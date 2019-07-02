نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس
تحرير:أمينة محمود
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
طلاب - أرشيفية
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي الجاري 2018-2019، وأعلن الوزير، أن نسبة النجاح في الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات بلغت 61.07% بينما في نظام 5 سنوات بلغت 85.72%، وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب، ووجه شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية صباح غد الثلاثاء في المدارس.
وأضاف في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية صباح غد الثلاثاء في المدارس.
وأضاف في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور الأول.
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وتابع مجاهد أنه سيتم إصدار جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني خلال أيام، مؤكدا أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ في 27 يوليو الجاري.
وأكد نائب الوزير، أن هناك فرصة حقيقية لجميع الطلاب سواء الناجحين في الدور الأول أو الثاني للالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي ستبدأ في سبتمبر المقبل، لافتا إلى وجود 8 كليات تكنولوجية جديدة.