الأرصاد: استمرار الطقس الحار على الوجه البحري اليوم

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 24 36طنطا 25 35دمنهور 24 33الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 25 30السلوم 24 31سيوة 25 38بورسعيد 26 31دمياط 25 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية 24 36السويس 25 36العريش 22 32 رفح 22 32رأس سدر 26 38 نخل 20 35 نويبع 26 37 طابا 25 35 كاترين 17