خدوه من قلب بيته.. قصة إنقاذ المختطف العجوز

سائق وزوجته استعطفا موظفا بالمعاش شارف على السبعين من العمر حتى تمكنا من استدراجه خارج منزله ليحتجزه الأول بمعاونة شقيقه ويكرهانه على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مع نجله

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

خطف- أرشيفية

«ابنك مفتري واخد فلوسنا وعايز ياكلها علينا.. طلبنا منه نعمل قاعدة يجيب فيها حد كبير وحكيم وجالنا لوحده، فجلسة الصلح ماتمتش.. بنستأذنك تنزل معانا ورغم إنك والده لكننا راضيين بحكمك.. حضرتك راجل كبير ومحترم وواثقين إنك ماترضاش بالظلم، اتفضل تعالى معانا نقعد فى أى مكان برا واتصل بابنك ييجي تسمع مننا ومنه» هذا الكلام ومزيد من التبجيل لموظف على المعاش يبلغ من العمر 69 سنة، كان كفيلًا لأن يقتنع الرجل بالنزول من منزله مع الغريبين اللذين حضرا لزيارته، دون أن يعلم أنه سيكون أداة انتقام تتعرض للإساءة والإهانة على يد زائريه المتغنيين بالاحترام والتقدير له.

«بلفوني بالكلام»، هكذا وصف الرجل الذى على مشارف العقد السابع من العمر ما فعله معه سائق وزوجته، إذ احتالا عليه بكلمات أولاد البلد التى تدل على الشهامة والتمسك بالأصول والعدل واحترام القيم ومنها تبجيل الشيوخ، فلم يحضر السائق رفقة شقيقه أو أحد معارفه حتى لا يثير ريبة أو ضغينة مع العجوز والد