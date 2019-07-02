البرازيل VS الأرجنتين.. الرقصة قبل الأخيرة في كوبا أمريكا اليوم

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

البرازيل والأرجنتين

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.

ويتواجه المنتخبان للمرة 106 في جميع المسابقات، وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41 انتصارا مقابل تعرضها لـ38 هزيمة، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخبان 26 مرة، بينما يتساوى المنتخبان في عدد الانتصارات بواقع 42 فوزا، في حال احتساب المباريات غير المعترف بها من الفيفا. وحسمت البرازيل

ويتواجه المنتخبان للمرة 106 في جميع المسابقات، وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41 انتصارا مقابل تعرضها لـ38 هزيمة، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخبان 26 مرة، بينما يتساوى المنتخبان في عدد الانتصارات بواقع 42 فوزا، في حال احتساب المباريات غير المعترف بها من الفيفا.



وحسمت البرازيل المواجهة الأخيرة أمام الأرجنتين بهدف نظيف وديًا، في اللقاء الذي احتضنته المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر الماضي، أما آخر مواجهة رسمية بين الفريقين فأتت على ملعب مينيراو أيضًا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وحينها فازت البرازيل بثلاثية نظيفة.



وتواجه المنتخبان 31 مرة من قبل في كوبا أمريكا، فازت خلالها الأرجنتين في 15 مباراة مقابل 9 انتصارات للبرازيل.