جريمة

حب بدأ في الجامعة وانتهى في سيارة.. دعوى خلع

الارتباط استمر 11 سنة كاملة عن قصة حب خلال الدراسة وتزوجا لمدة 3 سنوات فقط.. دبت الخلافات فى آخر عام بما كان كفيلًا بتهديدها بيمين طلاق تعمدت وقوعه
تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
عقد زواج- أرشيفية
عقد زواج- أرشيفية
شرحت صاحبة دعوى الخلع على هامش جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة بإمبابة، أنها ارتبطت بزوجها عقب قصة حب طويلة، بدأت منذ السنة الدراسية الأولى لهما فى الجامعة، واستمرت على مدى الدراسة، وبعد التخرج كذلك، انتظرته سنة لقضاء خدمته العسكرية، وعامين إضافيين ليجد عملا مناسبا، وعاما تدبر فيه أموال لشراء الشبكة لها، وعامين إضافيين حتى يتمكن من توفير نفقات أثاث المنزل وشقة إيجار، وتزوجا لمدة عامين، ورغم قصة الحب التى امتدت لعشر سنوات كاملة، فإن الزوجة انتهت إلى استحالة العشرة مع زوجها بعد عام إضافي.
أكدت مقيمة دعوى الخلع أنها تنازلت عن كل مستحقاتها واحتياجاتها نظير مساندة زوجها ودعمه، إذ كانت ترفض مطلقًا تقديمه أي هدايا لها طوال فترة تعارفهما وخلال الخطوبة وحتى فى العام الأول للزواج، كما تنازلت كذلك عن حفل العرس الذى طالما حلمت به أي فتاة، ورغم الاتفاق على أن تكون شبكتها بمبلغ 15 ألف جنيه فاجأت
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غرق

بسبب الحر.. مصرع 4 أشخاص غرقًا في بحر جمصة

لقى 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الثلاثاء، في منطقة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة، ويكثف رجال الإنقاذ من جهودهم لانتشال الغرقى من المياه بمساعدة الأهالي، حيث نزلوا إلى بحر جمصة بغرض السباحة وتلطيف درجة حرارة أجسادهم للهروب من حرارة الجو، وعدم تمكنهم من السباحة ودخولهم في عمق المياه، جرفهم التيار فغرقوا. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى القسم عن غرق أشخاص في جمصة.
محكمة

المشدد لـ4 متهمين حاولوا قتل شرطي لسرقة قضبان قطار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل أمين شرطة وسرقة مهمات أميرية. تعود الواقعة في القضية رقم 17717 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 1937 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد إصابة مساعد شرطة بالسكة الحديد أثناء خدمته الليلية بخط مرور القطارات بمنطقة القباري دائرة القسم.
هيروين

سقوط تشكيل عصابي في بنها بـ5.5 كيلو بانجو وهيروين

ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات وبحوزتهم سلاح أبيض وحوالي 5.5 كيلو من البانجو والهيروين الخام بدائرة قسم أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط "أحمد.ع.ا" 32 عامًا، و"أحمد.م.ا" 33 عامًا، و"رضا.ع.ح" 40 عامًا، بالقرب من أرض المحلج المنشية دائرة قسم أول بنها وبحوزتهم 5 كيلو بانجو وحوالي نصف كيلو من الهيروين الخام وسلاح أبيض مطواة ومبلغ من المال.
.رادار-مرور

حادثا تصادم و3 حملات مرورية بالقاهرة والجيزة اليوم

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين، الأول منهما شهد تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وذلك على طريق العياط الجيزة، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى عام، بينما تدخلت أوناش المرور لرفع السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وفى مدينة السلام أصيب مواطن بإصابات بالغة، إذ صدمته سيارة مسرعة، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب فى الحادث، وتدخلت أوناش المرور لتسيير الحركة.
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محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

«دي خلقة ربنا».. مأساة زوجة في شهر العسل

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها نظير الطلاق، وأكدت استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال إكراهها على البقاء على ذمته، وجاءت الدعوى على خلفية إهانة الزوج لزوجته ووصفها بأن "شكلها وحش يشبه الشياطين"، إذ لم ير الزوج زوجته دون حجاب قبل عقد القران، وبعد الزواج صارحها بأن مظهرها سيئ دون حجاب، وذلك بسبب جبهتها الكبيرة، وبات يصمها بصفات تحزنها من وقت إلى آخر.
محمد مرسى

تحدث 5 دقائق.. النيابة تكشف تفاصيل وفاة مرسي (بيان)

في أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق، وعقب انتهاء كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة. وتابع البيان: "أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط والمتهمين داخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه".
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
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