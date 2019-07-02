التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام البرازيل

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

الأرجنتين

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأرجنتين: حراسة المرمى: أرماني. خط الدفاع: فويث - بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو. خط الوسط: دي بول - أكونا - باريديس. خط الهجوم: ميسي - مارتينيز - أجويرو. ويتواجه المنتخبان للمرة 106 في جميع المسابقات، وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41 انتصارا