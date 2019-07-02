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صحف سعودية: ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها مجددا

الصحف كشفت عن استفزاز نظام الملالي المجتمع الدولي بعد إعلان انتهاك الاتفاق النووي والتنصل منه بتجاوز حاجز الـ300 كلج من كميات اليورانيوم منخفض التخصيب وهو الحد المسموح به
تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تصدر استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها مجددا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما أطلعتنا على الضربات الإسرائيلية على سوريا وانتهاك إيران الاتفاق النووي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة 12.35 من فجر اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي".
ويمر من خلال هذا المطار يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وتناولت صحيفة "سبق" بيانا للتحالف العربي جاء فيه: "إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف فجر يوم الثلاثاء عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فقد
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تضغط على أوروبا بانتهاك «النووي»

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، انتهاك إيران للاتفاق النووي، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث أطلعتنا على الأوضاع في ليبيا واليمن واستهداف الحوثيين مجددا مطار أبها في السعودية. في مقدمة عناوينها ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن أمس، أن بلاده تخطت الحد المسموح لها به من مخزون اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، في تحد لمطالبة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لها بضرورة الالتزام به رغم العقوبات الأمريكية.
مطار ابها (3)

ارتفاع عدد مصابي هجوم مطار أبها إلى 9 مدنيين

ارتفع عدد المصابين في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فجر اليوم الثلاثاء، إلى 9 أشخاص مدنيين، من بينهم 8 سعودين، وآخر يحمل الجنسية الهندية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيًا وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفيات المتخصصة. وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
مطار أبها

العربية: إصابة 5 أشخاص في هجوم حوثي على مطار أبها

أفادت قناة «العربية» فيما نقلته على لسان مراسلها بالسعودية، بأن 5 أشخاص أصيبوا في سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية. وأضاف المصدر أنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي. وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه عند الساعة 12:35من فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولى الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، بهجوم إرهابي.
مطار ابها

للمرة الثانية.. ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها

شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فجر الثلاثاء، هجومًا إرهابيًا جديدًا على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنه عند الساعة 12:35 من فجر الثلاثاء، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان لاحقًا عن هذا العمل الإرهابي.
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صحف سعودية: الإطاحة بزعيم داعش في اليمن وترامب يتوعد

تصدّر القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت فعاليات مؤتمر المنامة الذي احتضنته البحرين، وأطلعتنا أيضًا على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. وذكرت صحيفة "الحياة" أن القوات الخاصة السعودية أوقفت أمير "داعش" في اليمن وقيادات من التنظيم، وأسفرت عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية أخيرا، عن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بأبي أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
مفاعل نووي إيراني

إيران تعلن موعد زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن، غدا الخميس، ينتهي الموعد النهائي لإنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند الحدود البالغة 300 كيلوجرام، وذلك في مفاعل "نظنز" النووي. وقال عباس كمالوندي المتحدث باسم المنظمة: "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7% لا تحتاج أكثر من يومين، ولا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، إذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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رويترز: الحوثيون استهدفوا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين، بحسب وكالة "رويترز". من جهته، أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميلشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، بحسب " العربية. نت". وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.
مطار ابها (1)

بينهم مصريان.. قتيل و21 جريحًا حصيلة هجوم مطار أبها

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة". وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلاديشية.
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