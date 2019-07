ماذا تحمل لنا مواجهات الثلاثاء في كأس أمم إفريقيا؟

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

تونس

يشهد اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد السويس، حيث يلعب منتخب غانا أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتُنقَل المباراة عبر قناة «beIN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب الكاميرون أمام نظيره منتخب بنين على استاد الإسماعيلية، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».

أما في منافسات الجولة الخامسة، فتصطدم تونس بموريتانيا، على استاد السويس، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)»، وفي نفس التوقيت، يلعب أنجولا أمام نظيره مالي على استاد الإسماعيلية. وفي نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، تستقبل البرازيل غريمتها التاريخية الأرجنتين، في الثانية