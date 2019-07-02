تونس تخشى الوداع المبكر لكأس الأمم الإفريقية اليوم

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

تونس

تختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 في نسخته رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة الخامسة في نفس التوقيت في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك عندما تواجه موريتانيا نظيرتها تونس في مواجهة عربية خالصة على ملعب السويس، بينما تواجه أنجولا نظيرتها مالي على ملعب الإسماعيلية، وتحتل مالي الصدارة برصيد 4 نقاط وضمنت التأهل لدور الـ16، وتملك تونس نقطتين في المركز الثاني متفوفة بفارق الأهداف عن أنجولا الثالثة، مقابل نقطة واحدة لموريتانيا متذيلة المجموعة.

وتواجهت تونس وموريتانيا 11 مرة من قبل، فاز نسور قرطاج خلالهم في 9 لقاءات، وتعادلا مرتين، ولم يسبق وأن تواجها من قبل في كأس الأمم الإفريقية. أما أنجولا ومالي، فتواجها 4 مرات من قبل، حقق كل فريق الانتصار مرة واحدة، وتعادلا مرتين، وتواجها في كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة في المباراة الشهيرة التي جمعت

وتواجهت تونس وموريتانيا 11 مرة من قبل، فاز نسور قرطاج خلالهم في 9 لقاءات، وتعادلا مرتين، ولم يسبق وأن تواجها من قبل في كأس الأمم الإفريقية.



أما أنجولا ومالي، فتواجها 4 مرات من قبل، حقق كل فريق الانتصار مرة واحدة، وتعادلا مرتين، وتواجها في كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة في المباراة الشهيرة التي جمعت بينهما في افتتاح نسخة 2010 بأنجولا، وحينها تقدم أصحاب الأرض برباعية نظيفة، قبل أن تتمكن مالي في آخر 10 دقائق من إدراك التعادل.



ويواجه متصدر تلك المجموعة في دور الـ16 منتخب كوت ديفوار يوم 8 يوليو على ملعب السويس، بينما يواجه الوصيف، وصيف المجموعة السادسة في نفس اليوم على ملعب الإسماعيلية، أما إذا تأهل من تلك المجموعة أفضل ثوالث، فسيواجه إما المغرب أو المنتخب الوطني.