خدوه من قلب بيته.. قصة إنقاذ المختطف العجوز
سائق وزوجته استعطفا موظفا بالمعاش شارف على السبعين من العمر حتى تمكنا من استدراجه خارج منزله ليحتجزه الأول بمعاونة شقيقه ويكرهانه على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مع نجله
تحرير:سماح عوض الله
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
خطف- أرشيفية
«ابنك مفتري واخد فلوسنا وعايز ياكلها علينا.. طلبنا منه نعمل قاعدة يجيب فيها حد كبير وحكيم وجالنا لوحده، فجلسة الصلح ماتمتش.. بنستأذنك تنزل معانا ورغم إنك والده لكننا راضيين بحكمك.. حضرتك راجل كبير ومحترم وواثقين إنك ماترضاش بالظلم، اتفضل تعالى معانا نقعد فى أى مكان برا واتصل بابنك ييجي تسمع مننا ومنه» هذا الكلام ومزيد من التبجيل لموظف على المعاش يبلغ من العمر 69 سنة، كان كفيلًا لأن يقتنع الرجل بالنزول من منزله مع الغريبين اللذين حضرا لزيارته، دون أن يعلم أنه سيكون أداة انتقام تتعرض للإساءة والإهانة على يد زائريه المتغنيين بالاحترام والتقدير له.
«بلفوني بالكلام»، هكذا وصف الرجل الذى على مشارف العقد السابع من العمر ما فعله معه سائق وزوجته، إذ احتالا عليه بكلمات أولاد البلد التى تدل على الشهامة والتمسك بالأصول والعدل واحترام القيم ومنها تبجيل الشيوخ، فلم يحضر السائق رفقة شقيقه أو أحد معارفه حتى لا يثير ريبة أو ضغينة مع العجوز والد
«بلفوني بالكلام»، هكذا وصف الرجل الذى على مشارف العقد السابع من العمر ما فعله معه سائق وزوجته، إذ احتالا عليه بكلمات أولاد البلد التى تدل على الشهامة والتمسك بالأصول والعدل واحترام القيم ومنها تبجيل الشيوخ، فلم يحضر السائق رفقة شقيقه أو أحد معارفه حتى لا يثير ريبة أو ضغينة مع العجوز والد الشاب الذى على خلاف معه، وفضل الحضور مع زوجته متخفيين بقناع السكينة والمذلة أملًا فى التحصل على مستحقاتهما، وأخذ السائق يردد: «أنا جايلك بنفسي لحد بيتك.. أنا قاصد خير وجايب الجماعة معايا نشرب فى بيتك شاي ويبقى فيه عيش وملح بينا.. مراتي صعبان عليها اللى أنا فيه بسبب ابنك وأصرت تيجي معايا».
وكان لزوجته نصيب من عبارات استعطاف موظف المعاش لإقناعه بالنزول معه للالتقاء بنجله خارج المنزل حتى لا يهينهما أو يتهور عليهما وهما ضيفان فى منزله: «إحنا عندنا عيال عايزين نربيهم.. حرام ابنك مايرضاش يردلنا تحويشة العمر.. وياكل علينا شقى السنين»، وشرح السائق لوالد خصمه أنه اشترى سيارة نجله بمبلغ 37 ألف جنيه، لكنه عجز عن الاستفادة بالسيارة، واحتاج إلى أموال بشكل عاجل، بخلاف عيوب فى السيارة لم يكن نجله صارحهم بشأنها، وهو ما دفعه للتراجع عن شراء السيارة وردها إلى نجل العجوز، الذي رفض رد الأموال إليه.
وللإمعان فى إبداء السائق حسن النية عرض السائق ترك 5 آلاف جنيه لنجله على سبيل التأمين لو وجد عيوبا إضافية فى السيارة، بخلاف العيوب التى كانت بالسيارة قبل شرائها، وهو ما زاد من ثقة الموظف الذى على المعاش فى الزوجين الزائرين له، ليقرر النزول معهما من منزله بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، لكن الرجل غاب طويلًا دون العودة إلى منزله، ووجدت ابنته هاتفه المحمول مغلقًا، فاتصلت بشقيقها توبخه على توريط والده فى مشكلاته، وإذا بشقيقها ينفى تواصل السائق معه أو وجود أى مخطط للتقابل والتفاهم، ولا بد أنهما تعرضا لوالده بمكروه، وعلى الفور اتصل الشاب بالسائق الذى هدده: «أبوك عندي معزز مكرم لحد لما تجيبلي فلوسي كاملين وغير كدا ماتلومش إلا نفسك».
«القانون لايعرف زينب».. أغرب جريمة خطف وطلب فدية
أخبر الشاب شقيقته بالأمر وأنه ذاهب بنفسه للتفتيش عن والده فى الأماكن التى يرجح وجود السائق بها، وتوجهت أخته بدورها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختطاف ضيفيهما أباها، ومساومتها وشقيقها على مبلغ 37 ألف جنيه، وأدلت بأوصافهما، وقدمت للشرطة قائمة بالأماكن التى يمكن أن يتردد عليها المشكو فى حقه، قالت إن نجلها كتب لها تلك الأماكن قبل توجهه بنفسه للبحث عن أبيه، حتى يعرفوا مكانه إن حدث له مكروه.
وبإجراء التحريات والبحث الأمني وتتبع مكالمات المتهمين، ومعلومات المصادر السرية، نجح فريق البحث فى تحديد مكان احتجاز المجني عليه، داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، وعلى الفور تحركت مأمورية أمنية نجحت فى القبض على السائق وزوجته.
وتبين من الفحص الجنائي أن المتهم الأول وهو السائق، محكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية أقراص مخدرة، سيارة من نجل المجنى عليه 26 سنة، عاطل، مقابل مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه، وتراجع الشقيقين عن شرائها فيما بعد فأعادوا لنجل المجني عليه السيارة لكنه رفض رد المبلغ، فاستعان المتهم الأول بزوجته وتوجها لمسكن المجنى عليه، واستدرجاه ثم عاونه شقيقه في اقتياده للشقة المُشار إليها، وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة، أرشد عنها السائق وزوجته.
«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»