رياضة

عقوبة الفيفا أمل شباب تشيلسي في التألق

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
تشيلسي
تشيلسي
لا زالت محكمة التحكيم الرياضية تنظر في الطعن الذي تقدم به نادي تشيلسي الإنجليزي، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد، وذلك بسب انتهاكه للوائح التعاقد مع لاعبين تحت سن الـ18 عاماً من خارج أوروبا، ويواجه النادي، الذي أنهى الموسم في المرتبة الثالثة بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي وليفربول، غرامة قدرها 600 ألف فرنك سويسري، وهذه العقوبة التي أثارت حفيظة إدارة النادي اللندني، كانت بمثابة هدية بالنسبة للوجوه الشابة داخل الفريق، فهي فرصة ذهبية، بالنسبة لتامي أبراهام وهودسون أودي وروبين لوفتوس شيك، وغيرهم.
هؤلاء دماء شابة لم تحصل على فرصتها بعد، وبالتالي فإن العقوبة هي فرصتهم لإثبات علو كعبهم الموسم القادم بقميص البلوز، وعلى سبيل المثال تامي أبراهام، كان معارا لأستون فيلا ولم يكن ضمن حسابات النادي الأولية. لكن وبسبب العقوبة سيعود. وعلى عكس ما تراه إدارة تشيلسي، قد تجري الأمور لصالح النادي، فالتركيز على
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مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".
ايمانويل-اديبايور (2)

معاناة أديبايور.. من معجزة المشي للعائلة العاقة

في صباح يوم 26 فبراير من عام 1984، رزق الأبوين شادراش أدي وزجته هاجا بطفل لم يبتسم له الحظ في بداية حياته، ففي السنوات الأربع الأولى لم يتمكن هذا الصبي من المشي، ولم تترك والدته أي مستشفى في غرب القارة الإفريقية إلا وتوجهت إليها بحثًا عن علاج صغيرها والذي قال: "تواجدت في إحدى الكنائس نائمًا عند حدود الساعة التاسعة صباًحا، كنت أستمع إلى الأطفال يلعبون في الخارج، وفجأة، ركل أحدهم الكرة داخل الكنيسة، وكان أول من وقف وركض تجاهها، هو أنا لرغبتي في الإمساك بها، هنا حدثت المعجزة، وأدركت في ذلك اليوم أن الله قدر لي لعب كرة القدم".
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (1)

كوبا أمريكا..التشكيل المتوقع للبرازيل أمام الأرجنتين

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
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مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
فرحة فينالدوم لاعب ليفربول (2)

فينالدوم: تطورنا كثيرًا.. وفان ديك نادرًا ما يخطئ

كشف جيني فينالدوم، لاعب ليفربول، عن أن قدرة الفريق على الفوز بالمباريات التي لم يقدم فيها وزملاؤه أفضل أداء لهم خلال الموسم المنصرم تعكس مدى تطور الفريق تحت إمرة يورجين كلوب، وقال فينالدوم: "لقد تطورنا كثيرا، ليس فقط على صعيد النتائج، بل على صعيد الأداء في الملعب أيضا، فقد أصبح أداؤنا أكثر نضجا مع مرور الوقت، إذ بدأنا الموسم بشكل رائع واستطعنا الفوز بالعديد من المباريات الصعبة التي كان من الصعب علينا الفوز بها في الماضي لو لم نظهر بالمستوى المطلوب. في الموسم الماضي كان الأمر مختلفا فقد تعلمنا الكثير وأصبح كل اللاعبين أفضل مما كانوا عليه".
الفيفا‎

«فيفا» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27 (فيديو)

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على توجيه التهنئة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حيث قاموا بنشر فيديو خاص لأحد أهداف الفرعون المصري مع منتخب الفراعنة، عبر الصفحة الرسمية للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب عليه: «محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق»، حيث يوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا.
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