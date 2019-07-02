مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

الفنانة مها أبو عوف من جنازة شقيقها

شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.

مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة محمد محمود، وأحمد فتحى، وسامية الطرابلسى، وندى موسى، وبيومى فؤاد ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدى الهوارى. وتوفي الدكتور عزت أبو عوف، فجر أمس الإثنين، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، عن عمر يناهز 70 عاما، وقد شُيع جثمانه ظهرًا