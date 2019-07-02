فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
الفنانة مها أبو عوف من جنازة شقيقها
الفنانة مها أبو عوف من جنازة شقيقها
شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.
مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة محمد محمود، وأحمد فتحى، وسامية الطرابلسى، وندى موسى، وبيومى فؤاد ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدى الهوارى. وتوفي الدكتور عزت أبو عوف، فجر أمس الإثنين، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، عن عمر يناهز 70 عاما، وقد شُيع جثمانه ظهرًا
اقرأ المزيد
عزت-أبو-عوف (1)

ما مصير الأعمال التي يشارك فيها عزت أبو عوف؟

حال الفنان الراحل عزت أبو عوف لم يختلف كثيرًا عن الكثير من الفنانين الذين يرحلون قبل أن يروا آخر أعمالهم التي صوروها، فقد تكرر الموقف مع الراحل وائل نور الذى عرض مسلسله الأخير «شقة فيصل» فى موسم رمضان المنقضى لعام 2019، أى بعد رحيله بثلاث سنوات، وكانت آخر الأعمال التي يشارك فيها الدكتور فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني وزينة، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق، الذى من المفترض أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ولكن أوضح السيناريست عبد المعطي، فى تصريحات صحفية، أن عزت أبو عوف كان سيظهر ضيف شرف بالفيلم.
يسرا

يسرا ومحمد حفظي وعمرو سلامة ينضموا لـ«الأوسكار»

أعلن المنتج السينمائي محمد حفظي، اليوم الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار". وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغة الإنجليزية، "إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية، والآن لم يعد بإمكاني فقط متابعة الأوسكار، ولكن أيضًا مشاهدة الأفلام (المنافسة على جوائز الأكاديمية) والتصويت (على الأفضل بينها)"، وسارع متابعوه إلى توجيه التهاني والمباركات له.
شريف-مدكور (3)

بعد السرطان.. شريف مدكور يعلن إصابته بمرض جديد

معركة صعبة خاضها ومازال الإعلامي شريف مدكور مع السرطان، فهو حتى الآن يخضع إلى جرعات العلاج الكيماوي الصعبة من أجل التغلب على هذا المرض الخبيث، وبدأ بعض الشيء في التعافي منه، لكنه لم يكد يلتقط أنفاسه من تلك المواجهة، حتى تعرض لمرض جديد، مثل صدمة للكثيرين. وكما عود مدكور متابعيه، فقد فضل أن يعلنها صراحة، حيث خرج في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، كاشفًا عن خضوعه لكشف في عينه عن إصابته بقطع في الشبكية، وقال: "نعمة وفضل".
اقرأ المزيد من الأخبار
عزت-ابو-عوف (3)

حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
عزت-ابو-عوف

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.
انغام-01

أنغام: تركي آل الشيخ شاعر حقيقي ولا نجامله (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من حفل الفنانة أنغام بجدة ليلة أمس الأحد، تعرب فيه عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وتقول: "في جدة ولخامس مرة في المملكة العربية السعودية، ما شاء الله، وخمسة في عين الحسود، وأكيد أنا باعتبر نفسي محظوظة، شرف كبير ليا إني أكون من أوائل الفنانين والفنانات اللي غنوا في المملكة بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت والتطور الفني والثقافي الكبير والمشوار اللي بدأتوه وهتكملوه بنجاح وشجاعة لقدام لأنكم شعب واعي ومثقف ومحترم".
جريما-فى-المعادى

أشرف عبدالباقي يعرض مسرحية «جريمة في المعادي» في جدة

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لتقديم أحدث عروضه المسرحية "جريمة في المعادي.... مسرحية كلها غلط"، في مدينة جدة، الشهر المقبل. ونشر حساب "enjoy saudi" (مبادرة تابعة للهيئة العامة للترفيه في السعودية)، عبر موقع "انستجرام"، البوستر الدعائي للعرض المسرحي، منوهًا بأن عرض المسرحية، سيكون في الفترة من 10 إلى 13 يوليو، الشهر المقبل، على أن يبدأ في الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، فى خيمة المسرح بجدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org