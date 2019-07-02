مدرب أنجولا: سنلعب بشكل متوازن أمام مالي

تحرير:محمد مصباح ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

منتخب انجولا

أكد الصربي سيرجان فاسيلفيتش، المدير الفني للمنتخب الأنجولي لكرة القدم، أننا سنلعب اليوم الثلاثاء مباراتنا أمام فريق مالي أحد أقوى فرق المجموعة ولديهم لاعبون رائعون في كل المراكز، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر استاد الإسماعيلية الدولي الرياضي تحت إشراف الكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية وفريق التنظيم الخاص ببطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، بمشاركة نجوم القارة السمراء على ملاعب استاد القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.

وأضاف المدير الفني لمنتخب انجولا أن لقاءنا مع مالي سوف يكون غاية في الصعوبة وسوف نلعب بشكل متوازن دفاعًا وهجومًا دون أي ضغوط، ومستعدون للفوز على المنافس لحسم التأهل للدور الذي يليه. ومن جانبه شدد ماتيوس جالياتو لاعب أنجولا أنه يكن كل الاحترام لمنتخب مالي، ولكن لست منبهرًا بمستوى لاعبيهم، قائلاً: «سنظهر