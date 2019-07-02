المشدد لـ4 متهمين حاولوا قتل شرطي لسرقة قضبان قطار

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل أمين شرطة وسرقة مهمات أميرية. تعود الواقعة في القضية رقم 17717 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 1937 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد إصابة مساعد شرطة بالسكة الحديد أثناء خدمته الليلية بخط مرور القطارات بمنطقة القباري دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل إلى وراء الواقعة كلًا من "ر.ال.م" نجار، و"ح.ر.ر" عاطل، و"ج.ر.م" عامل، و"إ.م.ب" عاطل، أثناء قيامهم بسرقة وفك السوست الحديدية الخاصة بقضبان القطارات بمنطقة القباري باستخدام آلة رفع كوريك، وشاهدهم المجني عليه "م.ع. خ" 41 عامًا مساعد شرطة بالسكة الحديد، فقام المتهم الأول