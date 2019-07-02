نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

تحرير:أمينة محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

طلاب - أرشيفية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي الجاري 2018-2019، وأعلن الوزير، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات بلغت 61.07% بينما في نظام 5 سنوات بلغت 85.72%، وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب، ووجه شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية صباح غد الثلاثاء في المدارس. وأضاف في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور