صحف الإمارات: إيران تضغط على أوروبا بانتهاك «النووي»

الصحف تناولت انتهاك إيران الاتفاق النووي وتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "تلعب بالنار" بعد أن أعلنت أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب

تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، انتهاك إيران للاتفاق النووي، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث أطلعتنا على الأوضاع في ليبيا واليمن واستهداف الحوثيين مجددا مطار أبها في السعودية. في مقدمة عناوينها ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن أمس، أن بلاده تخطت الحد المسموح لها به من مخزون اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، في تحد لمطالبة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لها بضرورة الالتزام به رغم العقوبات الأمريكية.

لكن ظريف اعترف بما جناه نظام بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، وقال إن الاتفاق أطلق يد إيران في المنطقة. وأفادت صحيفة "الخليج" بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أمس الاثنين، أن إيران انتهكت الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي عام 2015

لكن ظريف اعترف بما جناه نظام بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، وقال إن الاتفاق أطلق يد إيران في المنطقة.

وأفادت صحيفة "الخليج" بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أمس الاثنين، أن إيران انتهكت الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الكبرى العالمية، وذلك بعدما أعلن وزير الخارجية ظريف أن إيران تجاوزت الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم، بينما توالت ردود الفعل الدولية على الخطوة، وأعربت روسيا عن أسفها، وقالت بريطانيا إنها تدرس الرد على هذا الانتهاك، بينما دعت الأمم المتحدة طهران إلى الالتزام بتطبيق الالتزامات.



وأبلغ مدير وكالة الطاقة الذرية، يوكيا أمانو، مجلس حكام الوكالة ومقرها فيينا بالإجراء الإيراني، وهو أول انتهاك من جانب إيران للاتفاق النووي، الذي لا يسمح لإيران بامتلاك مخزون أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 67. 3 في المائة.



وفي افتتاحيتها تحت عنوان "ترامب: إيران تلعب بالنار"، أشارت صحيفة "البيان" إلى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إيران من أنها "تلعب بالنار" بعد أن أعلنت أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي للعام 2015.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، رداً على سؤال عما إذا كانت لديه رسالة لإيران "إنهم يعرفون ماذا يفعلون.. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار".



فيما أوضحت صحيفة "الاتحاد" أن البيت الأبيض أكد أن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر إلى أن تغير نهجها، وأنه ينبغي إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

وأضاف البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015، أن "الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقاً بحيازة السلاح النووي".



وبالانتقال إلى شأن آخر ذكرت "الإمارات اليوم" أن قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، حررت مواقع جديدة في محافظتي صعدة والضالع، وأحبطت هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الشامية الحدودية، وتمكنت قوات التحالف من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية، في حين كشفت مصادر عن عمليات عسكرية مرتقبة في الساحل الغربي ومحيط العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الميليشيات، بهدف الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة.





وذكرت "الاتحاد" أن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الليلة الماضية استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار "مسيرة".



وقال العقيد المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء وقع هجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهدف مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى أن المصابين بينهم 8 سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة وحالاتهم مستقرة مبدئياً.



وحول الأوضاع في ليبيا، أفادت "البيان" تحت عنوان "الجيش الليبي يطلق عملية عاقبة الغدر"، بأن الجيش الليبي الوطني أعلن حالة الاستنفار العام، متوعّداً ميليشيات طرابلس بغارات غير مسبوقة، مطلقاً عملية "عاقبة الغدر" في وقت اعتبر البرلمان الليبي التهديدات التركية بمثابة إعلان الحرب على ليبيا.



وقال الجيش الوطني الليبي، إنه أطلق عملية "عاقبة الغدر" رداً على المجزرة التي نفذتها ميليشيات إرهابية الأربعاء الماضي في حق العشرات من منتسبي الأمن والجيش في مدينة غريان، تزامناً مع إعلان رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، المستشار عقيلة صالح حالة التعبئة والنفير العام لمواجهة العدوان التركي على الأراضي الليبية.



وذكرت "الاتحاد" أن سلاح الجو الليبي نفذ غارات جوية عنيفة على مواقع الميليشيات المسلحة في محيط مطار طرابلس الدولي ومعسكر اليرموك وعين زارة، وسط أنباء متواترة عن تدمير غرفة عمليات رئيسة لميليشيات النواصي في ضواحي طرابلس.





وبالانتقال إلى سوريا، كشفت "الخليج" عن استهداف قصف إسرائيلي، مواقع عسكرية في سوريا مما أدى إلى مقتل 15 شخصاً، بينهم ستة مدنيين طالت الأضرار منازلهم، فيما أسقطت الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ، في حين أعلن مسؤولون في شمال قبرص أن صاروخاً طائشاً يعتقد أنه روسي الصنع، ضل هدفه، وانفجر ليلاً في منطقة واقعة على بعد عشرات الكيلومترات من نيقوسيا، عاصمة الجزيرة المقسمة، تزامناً مع الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا.





ومن لبنان تناولت "لخليج" محاولة لبنان لملمة تداعيات حادثة إطلاق النار في قبر شمون في منطقة "الجبل"، التي راح ضحيتها قتيلان من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب. وبينما توجد تهدئة على الأرض اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي وسط اتهامات متبادلة، فيما حمل البعض وزير الخارجية جبران باسيل المسؤولية عن هذا التصعيد.

وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما الأحداث الأمنية التي جرت في قبر شمون، على خلفية زيارة باسيل للمنطقة، وإقدام عناصر من الحزب "التقدمي الاشتراكي" على منعه من إكمالها، وما رافق ذلك من استنفارات متبادلة، وقطع للطرقات لا سيما الرئيسية والدولية منها، وبخاصة طريق الجنوب وطريق بيروت دمشق.





وتعهدت الحكومة اللبنانية بالعمل على استعادة الأمن في المنطقة التي شهدت تبادلا لإطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين وأثار المخاوف من تجدد الصراع في واحد من أكثر المسارح دموية في الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.