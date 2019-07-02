انخفض 120 قرشا| رحلة تعويم الدولار الجمركي في 6 أشهر

بدأت الحكومة في تحرير سعر الدولار الجمركي منذ نهاية العام الماضي 2018، ومع بداية العام الجاري فقد الدولار الجمركي نحو 120 قرشا نتيجة تراجع سعر العملة الخضراء في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص

الدولار

قررت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية عند 16 جنيها، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري ولمدة شهر حتى 30 يوليو 2019. فيما تم خفض سعر الدولار الجمركى إلى 16.77 جنيه، للسلع غير الأساسية خلال شهر يوليو الجاري، في مقابل نحو 16.86 جنيه خلال شهر يونيو الماضي، بانخفاض بلغ نحو 9 قروش. وحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا.

ما الدولار الجمركي؟ يعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو القيمة التي تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة. كما يعرف الدولار الجمركى بأنه ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية توازي قيمة الرسوم الدولارية