي أسفر عن وفاة كلّ من عمرو فؤاد بدري، 34 سنة، وشقيقته هبة فؤاد بدري، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا، وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام، تحت تصرف النيابة العامة.
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محاكمة لجين

«تهرُّب نجل صفوت الشريف والتخابر».. أبرز المحاكمات

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عدداً من المحاكمات الهامة أبرزها سماع المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، بالإضافة إلى محاكمة نجل صفوت الشريف في التهرب من الضرائب؛ حيث تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار كمال مسعود، محاكمة أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات ولسداد 500 ألف جنيه عن اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة.
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في دعاوى «النفقة».. كيف يحدد قاضي الأسرة دخل الزوج؟

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى «النفقة» الزوجية، ترفعها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها او حقوق أطفالها الصغار، بعد نشوب حالة من الخلافات والنزاعات الأسرية بينها وبين زوجها او طليقها، ولجوئهما لساحات المحاكم، وفي الغالب يتم تداول هذه الجلسات لفترات طويلة إلى أن يصدر فيها قاضي الأسرة حكما بنفقة للزوجة او نفقة للصغار، وتمر بمراحل عدة حتى يتحقق القاضي من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.
محاكمة لجين

«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
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«قوائم الإرهاب والتخابر مع حماس» أبرز محاكمات اليوم

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عددا من المحاكمات المهمة، أبرزها محاكمة محمد بديع و46 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب"، بالإضافة إلى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 آخرين في "التخابر مع حماس"، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة "مرسي" وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومَن يعملون لمصلحتها.
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