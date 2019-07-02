جريمة

خدوه من قلب بيته.. قصة إنقاذ المختطف العجوز

سائق وزوجته استعطفا موظفا بالمعاش شارف على السبعين من العمر حتى تمكنا من استدراجه خارج منزله ليحتجزه الأول بمعاونة شقيقه ويكرهانه على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مع نجله
تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
خطف- أرشيفية
خطف- أرشيفية
«ابنك مفتري واخد فلوسنا وعايز ياكلها علينا.. طلبنا منه نعمل قاعدة يجيب فيها حد كبير وحكيم وجالنا لوحده، فجلسة الصلح ماتمتش.. بنستأذنك تنزل معانا ورغم إنك والده لكننا راضيين بحكمك.. حضرتك راجل كبير ومحترم وواثقين إنك ماترضاش بالظلم، اتفضل تعالى معانا نقعد فى أى مكان برا واتصل بابنك ييجي تسمع مننا ومنه» هذا الكلام ومزيد من التبجيل لموظف على المعاش يبلغ من العمر 69 سنة، كان كفيلًا لأن يقتنع الرجل بالنزول من منزله مع الغريبين اللذين حضرا لزيارته، دون أن يعلم أنه سيكون أداة انتقام تتعرض للإساءة والإهانة على يد زائريه المتغنيين بالاحترام والتقدير له.
«بلفوني بالكلام»، هكذا وصف الرجل الذى على مشارف العقد السابع من العمر ما فعله معه سائق وزوجته، إذ احتالا عليه بكلمات أولاد البلد التى تدل على الشهامة والتمسك بالأصول والعدل واحترام القيم ومنها تبجيل الشيوخ، فلم يحضر السائق رفقة شقيقه أو أحد معارفه حتى لا يثير ريبة أو ضغينة مع العجوز والد
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خلافات-زوجية-طلاق

«شروق» للقاضي: «زوجي مُعقّد وعنده طفولة متأخرة»

بوجه شاحب يكسوه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة العشرينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بمدينة نصر، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنا، وكأنها تمثال من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية.
القبض-على-متهم

رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
جثة-فى-شقة

العثور على جثة مجهولة الهوية بـ«مصرف» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية مجهولة الهوية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ إلى العميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية الزعفران دائرة المركز على جثة لرجل مجهول الهوية طافية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب طبيب وطبية وطفليهما، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. بالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
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القبض-على-متهم

رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
فتاة-الإسكندرية

تعرف على عقوبة مفجر واقعة اختطاف فتاة الإسكندرية

مظاهرة إلكترونية وحالة من الخوف سيطرت على أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يتضمن صورة لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زُعم اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وبمرور يومين وعقب وصول المنشور للشابين الظاهرين بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت المفاجأة، التى فجرها علاء محمود، قائد الدراجة النارية حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، مؤكدا أن واقعة الخطف ليست صحيحة.
جثة

أهالي نجع العرب يتجمهرون للقصاص من قتلة «سندس»

سادت حالة من الغضب بين أهالي وجيران الطفلة "سندس" التى لقيت مصرعها على يد ثلاثة من الأشقاء، الذين حاولوا سرقة قرطها الذهبي، ونظموا مسيرة ليلية وذلك بمنطقة نجع العرب بمينا البصل غرب الإسكندرية، مساء أمس الأحد وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل من قتلة الطفلة سندس وإعدام المتهمين، فيما توجهت قوة من الشرطة إلى مكان التجمهر وطالبت المواطنين بضرورة الهدوء خاصة وأنه تم ضبط الجناة وأنهم سيخضعون لمحاكمة عادلة وسينال كل منهم عقابه.
القبض-على-متهم

هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
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