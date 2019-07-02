سقوط تشكيل عصابي في بنها بـ5.5 كيلو بانجو وهيروين

تحرير:هيثم بطاح ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

صورة أرشيفية

ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات وبحوزتهم سلاح أبيض وحوالي 5.5 كيلو من البانجو والهيروين الخام بدائرة قسم أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط "أحمد.ع.ا" 32 عامًا، و"أحمد.م.ا" 33 عامًا، و"رضا.ع.ح" 40 عامًا، بالقرب من أرض المحلج المنشية دائرة قسم أول بنها وبحوزتهم 5 كيلو بانجو وحوالي نصف كيلو من الهيروين الخام وسلاح أبيض مطواة ومبلغ من المال.

بمواجهة المتهمين، أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم الآثمة والمبلغ المالى حصيلة البيع. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات. كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية لضبط الخارجين