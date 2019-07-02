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«فيسبوك» تخلي 4 مبان في أمريكا بسبب «طرود مشبوهة»

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
فيسبوك
فيسبوك
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم إخلاء 4 مبان وإجراء فحص طبي لشخصين للتأكد من إمكانية تسممهما بالسارين، بعد العثور على طرود مشبوهة في مكتب بريد "فيسبوك" بمدينة مينلو-بارك التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية الأمريكية. وقال ممثل شركة "فيسبوك"، إنتوني هاريسون، إن الشركة أخلت المباني الأربعة بعد الحصول على نتائج إيجابية للفحص، وهي تتعاون مع الشرطة في التحقيق. رئيس هيئة الإطفاء في المدينة، جون جونستون، أوضح أن أشخاصا كانوا يلمسون طرودا مشبوهة لم يظهروا أي أعراض تبين تعرضهم للسارين.
وأكد رئيس هيئة الإطفاء، أن نتائج فحص طرد بريدي واحد أكدت وجود السارين فيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه النتيجة قد تكون كاذبة، وأن تأكيدها يتطلب إجراء فحص آخر. ولم يستطع تحديد عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة، وذلك بالرغم من أن التقارير الإخبارية أشارت إلى شخصين. "السارين" غاز قاتل يستخدم في الحرب الكيميائية،
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هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار إسرائيلي (فيديو)

تمكنت طائرة من طراز بوينج "737- 400" التابعة لخطوط طيران "إلكترا" الألمانية من الهبوط اضطراريا بنجاح في مطار بن غوريون الدولي، في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء إقلاعها من مطار في مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من المدينة الألمانية في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في وقت سابق من اليوم، إلا أنه بعد وقت قليل من إقلاعها، اكتشفت الطواقم الأرضية في كولونيا أن أحد إطارات الطائرة قد انفجر، تاركا حطاما على مدرج المطار.
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جذب الاستثمارات يعزز الصين في الحرب التجارية

اختلف العديد من المحللين والمراقبين في الوقوف على هوية المنتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في أعقاب ما أسفر عنه اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين منذ أيام قليلة. وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في تحديد هوية المنتصر أو من تسير الأمور في صالحه، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة والصين على حد سواء، الأمر الذي قد يحدد مَن خرج منتصرًا في الجولات السابقة.
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سرب من الطيور يثير الذعر على الحدود بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، الكشف عن جسم مجهول يطير بالقرب من الحدود مع جارتها الجنوبية، ما أثار حالة من الهيجان الإعلامي، وتسبب في إطلاق طائرات مقاتلة في المنطقة. إلا أن الجيش الكوري الجنوبي، قال في وقت لاحق، إنه تبين أن سربا من الطيور كان السبب في الواقعة، التي جاءت بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المكان نفسه. كان رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية قد صرحوا في وقت سابق من اليوم، أن الرادارات عثرت على "جسم مجهول" فوق الجزء الأوسط من المنطقة منزوعة السلاح.
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إيران تتجاوز مستوى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. ونقلت "العربية" عن كمالوندي قوله "بدء العد العكسي لإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، مضيفا أن "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو".
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البيت-الأبيض

البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة سلاح نووي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي ومستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران. وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مضيفا أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".
نانسي بيلوسي

رئيس فيسبوك يعترف بحدوث تلاعب في فيديو بيلوسي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، أن شركته استغرقت وقتا طويلا للإشارة إلى حدوث تلاعب في مقطع فيديو بحيث تبدو فيه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وهي تتلعثم وتنطق بكلمات مبهمة. وأضاف زوكربيرج في مؤتمر أمس الأربعاء في أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، أن الاستجابة البطيئة للأمر كانت "خطأ تنفيذيا من جانبنا". وتم إبطاء مقطع الفيديو والتلاعب به ليبدو حديث بيلوسي مبهما وتبدو وكأنها تتلعثم مرارا في الكلام، وبعد ظهور المقطع الشهر الماضي تم تداوله على نطاق واسع على فيسبوك وتويتر وعلى موقع يوتيوب التابع لجوجل.
اعدام

جاسوس لأمريكا.. إعدام موظف في القوات الجوية الإيرانية

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن القضاء العسكري الإيراني، نفذ حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين. وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.
تحطم-طائرة

«لم ينج أحد».. تحطم طائرة أمريكية في هاواي

أعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين، وذلك في الجزء الشمالي من الولاية، مضيفة: "بحزن شديد ننقل نبأ تحطم طائرة كينج إير ذات المحركين، بالقرب من مطار ديلينجهام، وكان على متنها 9 أشخاص، للأسف لم ينج أحد". فيما أوضحت صحيفة أمريكية، أنه عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، كان الحريق قد قضى على الطائرة بأكملها، ولم يعرف سبب وتوقيت تحطم الطائرة، حتى الآن، بسبب أن حركة النقل البري محدودة جدا في المنطقة التي وقع فيها الحادث.
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