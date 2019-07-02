جريمة

حادثا تصادم و3 حملات مرورية بالقاهرة والجيزة اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص
حملات مرورية - أرشيفية
حملات مرورية - أرشيفية
تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين، الأول منهما شهد تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وذلك على طريق العياط الجيزة، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى عام، بينما تدخلت أوناش المرور لرفع السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وفى مدينة السلام أصيب مواطن بإصابات بالغة، إذ صدمته سيارة مسرعة، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب فى الحادث، وتدخلت أوناش المرور لتسيير الحركة.
شنت إدارة العامة للمرور حملات على الطرق السريعة، لضبط حالات تجاوز السرعات المقررة، وعلاوة على توقيع كشف عشوائي لفحص تعاطي المخدرات بقصد منع القيادة تحت تأثير المخدر، وذلك للحد من حوادث الطرق، ومنع الخسائر فى الأرواح بسبب السرعات العالية وتعاطي المخدرات، فيما نشرت قوات الإدارة العامة للمرور سيارات دفع
اقرأ المزيد
محاكمة لجين

«بطرس غالي وحرق قسم مطاي».. أبرز محاكمات الثلاثاء

تنظر محاكم مصر، عددا من القضايا الهامة، اليوم الثلاثاء، أبرزها، إعادة محاكمة "بطرس غالي" وزير المالية الأسبق، في إهدار المال العام، والحكم على 42 متهمًا بـ"أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاي"؛ حيث تصدر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، حكمها على المتهمين، كانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين وتفنيد بنود الاتهام واستجواب بعض الشهود وتقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة بعض المتهمين في أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم ونهب محتوياته والتحريض على العنف والشغب.
المضبوطات 1

إحباط تهريب 25 طن ألعاب نارية عبر ميناء الدخيلة

نجحت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد، رئيس جمارك الدخيلة، غرب محافظة الإسكندرية، فى إحباط محاولة تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر والتعليمات الأمنية وخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام، حيث تم ضبط نحو 1150 كرتونة شماريخ وألعاب نارية متنوعة بوزن 25 طنا و780 كيلو جرامًا، فيما بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 32 مليونا، و250 ألفا، و780 جنيه وتم التحفظ على المضبوطات.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة.
خطف طفل

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-تصادم

متوفى وإصابة 5 في حادثي مرور بالجيزة

حالة وفاة و5 مصابين كانوا حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق المحافظة، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصابين، ووجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال القيادات الميدانية للوقوف على ملابسات الحادث.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (9)

4 مصابين فى حادثين مروريين بالتجمع والمريوطية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة على الطريق الدائرى فى منطقة المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة من المرور للتدخل السريع، وتبين تصادم سيارتين جراء السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، علاوة على تعطل حركة الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم القريب من موقع الحادث، بينما تولى رجال المرور رفع السيارتين المتصادمتين من الطريق باستخدام الأوناش، وذلك لتسيير الحركة المرورية، وفك تكتلات الزحام التى سببها الحادث على الطريق.
زحام-مرورى (3)

تصادم وكثافات متوسطة.. تعرف على حالة المرور اليوم

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة، والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
حادث-الأوتستراد‎ (2)

رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org