انخفض 120 قرشا| رحلة تعويم الدولار الجمركي في 6 أشهر

بدأت الحكومة في تحرير سعر الدولار الجمركي منذ نهاية العام الماضي 2018، ومع بداية العام الجاري فقد الدولار الجمركي نحو 120 قرشا نتيجة تراجع سعر العملة الخضراء في البنوك
قررت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية عند 16 جنيها، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري ولمدة شهر حتى 30 يوليو 2019.
فيما تم خفض سعر الدولار الجمركى إلى 16.77 جنيه، للسلع غير الأساسية خلال شهر يوليو الجاري، في مقابل نحو 16.86 جنيه خلال شهر يونيو الماضي، بانخفاض بلغ نحو 9 قروش.
وحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا.
ما الدولار الجمركي؟
يعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو القيمة التي تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
كما يعرف الدولار الجمركى بأنه ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية توازي قيمة الرسوم الدولارية
ما الدولار الجمركي؟
يعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو القيمة التي تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
كما يعرف الدولار الجمركى بأنه ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية توازي قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به، وفقا لقوى العرض والطلب، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر 2016.
ويؤثر سعر الدولار الجمركي بصورة مباشرة على الأسعار، فكلما ارتفعت قيمة الدولار الجمركي ارتفعت بالتبعية قيمة الضرائب الجمركية، وبالتالى السعر النهائى للسلعة والعكس، أي أن سعر الدولار الجمركي هو الأكثر تأثيرًا على أسعار السلع وبصورة مباشرة.
رحلة تعويم الدولار الجمركي
يعد قرار وزارة المالية بإخضاع سعر الدولار الجمركي لسعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري بمثابة تحرير لسعره، خاصة أنه ظل لأكثر من عام سعره ثابتا فى المنافذ الجمركية.
وقبل تحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016، كان سعر الدولار الجمركى ثابتا عند مستواه الرسمي في البنك المركزي، لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر، حيث استمر سعره يحدد بقيمة 16 جنيها لمدة 14 شهرا.
وفي ديسمبر 2018، قررت وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية ليبلغ نحو 17.95 جنيه، فيما فقد الدولار الجمركي نحو 120 قرشا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، أي خلال 6 أشهر.
وفي يناير 2019، ارتفع سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.97 جنيه وتم تحديد هذا السعر حتى 31 يناير 2019.
وفي فبراير الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.70 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 27 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 28 فبراير 2019.
وفي مارس الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.59 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 11 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 31 مارس 2019.
وخلال شهر أبريل الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.38 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 21 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 30 أبريل 2019.
وفي مايو الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.24 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 14 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 31 مايو 2019.
وفي يونيو الماضي، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 16.86 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 38 قرشا، وتم تحديد هذا السعر حتى 30 يونيو 2019.
وفي يوليو الجاري، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 16.77 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 9 قروش، وتم تحديد هذا السعر حتى 31 يوليو 2019.
السلع الترفيهية الخاضعة لسعر الدولار الجمركي الحر
وتشمل كلا من: الكافيار، الجمبرى، إستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، أدوات التجميل، السجائر، منتجات التبغ والزهور.
إلى جانب بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية وتشمل كلا من: التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها.
وأيضا الواردات التى لها مثيل محلي وتشمل كلا من الأحذية والملابس والأثاث، وغيرها من السلع التى لها بديل محلى فى مصر.
بالإضافة إلى الواردات الأخرى وتشمل كلا من: سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك.