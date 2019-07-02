حب بدأ في الجامعة وانتهى في سيارة.. دعوى خلع

الارتباط استمر 11 سنة كاملة عن قصة حب خلال الدراسة وتزوجا لمدة 3 سنوات فقط.. دبت الخلافات فى آخر عام بما كان كفيلًا بتهديدها بيمين طلاق تعمدت وقوعه

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

شرحت صاحبة دعوى الخلع على هامش جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة بإمبابة، أنها ارتبطت بزوجها عقب قصة حب طويلة، بدأت منذ السنة الدراسية الأولى لهما فى الجامعة، واستمرت على مدى الدراسة، وبعد التخرج كذلك، انتظرته سنة لقضاء خدمته العسكرية، وعامين إضافيين ليجد عملا مناسبا، وعاما تدبر فيه أموال لشراء الشبكة لها، وعامين إضافيين حتى يتمكن من توفير نفقات أثاث المنزل وشقة إيجار، وتزوجا لمدة عامين، ورغم قصة الحب التى امتدت لعشر سنوات كاملة، فإن الزوجة انتهت إلى استحالة العشرة مع زوجها بعد عام إضافي.

أكدت مقيمة دعوى الخلع أنها تنازلت عن كل مستحقاتها واحتياجاتها نظير مساندة زوجها ودعمه، إذ كانت ترفض مطلقًا تقديمه أي هدايا لها طوال فترة تعارفهما وخلال الخطوبة وحتى فى العام الأول للزواج، كما تنازلت كذلك عن حفل العرس الذى طالما حلمت به أي فتاة، ورغم الاتفاق على أن تكون شبكتها بمبلغ 15 ألف جنيه فاجأت

أكدت مقيمة دعوى الخلع أنها تنازلت عن كل مستحقاتها واحتياجاتها نظير مساندة زوجها ودعمه، إذ كانت ترفض مطلقًا تقديمه أي هدايا لها طوال فترة تعارفهما وخلال الخطوبة وحتى فى العام الأول للزواج، كما تنازلت كذلك عن حفل العرس الذى طالما حلمت به أي فتاة، ورغم الاتفاق على أن تكون شبكتها بمبلغ 15 ألف جنيه فاجأت الجميع فى الصاغة بعدما استأذنت والدها فى حضور أقاربهم أن تشتري خاتم الخطبة فقط «دبلة»، حتى تيسر على خطيبها، فيما مازحته أمام الحضور: «لو ماجبتليش دهب بعد الجواز إنت حر!».







وارتضت العروس شقة متواضعة للإقامة فيها، رفضت أن يجدد زوجها أرضياتها أو ينفق عليها مبالغ كبيرة، واكتفت فقط بدهانها دون تغيير محتواها، وبعد الزواج قررت الزوجة النزول إلى سوق العمل واتفقت مع زوجها على أن تدبر احتياجات المنزل براتب زوجها، على أن تخصص راتبها لتطوير حياتهما، بحيث يدخرون ويشترون شيئا يساعدهم فى حياتهم اليومية، وسارت الحياة على مدى عامين كاملين من التفاهم والتعاون بين الزوجين، وادخرت الزوجة مبلغًا يكفي لشراء سيارة، ثمنها 40 ألف جنيه، وطلبت من زوجها مرافقتها لاختيار وشراء السيارة.

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تقول الزوجة إن زوجها استنكر تسجيلها قسيمة شراء السيارة باسمها، وحينما همت لتوقيع العقد مع البائع نهرها: «إنت بتعملي إيه؟»، ولولا الحرج من البائع لما تركها توقع على الملكية، وحال عودتهما للمنزل تشاجر معها، وأخبرها أنه كان يجب أن تسجلها باسمه لأنه رجل البيت، وأنه من سمح لها بالعمل، وأنه من ينفق على المنزل بما مكنها من ادخار ثمن السيارة، وكان هذا الموقف أول مسمار فى نعش الزواج.





استمر الزوج يفتعل المشاكل بسبب السيارة، ورفض أن تقودها زوجته تمامًا، بحجة المشكلات مع السائقين وأصحاب السيارات الأجرة على الطريق، وردد عليها عبارات مثل: «إنت عايزة الناس تشتمك- إنت عايزة تعمليلي كل يوم خناقة- إنت عايزة تجيبيلي الشتيمة»، ولما فشلت فى التفاوض معه عرضت عليه أن يقود هو السيارة، بحيث يوصلها إلى عملها، ويذهب لعمله ويعود ليقلها إلى المنزل، ووجدت الزوجة زوجها يماطل فى استخدام السيارة بحجة تكلفة الوقود وتكلفة الإصلاح والخشية من وقوع حوادث، لتظل السيارة مركونة بالأشهر دون حراك.



تقول الزوجة: "فجأة اكتشفت أنه بخيل، وأن يستكثر علينا الراحة والتقدم بحياتنا خطوة للأمام، تعود مني على الاستغناء عن مستحقاتي، ويلح ويلمح دائمًا لنقل ملكية السيارة باسمه، مرة بحجة أنه سيباشر الإجراءات، ومرة بحجة أنه لا يسمح لها بالقيادة من الأساس، ومع تفاقم الخلافات بين الطرفين اتهمت الزوجة زوجها بالبخل والتقتير عليها، واعتياد إهمالها وعدم الوفاء باحتياجاتها، وقررت استخدام السيارة فى ذهابها إلى عملها دون أن تعبأ برأيه، لتفاجأ به يلقى عليها يمين طلاق لو كررت الأمر ثانية".

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أصابها قسم زوجها بالجنون، وقررت عدم بره فى قسمه، واستدعته لمقابلتها، وقابلته وهى قائدة للسيارة لتخبره بوقوع قسمه عليها بما يوجب تطليقها، ولما طالبته بإنهاء إجراءات الطلاق أخبرها أنه لم يكن يقصد تطليقها، ثم حدثها بأنها تريد أن تتحصل على مؤخر الصداق، وهنا قررت إقامة دعوى خلع ضده، حتى تحصل على الطلاق دون إلزام زوجها بدفع المؤخر الذي يطمع فيه، واختتمت حديثها بأن الفتاة لا يجب أن تتنازل عن مستحقاتها حتى لا يطمع فيها أحد.