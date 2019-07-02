غانا تخشى تكرار سيناريو مصر 2006 في الكان اليوم

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

الكاميرون وغانا

تختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 في نسخته رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة في نفس التوقيت في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك عندما تواجه بنين نظيرتها الكاميرون على ملعب الإسماعيلية، بينما تواجه غانا نظيرتها غينيا بيساو على ملعب السويس، وضمنت الكاميرون التأهل لدور الـ16 بتصدرها المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تحتل غانا المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بنين الثالثة، بينما تتذيل بيساو الترتيب بنقطة وحيدة.

وواجهت الكاميرون نظيرتها بنين 5 مرات من قبل، وحققت الانتصار فيها جميعًا، ولم يسبق وأن تواجها في كأس الأمم الإفريقية من قبل، أما غينيا بيساو وغانا فلم يسبق وأن تواجها من قبل. ويواجه متصدر تلك المجموعة في دور الـ16، وصيف المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي، على ملعب الإسماعيلية

وواجهت الكاميرون نظيرتها بنين 5 مرات من قبل، وحققت الانتصار فيها جميعًا، ولم يسبق وأن تواجها في كأس الأمم الإفريقية من قبل، أما غينيا بيساو وغانا فلم يسبق وأن تواجها من قبل.



ويواجه متصدر تلك المجموعة في دور الـ16، وصيف المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي، على ملعب الإسماعيلية يوم 8 يوليو المقبل.



أما وصيف تلك المجموعة فسيواجه نيجيريا على ملعب الإسكندرية يوم 6 يوليو المقبل، وفي حال تأهل منتخب من تلك المجموعة بين أفضل ثوالث، فسيواجه المغرب يوم 5 يوليو المقبل على ملعب السلام.



يذكر أن غينيا بيساو شاركت في أمم إفريقيا مرة واحدة من قبل عام 2017، وودعت من دور المجموعات، أما بنين فشاركت 3 مرات في البطولة من قبل ولم تتجاوز دور المجموعات أيضًا، أما غانا فلم تودع البطولة من دور المجموعات منذ نسخة مصر 2006.