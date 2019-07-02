ما مصير الأعمال التي يشارك فيها عزت أبو عوف؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

الفنان عزت أبو عوف

حال الفنان الراحل عزت أبو عوف لم يختلف كثيرًا عن الكثير من الفنانين الذين يرحلون قبل أن يروا آخر أعمالهم التي صوروها، فقد تكرر الموقف مع الراحل وائل نور الذى عرض مسلسله الأخير «شقة فيصل» فى موسم رمضان المنقضى لعام 2019، أى بعد رحيله بثلاث سنوات، وكانت آخر الأعمال التي يشارك فيها الدكتور فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني وزينة، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق، الذى من المفترض أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ولكن أوضح السيناريست عبد المعطي، فى تصريحات صحفية، أن عزت أبو عوف كان سيظهر ضيف شرف بالفيلم.

وأوضح أنه رحل دون أن يقوم بتصوير المشهدين، بسبب الظروف الصحية الأخيرة التي مر بها، بينما انتهت أسرة الفيلم من تصوير المشاهد الخارجية فى بيروت، وكان من المفترض أن يتم تصوير مشاهد الفنان عزت أبو عوف الأيام المقبلة بالقاهرة، ولكن الموت حال دون ذلك، وتبحث حاليًا الشركة المنتجة عن فنان يقوم بدوره. كما يشارك