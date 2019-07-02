رجب بعد قطع العضو التناسلي لصديقه: مراتي وبنتي السبب

المتهم: اتحرش بزوجتي وابنتي مرة واتنين والموضوع اتطور من كلام لأفعال.. وأنا كنت باقول دي ساعة شيطان وكملت لما حرق البضاعة وكوباية الشاى خلصت الموضوع

تحرير:يونس محمد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

"أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقتل فى يوم من الأيام، بس ساعات الظروف والمواقف بتفرض عليك تصرفات معينة لو ماتعملتش العار هيطولك طول العمر، وهتبقى سبب إن كل أهلك راسهم فى الأرض.. وبالنسبة للموضوع اللى أنا جاي فيه النهارده أيوه فعلا مثلت بجثته عشان يكون عبرة، وعلشان الناس كلها تعرف إن الشرف غالي".. هكذا بدأ المتهم بقتل صديقه اعترافاته في تحقيقات النيابة، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت النيابة حبس نجل شقيقة المتهم بتهمة معاونة خاله في تنفيذ الجريمة.

مراتي وبنتي السبب روى "رجب م."، 36 سنة، تاجر قش ومقيم بالشرقية، ملابسات قتل صديقه "رجب ع. أ."، 36 سنة، ويعمل تاجرا بنفس المهنة، أنه تعرف على المجني عليه منذ عدة سنوات بحكم العمل بنفس المجال، ومن هنا بدأت علاقتهما فى الاقتراب وأدخله منزله عدة مرات فى الأعياد والمناسبات، حتى يكون بينهما "عيش وملح"، ولكن

مراتي وبنتي السبب

روى "رجب م."، 36 سنة، تاجر قش ومقيم بالشرقية، ملابسات قتل صديقه "رجب ع. أ."، 36 سنة، ويعمل تاجرا بنفس المهنة، أنه تعرف على المجني عليه منذ عدة سنوات بحكم العمل بنفس المجال، ومن هنا بدأت علاقتهما فى الاقتراب وأدخله منزله عدة مرات فى الأعياد والمناسبات، حتى يكون بينهما "عيش وملح"، ولكن الأخير لم يصنه، وواصل: "صاحبي كان يأكل من طعامي ويأكل فى لحم أهل بيتي، بعدما بدأت تظهر حقيقته بنظراته الخفية لزوجتي، وعندما لم تهتم به، حاول مع ابنتي وأنا فى بداية الأمر لم أهتم".

وأشار المتهم، إلى أن زوجته جاءت فى إحدى المرات وأخبرته أن نظرات الصديق غير طبيعية وغير مريحة، لكنه سرعان ما رد على زوجته بكل تلقائية: "يا ستي ليه بتقولى كده هو عمل أي حاجة أو ظهر منه أي حاجة"، ولم تنطق زوجته بدليل واحد، وهنا تحدث المتهم لنفسه خلال التحقيقات، قائلاً: "يا ريتني أول ما قالتلى مراتي على الموضوع ده كنت كسرت رجله من دخول البيت، وبعدت عنه علشان ده شيطان بس أنا ماكنتش واخد بالي".

الأيام مرت سريعاً والأحداث كانت أسرع، حتى جاءت زوجته فى إحدى المرات وأخبرته أنها في أثناء تقديم الشاي للقتيل حاول مسك يديها، وذلك وقت وجود الزوج بحمام المنزل عقب تناولهما وجبة الغداء، ولفت المتهم، إلى أنه منذ هذا الموقف وقرر "قطع رجله من المنزل تماما"، ومرت الأيام سريعاً حتى حدث خلاف بين الصديقين على العمل.. يقول المتهم: "حصل خلافات معه على الفلوس والتجارة اللى بينا، والخناقة اتطورت بسرعة قوي ومسكنا فى بعض، ومن هنا علاقتي بيه اتقطعت نهائياً، وعرفت إنه فعلا شيطان بمعنى الكلمة".

حرق البضاعة

يوضح رجب، أنه عقب "الخناقة" مع صديقه، حرقت بضاعته داخل المخزن، وتبين تورط تامجني عليه في تلك الواقعة، وأنه أثناء جلوسه بالمنزل والتحدث مع زوجته عن تلك الواقعة، كشفت له مفاجأة من العيار الثقيل، إذ قالت: "بص يا رجب أنا ماكنتش عايزة أقولك على اللى حصل، بس صاحبك اتحرش ببنتك، بس بعد اللى عمله معاك فى الشغل كان لازم تعرف كل حاجة عن الشيطان ده".

النهاية

ويحكي المتهم تفاصيل قتل صديقه، قائلاً: "اللي يقرب من حريمنا لازم يموت، واللي عمله صاحبي تمنه الدم، عشان استغل غيابي وراح البيت وحاول يغتصب مراتي وبنتي"، مضيفا: "من هنا استدرجته للمخزن عندى وقررت التخلص منه، وحطيت منوم فى الشاى، واتصلت بابن أختي وجه وخصلت عليه، علشان يبقى عبرة لكل خاين، ودى الموتة والنهاية الطبيعية لكل واحد شيطان، وأنا راضى بحكم ربنا".

وبدأت الواقعة ببلاغ بورود جثة "رجب. ع. أ"، 36 عامًا، تاجر في مركز أولاد صقر، مقتولًا بالطريق العام، ناحية قرية حمادة، وتشكل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "رجب م."، 36 عامًا، تاجر، ونجل شقيقته "رمضان م."، 23 عامًا.

وضبط المتهمان، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة. وأضاف المتهم الأول أنه استدرج المجني عليه إلى مكان بالزراعات لتناول الشاي، ثم اتصل بنجل شقيقته، وقطعا العضو الذكري للمجني عليه وقتلاه، انتقامًا منه لقيامه بمعاكسة زوجته وابنته، ومحاولته ممارسة الرذيلة معهما.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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