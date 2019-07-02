عقوبة الفيفا أمل شباب تشيلسي في التألق

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

تشيلسي

لا زالت محكمة التحكيم الرياضية تنظر في الطعن الذي تقدم به نادي تشيلسي الإنجليزي، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد، وذلك بسب انتهاكه للوائح التعاقد مع لاعبين تحت سن الـ18 عاماً من خارج أوروبا، ويواجه النادي، الذي أنهى الموسم في المرتبة الثالثة بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي وليفربول، غرامة قدرها 600 ألف فرنك سويسري، وهذه العقوبة التي أثارت حفيظة إدارة النادي اللندني، كانت بمثابة هدية بالنسبة للوجوه الشابة داخل الفريق، فهي فرصة ذهبية، بالنسبة لتامي أبراهام وهودسون أودي وروبين لوفتوس شيك، وغيرهم.

هؤلاء دماء شابة لم تحصل على فرصتها بعد، وبالتالي فإن العقوبة هي فرصتهم لإثبات علو كعبهم الموسم القادم بقميص البلوز، وعلى سبيل المثال تامي أبراهام، كان معارا لأستون فيلا ولم يكن ضمن حسابات النادي الأولية. لكن وبسبب العقوبة سيعود. وعلى عكس ما تراه إدارة تشيلسي، قد تجري الأمور لصالح النادي، فالتركيز على

هؤلاء دماء شابة لم تحصل على فرصتها بعد، وبالتالي فإن العقوبة هي فرصتهم لإثبات علو كعبهم الموسم القادم بقميص البلوز، وعلى سبيل المثال تامي أبراهام، كان معارا لأستون فيلا ولم يكن ضمن حسابات النادي الأولية. لكن وبسبب العقوبة سيعود.



وعلى عكس ما تراه إدارة تشيلسي، قد تجري الأمور لصالح النادي، فالتركيز على تطوير المواهب وصناعة النجوم فلسفة قد يكتشف النادي اللندني محاسنها أخيراً، حتى وإن حدث ذلك بمحض الصدفة.



وفي الموسم الماضي، لعب هودسون أودي 10 مباريات في الدوري، رغم أنه أحرز 4 أهداف وصنع 2 آخرين، والآن وإذا تعاقد النادي مع فرانك لامبارد، فإن الأمور سوف تتغير لصالح نجوم الغد لا محالة.



ومن المفترض أيضا أن يحصل لامبارد على دعم من قبل مساعدٍ له باع طويل أيضاً في هذا المجال، ويتعلق الأمر بجودي موريس المدرب السابق لتشيلسي تحت 18 عاماً.

