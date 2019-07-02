«فيسبوك» تخلي 4 مبان في أمريكا بسبب «طرود مشبوهة»

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

فيسبوك

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم إخلاء 4 مبان وإجراء فحص طبي لشخصين للتأكد من إمكانية تسممهما بالسارين، بعد العثور على طرود مشبوهة في مكتب بريد "فيسبوك" بمدينة مينلو-بارك التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية الأمريكية. وقال ممثل شركة "فيسبوك"، إنتوني هاريسون، إن الشركة أخلت المباني الأربعة بعد الحصول على نتائج إيجابية للفحص، وهي تتعاون مع الشرطة في التحقيق. رئيس هيئة الإطفاء في المدينة، جون جونستون، أوضح أن أشخاصا كانوا يلمسون طرودا مشبوهة لم يظهروا أي أعراض تبين تعرضهم للسارين.

وأكد رئيس هيئة الإطفاء، أن نتائج فحص طرد بريدي واحد أكدت وجود السارين فيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه النتيجة قد تكون كاذبة، وأن تأكيدها يتطلب إجراء فحص آخر. ولم يستطع تحديد عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة، وذلك بالرغم من أن التقارير الإخبارية أشارت إلى شخصين. "السارين" غاز قاتل يستخدم في الحرب الكيميائية،