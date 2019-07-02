جريمة

المشدد لـ4 متهمين حاولوا قتل شرطي لسرقة قضبان قطار

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل أمين شرطة وسرقة مهمات أميرية. تعود الواقعة في القضية رقم 17717 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 1937 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد إصابة مساعد شرطة بالسكة الحديد أثناء خدمته الليلية بخط مرور القطارات بمنطقة القباري دائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل إلى وراء الواقعة كلًا من "ر.ال.م" نجار، و"ح.ر.ر" عاطل، و"ج.ر.م" عامل، و"إ.م.ب" عاطل، أثناء قيامهم بسرقة وفك السوست الحديدية الخاصة بقضبان القطارات بمنطقة القباري باستخدام آلة رفع كوريك، وشاهدهم المجني عليه "م.ع. خ" 41 عامًا مساعد شرطة بالسكة الحديد، فقام المتهم الأول
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غرق

بسبب الحر.. مصرع 4 أشخاص غرقًا في بحر جمصة

لقى 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الثلاثاء، في منطقة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة، ويكثف رجال الإنقاذ من جهودهم لانتشال الغرقى من المياه بمساعدة الأهالي، حيث نزلوا إلى بحر جمصة بغرض السباحة وتلطيف درجة حرارة أجسادهم للهروب من حرارة الجو، وعدم تمكنهم من السباحة ودخولهم في عمق المياه، جرفهم التيار فغرقوا. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى القسم عن غرق أشخاص في جمصة.
قائمة-المنقولات-فى-الزواج

حب بدأ في الجامعة وانتهى في سيارة.. دعوى خلع

شرحت صاحبة دعوى الخلع على هامش جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة بإمبابة، أنها ارتبطت بزوجها عقب قصة حب طويلة، بدأت منذ السنة الدراسية الأولى لهما فى الجامعة، واستمرت على مدى الدراسة، وبعد التخرج كذلك، انتظرته سنة لقضاء خدمته العسكرية، وعامين إضافيين ليجد عملا مناسبا، وعاما تدبر فيه أموال لشراء الشبكة لها، وعامين إضافيين حتى يتمكن من توفير نفقات أثاث المنزل وشقة إيجار، وتزوجا لمدة عامين، ورغم قصة الحب التى امتدت لعشر سنوات كاملة، فإن الزوجة انتهت إلى استحالة العشرة مع زوجها بعد عام إضافي.
هيروين

سقوط تشكيل عصابي في بنها بـ5.5 كيلو بانجو وهيروين

ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات وبحوزتهم سلاح أبيض وحوالي 5.5 كيلو من البانجو والهيروين الخام بدائرة قسم أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط "أحمد.ع.ا" 32 عامًا، و"أحمد.م.ا" 33 عامًا، و"رضا.ع.ح" 40 عامًا، بالقرب من أرض المحلج المنشية دائرة قسم أول بنها وبحوزتهم 5 كيلو بانجو وحوالي نصف كيلو من الهيروين الخام وسلاح أبيض مطواة ومبلغ من المال.
.رادار-مرور

حادثا تصادم و3 حملات مرورية بالقاهرة والجيزة اليوم

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين، الأول منهما شهد تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وذلك على طريق العياط الجيزة، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى عام، بينما تدخلت أوناش المرور لرفع السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وفى مدينة السلام أصيب مواطن بإصابات بالغة، إذ صدمته سيارة مسرعة، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب فى الحادث، وتدخلت أوناش المرور لتسيير الحركة.
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محكمة

المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.
محكمة

السجن سنة لعاطل أشعل النيران في سايبر بسبب 5 جنيهات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور، والدكتور محمود عبد الله نصر، ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح بالسجن سنة للمدعو "إ.ح.ع" عاطل، لاتهامه بحرق سايبر كل من "س.ع.س" و"ع.س.م". تعود الواقعة في القضية 7139 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، والمقيدة برقم 365 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ بحريق سايبر بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

ضبط المتهم الرئيسي في «مقتل بائع الفول» بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق النار على بائع فول في شبرا الخيمة فلقي مصرعه في الحال، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط المتهم الهارب "نبيل.ا.م" 30 عامًا سايس بجراج السابق اتهامه فى 12 متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قيامه بإطلاق أعيرة نارية صوب "هانى.ا.ح" 35 عامًا بائع فول متجول لخلافات بينهم وأحدث إصابته التي أودت بحياته.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 6090 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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