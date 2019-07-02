شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

تحرير:باهر القاضى ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين. وفى سياق متصل، عُقد الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".

شارك فيه قطاعات الأزهر كافة، وعلى رأسهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، وممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزراة التضامن، والمجلس القومى للمرأة، وجامعة الدول العربية. وقال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر: "حرصنا