صحف سعودية: ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها مجددا

الصحف كشفت عن استفزاز نظام الملالي المجتمع الدولي بعد إعلان انتهاك الاتفاق النووي والتنصل منه بتجاوز حاجز الـ300 كلج من كميات اليورانيوم منخفض التخصيب وهو الحد المسموح به

تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

تصدر استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها مجددا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما أطلعتنا على الضربات الإسرائيلية على سوريا وانتهاك إيران الاتفاق النووي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة 12.35 من فجر اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي".

ويمر من خلال هذا المطار يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وتناولت صحيفة "سبق" بيانا للتحالف العربي جاء فيه: "إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف فجر يوم الثلاثاء عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فقد

ويمر من خلال هذا المطار يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وتناولت صحيفة "سبق" بيانا للتحالف العربي جاء فيه: "إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف فجر يوم الثلاثاء عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة (9 أشخاص) من المدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة".





وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيرة) ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.





وتحت عنوان "إيران تستفز العالم وتنتهك الاتفاق النووي"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن نظام الملالي استفز المجتمع الدولي أمس الإثنين، معلنا انتهاك الاتفاق النووي والتنصل منه بتجاوز حاجز الـ300 كيلوجرام من كميات اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو الحد المسموح به.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي قوله: إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ300 كجم. وأعلن بدء العد العكسي لإنتاج 300 كجم من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام.



وأضاف: "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو"، لافتا إلى أن "دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية".



وأوضحت صحيفة "الحياة" أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أعلن أن بلاده "قلقة بشدة" بعد "إعلان إيران انتهاكها التزامات الاتفاق النووي".

وتهدد إيران أيضاً باستئناف التخصيب بنسبة 20 في المائة، بدءاً من 7 من الشهر الجاري، وبإعادة إطلاق مشروع تشييد مفاعل آراك للماء الثقيل، إن لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.





وأشارت "عكاظ" إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أكد أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة، مشددا في نفس الوقت على أنه لا يجب السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في سياساته العدوانية مثل استهداف السفن التي تنقل النفط واستهداف أنابيب النفط، موضحا أن هذا يعد استهدافا لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.



وأضاف الجبير خلال لقاء جمعه ووزيري التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والإعلام تركي الشبانة، في طوكيو بالوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى كوريا الجنوبية، وترؤس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة الـ20 التي عقدت بمدينة أوساكا اليابانية، أن استمرار النظام الإيراني في هذه السياسات يجعلهم يدفعون ثمنا باهظا.



وكشفت صحيفة "الجزيرة" أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف اجتماعاً لقياديين في تنظيم مرتبط بـ"القاعدة" في شمال غرب سوريا، وأسفرت الضربة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ثمانية عناصر بينهم ستة قياديين.

وأوضح التحالف الدولي في بيان أنه شنَّ غارة ضد "قيادة تنظيم القاعدة في سوريا استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب" المحاذية لإدلب، مشيراً إلى أن العملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا مسؤولين عن التخطيط لهجمات إرهابية خارجية.



وأشارت "الشرق الأوسط" إلى توالي ردود الفعل الروسية على الضربات الإسرائيلية الجديدة على مواقع في سوريا، فجر أمس، عن الحرج لدى الجانب الروسي من قيام إسرائيل بشن ضربات قوية وواسعة بعد مرور أيام فقط على اجتماع رؤساء مجالس الأمن القومي الروسي والأمريكي والإسرائيلي في القدس، الذي يمكن أن يفسر بأن موسكو "منحت غطاء لمواصلة إسرائيل توجيه ضرباتها في سوريا".





كما استعرضت "الشرق الأوسط" تسارع السلطات اللبنانية إلى محاولة ضبط تداعيات حادثة إطلاق النار التي حصلت في بلدة كفرمتى في الجبل، وذهب ضحيتها مناصران للوزير السابق طلال أرسلان الذي كرر أمس اتهامه مناصري النائب وليد جنبلاط بمحاولة اغتيال ممثله في الحكومة وزير شؤون النازحين صالح الغريب في الحادث.

ونفذ الجيش اللبناني عدة عمليات دهم بحثاً عن مشتبه بهم بإطلاق النار على موكب الوزير الغريب، وأنه تم توقيف شخص واحد على ذمة القضية، وانعقد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة ووزراء.



وصدر بيان أكد المجلس فيه اتخاذ "قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية ومن دون إبطاء أو هوادة وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء، على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص".