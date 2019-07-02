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الأرصاد: استمرار الطقس الحار على الوجه البحري اليوم

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 25 35دمنهور 24 33الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 25 30السلوم 24 31سيوة 25 38بورسعيد 26 31دمياط 25 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية 24 36السويس 25 36العريش 22 32 رفح 22 32رأس سدر 26 38 نخل 20 35 نويبع 26 37 طابا 25 35 كاترين 17
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

55 ألف طالب باقون للإعادة في الدبلومات الفنية

كشفت إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية سواء لنظام 5 أو 3 سنوات، عن أن هناك 55 ألفًا و755 طالبًا وطالبة باقين للإعادة في نظام 3 سنوات، و182 طالبًا بنظام 5 سنوات. وبلغ عدد الطلاب الذين لهم امتحانات "دور ثان" في نظام 3 سنوات 219 ألفًا و701 طالب، بينما بلغ 1996 طالبًا وطالبة في نظام 5 سنوات. وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات بلغت 61.07 % بينما في نظام 5 سنوات بلغت 85.72 %.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن موعد نتائج الدبلومات الفنية بالمدارس

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفتية صباح غد الثلاثاء في المدارس. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور الأول. ?وتابع مجاهد أنه سيتم إصدار جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني خلال أيام، مؤكدا أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ في 27 يوليو الجاري.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بالأسماء.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 85.7% لنظام 5 سنوات و61% لنظام 3 سنوات، اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن قائمة الأوائل شملت 24 طالبة من إجمالي 31 طالبا وطالبة. وتضمنت قائمة أوائل الطلاب في التعليم الصناعي نظام 5 سنوات كلا من: «الطالبة رانيا غريب من مدرسة السويس الفنية المتقدمة بنسبة نجاح 97.9%، وحصل على المركز الأول مكرر الطالب يوسف السيد عبادة بمدرسة الشهيد شريف فتوح بالدقهلية بنسبة نجاح 97.9%».
ثانوية-عامة‎ (2)

التعليم: 8حالات غش بالهاتف في امتحان «اللغة الثانية»

واصل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 591 ألفاً و798 طالب/طالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي الفترة الثانية أدى 597 ألفاً و380 طالب/طالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية في 1817 لجنة على مستوى الجمهورية. كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة، كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 190 طالب/ طالبة.
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طقس

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة في طقس اليوم «الحار»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس-حار (2)

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
التغلب-على-حر-الصيف

الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة.. و5 مدن +40

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء، وفيما يتعلق بالبحر المتوسط، فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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