حادثا تصادم و3 حملات مرورية بالقاهرة والجيزة اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص

حملات مرورية - أرشيفية

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين، الأول منهما شهد تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وذلك على طريق العياط الجيزة، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى عام، بينما تدخلت أوناش المرور لرفع السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وفى مدينة السلام أصيب مواطن بإصابات بالغة، إذ صدمته سيارة مسرعة، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب فى الحادث، وتدخلت أوناش المرور لتسيير الحركة.

شنت إدارة العامة للمرور حملات على الطرق السريعة، لضبط حالات تجاوز السرعات المقررة، وعلاوة على توقيع كشف عشوائي لفحص تعاطي المخدرات بقصد منع القيادة تحت تأثير المخدر، وذلك للحد من حوادث الطرق، ومنع الخسائر فى الأرواح بسبب السرعات العالية وتعاطي المخدرات، فيما نشرت قوات الإدارة العامة للمرور سيارات دفع