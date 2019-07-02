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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

تحرير:أمينة محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي الجاري 2018-2019، وأعلن الوزير، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات بلغت 61.07% بينما في نظام 5 سنوات بلغت 85.72%، وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب، ووجه شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية صباح غد الثلاثاء في المدارس. وأضاف في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور
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كسوف-الشمس

رسالة من دار الإفتاء بخصوص كسوف الشمس

علقت دار الإفتاء المصرية، على ظاهرة الكسوف الكلي للشمس المتوقع حدوثها اليوم الثلاثاء، مستندة إلى السنة النبوية وما أوصنا به الرسول الكريم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في مثل هذه الظواهر، إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، حديثا نبويا متفق عليه، جاء نصه: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف».
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

مفتي الجمهورية: نرفض مخططات طمس هوية القدس

استنكر الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، افتتاح الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى "نفق طريق الحجاج" في البلدة القديمة أسفل بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى المبارك، وذلك ضمن المخططات الصهيونية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له. وقال "علام" في بيان اليوم: "نرفض كافة المخططات والمحاولات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير هوية القدس والمسجد الأقصى المبارك، ونعلن رفضنا - بشكل قاطع - لأي إجراءات وخطوات تقوم بها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها على مدينة القدس الشريف وطمس هويتها".
احمد-الطيب

شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين. وفى سياق متصل، عُقد الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".
طقس

الأرصاد: استمرار الطقس الحار على الوجه البحري اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

55 ألف طالب باقون للإعادة في الدبلومات الفنية

كشفت إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية سواء لنظام 5 أو 3 سنوات، عن أن هناك 55 ألفًا و755 طالبًا وطالبة باقين للإعادة في نظام 3 سنوات، و182 طالبًا بنظام 5 سنوات. وبلغ عدد الطلاب الذين لهم امتحانات "دور ثان" في نظام 3 سنوات 219 ألفًا و701 طالب، بينما بلغ 1996 طالبًا وطالبة في نظام 5 سنوات. وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات بلغت 61.07 % بينما في نظام 5 سنوات بلغت 85.72 %.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن موعد نتائج الدبلومات الفنية بالمدارس

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفتية صباح غد الثلاثاء في المدارس. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور الأول. ?وتابع مجاهد أنه سيتم إصدار جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني خلال أيام، مؤكدا أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ في 27 يوليو الجاري.
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التعليم: إضافة إجابة بديلة بنموذج امتحان الجيولوجيا

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تعديل نموذج إجابة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وذلك من خلال إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة الجيولوجيا بعد اجتماع الفيديو كونفرانس بين مستشار المادة والمصححين. وأضاف عبد الحكم، أن السؤال يحتمل وجود إجابتين صحيحتين، وليس إجابة واحدة". وأدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
فرحة-بين-الطلاب-والأهالي-لسهولة-امتحان-اللغة-العربية-تصوير-سامح-ابو-حسن (5)

بكود الطالب.. تعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، إن 91% من طلاب الصف الأول الثانوى العام نجحوا فى امتحان مايو الإلكترونى، موضحة أن هناك 489 ألف طالب لهم نتيجة إلكترونية تعلن على موقع الوزارة خلال ساعات، مؤكدا أن "متوسطات نسب النجاح بين الطلاب منخفضة، وإذ تم مقارنتهم بطلاب مثل اليابان سيتقوق طالب اليابان، ولكن الوزارة وضعت يدها على المرض وسيتم تلاشيه"، لافتا إلى أن النتيجة لن تكون على LMS على التابلت، ولكن على موقع الوزارة.
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