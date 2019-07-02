رياضة

مدرب أنجولا: سنلعب بشكل متوازن أمام مالي

تحرير:محمد مصباح ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
منتخب انجولا
منتخب انجولا
أكد الصربي سيرجان فاسيلفيتش، المدير الفني للمنتخب الأنجولي لكرة القدم، أننا سنلعب اليوم الثلاثاء مباراتنا أمام فريق مالي أحد أقوى فرق المجموعة ولديهم لاعبون رائعون في كل المراكز، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر استاد الإسماعيلية الدولي الرياضي تحت إشراف الكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية وفريق التنظيم الخاص ببطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، بمشاركة نجوم القارة السمراء على ملاعب استاد القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.
وأضاف المدير الفني لمنتخب انجولا أن لقاءنا مع مالي سوف يكون غاية في الصعوبة وسوف نلعب بشكل متوازن دفاعًا وهجومًا دون أي ضغوط، ومستعدون للفوز على المنافس لحسم التأهل للدور الذي يليه. ومن جانبه شدد ماتيوس جالياتو لاعب أنجولا أنه يكن كل الاحترام لمنتخب مالي، ولكن لست منبهرًا بمستوى لاعبيهم، قائلاً: «سنظهر
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مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".
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معاناة أديبايور.. من معجزة المشي للعائلة العاقة

في صباح يوم 26 فبراير من عام 1984، رزق الأبوين شادراش أدي وزجته هاجا بطفل لم يبتسم له الحظ في بداية حياته، ففي السنوات الأربع الأولى لم يتمكن هذا الصبي من المشي، ولم تترك والدته أي مستشفى في غرب القارة الإفريقية إلا وتوجهت إليها بحثًا عن علاج صغيرها والذي قال: "تواجدت في إحدى الكنائس نائمًا عند حدود الساعة التاسعة صباًحا، كنت أستمع إلى الأطفال يلعبون في الخارج، وفجأة، ركل أحدهم الكرة داخل الكنيسة، وكان أول من وقف وركض تجاهها، هو أنا لرغبتي في الإمساك بها، هنا حدثت المعجزة، وأدركت في ذلك اليوم أن الله قدر لي لعب كرة القدم".
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عقوبة الفيفا أمل شباب تشيلسي في التألق

لا زالت محكمة التحكيم الرياضية تنظر في الطعن الذي تقدم به نادي تشيلسي الإنجليزي، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد، وذلك بسب انتهاكه للوائح التعاقد مع لاعبين تحت سن الـ18 عاماً من خارج أوروبا، ويواجه النادي، الذي أنهى الموسم في المرتبة الثالثة بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي وليفربول، غرامة قدرها 600 ألف فرنك سويسري، وهذه العقوبة التي أثارت حفيظة إدارة النادي اللندني، كانت بمثابة هدية بالنسبة للوجوه الشابة داخل الفريق، فهي فرصة ذهبية، بالنسبة لتامي أبراهام وهودسون أودي وروبين لوفتوس شيك، وغيرهم.
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المدير الفني لمنتخب غانا: غياب أيو لن يؤثر علينا

أكد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، أنه يحترم فريق الكاميرون وكل منتخبات البطولة التي تلعب جميعها بشكل جيد للغاية، قائلأً:"نحن نخطط جيدًا دفاعًا وهجومًا ولقاء الغد أمام المنتخب الكاميروني سوف يكون قويًا عن باقي مباريات المجموعة السادسة التي تضم بجانب هذين المنتخبين كلا من منتخب غينيا وبنين والذين سيخوضون مباراة هامة أيضا على نفس الملعب بمدينة الإسماعيلية"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب غانا بقاعة المؤتمرات باستاد نادي الإسماعيلية الرياضي للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمنتخب غانا استعدادا للقاء منتخب الكاميرون.
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مانجيك: المنتخب الكاميروني قادر على تخطي عقبة غانا

أكد جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون أن مباراة منتخب بلاده غدا أمام منتخب غانا هامة جدا وفاصلة في التأهل للدور القادم في البطولة ونحن نسعى لذلك، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للفريق الكاميروني للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة الغد والتي تجمع بينه وبين منتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة والتي تضم أيضا كلا من منتخبي بنين وغينيا بيساو الذين سيلعبون أيضا مباراة مساء الغد على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
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مدرب الكاميرون: جاهزون لمواجهة غانا الحاسمة

أكد كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أن لدى غانا منتخبا جيدا للغاية وستكون مواجهة غدٍ قوية بين المنتخبين؛ لأننا مرشحون للقب الأهم في إفريقيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب الكاميرون للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بالمباراة المهمة التي تجمع بين منتخب الكاميرون ومنتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي في إطار مباريات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا منتخبي بنين وغينيا بيساو اللذين يلعبان أيضا غدًا في مباراة الجولة الثانية في المجموعة السادسة.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

رئيس غانا يشهد مباراة منتخبه مع بنين بالإسماعيلية

يشهد استاد الإسماعيلية الرياضي، مساء اليوم افتتاح مباريات المجموعة السادسة ببطولة الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر وتشمل مباريات اليوم لقاء مباراة منتخب الكاميرون مع منتخب غينيا بيساو، ثم لقاء منتخب غانا مع منتخب بنين، وقد شهد الاستاد إجراءات أمنية مكثفة في إطار التأمين المحكم للجماهير وللضيوف، في ذلك الحدث الكروي القاري الذي يشارك فيه نجوم القارة السمراء على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على ملاعب القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس.
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