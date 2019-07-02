كوبا أمريكا..التشكيل المتوقع للبرازيل أمام الأرجنتين

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

البرازيل

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للبرازيل: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ألفيس. خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو. خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو. ويتواجه المنتخبان للمرة 106 في جميع المسابقات، وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41

وفيما يلي التشكيل المتوقع للبرازيل:



حراسة المرمى: أليسون.



خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ألفيس.



خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو.



خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو.



ويتواجه المنتخبان للمرة 106 في جميع المسابقات، وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41 انتصارا مقابل تعرضها لـ38 هزيمة، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخبان 26 مرة.



وحسمت البرازيل المواجهة الأخيرة أمام الأرجنتين بهدف نظيف وديًا، في اللقاء الذي احتضنته المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر الماضي.



أما آخر مواجهة رسمية بين الفريقين فأتت على ملعب مينيراو أيضًا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وحينها فازت البرازيل بثلاثية نظيفة.

