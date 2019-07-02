رياضة

تونس تخشى الوداع المبكر لكأس الأمم الإفريقية اليوم

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص
تونس
تونس
تختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 في نسخته رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة الخامسة في نفس التوقيت في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك عندما تواجه موريتانيا نظيرتها تونس في مواجهة عربية خالصة على ملعب السويس، بينما تواجه أنجولا نظيرتها مالي على ملعب الإسماعيلية، وتحتل مالي الصدارة برصيد 4 نقاط وضمنت التأهل لدور الـ16، وتملك تونس نقطتين في المركز الثاني متفوفة بفارق الأهداف عن أنجولا الثالثة، مقابل نقطة واحدة لموريتانيا متذيلة المجموعة.
وتواجهت تونس وموريتانيا 11 مرة من قبل، فاز نسور قرطاج خلالهم في 9 لقاءات، وتعادلا مرتين، ولم يسبق وأن تواجها من قبل في كأس الأمم الإفريقية. أما أنجولا ومالي، فتواجها 4 مرات من قبل، حقق كل فريق الانتصار مرة واحدة، وتعادلا مرتين، وتواجها في كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة في المباراة الشهيرة التي جمعت
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التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام البرازيل

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
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مدرب أنجولا: سنلعب بشكل متوازن أمام مالي

أكد الصربي سيرجان فاسيلفيتش، المدير الفني للمنتخب الأنجولي لكرة القدم، أننا سنلعب اليوم الثلاثاء مباراتنا أمام فريق مالي أحد أقوى فرق المجموعة ولديهم لاعبون رائعون في كل المراكز، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر استاد الإسماعيلية الدولي الرياضي تحت إشراف الكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية وفريق التنظيم الخاص ببطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، بمشاركة نجوم القارة السمراء على ملاعب استاد القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.
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ماذا تحمل لنا مواجهات الثلاثاء في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد السويس، حيث يلعب منتخب غانا أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتُنقَل المباراة عبر قناة «beIN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب الكاميرون أمام نظيره منتخب بنين على استاد الإسماعيلية، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».
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استعداداً لأنجولا.. بعثة مالي تصل إلى الإسماعيلية

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مالي القادم من المجموعة الخامسة بالسويس، إلى الإسماعيلية للإقامة بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح، استعدادًا للقاء أنجولا بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، ويحتل المنتخب المالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع تونس بهدف لمثله، وانتقل للإسماعيلية وفق ترتيبات اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 19 يوليو من الشهر المقبل.
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استعدادا لمواجهة مالي.. بعثة أنجولا تصل الإسماعيلية

استقبل محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية منتخب أنجولا القادم من المجموعة الخامسة اليوم الأحد، للإقامة والإعاشة بفندق توليب، استعدادًا للقاء مالي بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لمباريات المجموعة، واتفق مسؤولو البعثة على أداء مرانهم الليلة بالملعب الفرعي بنادي القناة. وتحتل أنجولا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موريتانيا والإيجابي بهدف لمثله مع تونس، بينما يتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، وتونس في المركز الثاني برصيد نقطتين، وموريتانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.
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كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.
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ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
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