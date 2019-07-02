رياضة

معاناة أديبايور.. من معجزة المشي للعائلة العاقة

نجاحات كبيرة وشهرة واسعة وأموال كبيرة تمتع بها إيمانويل أديبايور، تجمعت له كل سبل السعادة في الحياة، إلا أسرته أبت إلا وأن تدفعه للعيش في حجيم لا ينتهي
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
إيمانويل أديبايور
إيمانويل أديبايور
في صباح يوم 26 فبراير من عام 1984، رزق الأبوين شادراش أدي وزجته هاجا بطفل لم يبتسم له الحظ في بداية حياته، ففي السنوات الأربع الأولى لم يتمكن هذا الصبي من المشي، ولم تترك والدته أي مستشفى في غرب القارة الإفريقية إلا وتوجهت إليها بحثًا عن علاج صغيرها والذي قال: "تواجدت في إحدى الكنائس نائمًا عند حدود الساعة التاسعة صباًحا، كنت أستمع إلى الأطفال يلعبون في الخارج، وفجأة، ركل أحدهم الكرة داخل الكنيسة، وكان أول من وقف وركض تجاهها، هو أنا لرغبتي في الإمساك بها، هنا حدثت المعجزة، وأدركت في ذلك اليوم أن الله قدر لي لعب كرة القدم".
إنه إيمانويل أديبايور الذي ولد يوم 26 فبراير من عام 1984 في لوميه بتوجو، الذي عاصر تلك المعجزة والتي أتت له بمثابة الرسالة القدرية بضرورة لعب كرة القدم، لينضم مباشرة إلى أحد الأندية المحلية والذي يعرف باسم "أو سي أجازا"، وهناك قدم ما لم يتمكن من تقديمه في سنواته الأربع الأولى، ليتم رصده من قبل كل من
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مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".
فولهام- تشيلسي‎ (2)

عقوبة الفيفا أمل شباب تشيلسي في التألق

لا زالت محكمة التحكيم الرياضية تنظر في الطعن الذي تقدم به نادي تشيلسي الإنجليزي، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد، وذلك بسب انتهاكه للوائح التعاقد مع لاعبين تحت سن الـ18 عاماً من خارج أوروبا، ويواجه النادي، الذي أنهى الموسم في المرتبة الثالثة بالدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي وليفربول، غرامة قدرها 600 ألف فرنك سويسري، وهذه العقوبة التي أثارت حفيظة إدارة النادي اللندني، كانت بمثابة هدية بالنسبة للوجوه الشابة داخل الفريق، فهي فرصة ذهبية، بالنسبة لتامي أبراهام وهودسون أودي وروبين لوفتوس شيك، وغيرهم.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (1)

كوبا أمريكا..التشكيل المتوقع للبرازيل أمام الأرجنتين

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
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لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
قميص-هازاد‎

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، ليصبح هازارد ثالث الصفقات التي أبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتو قامًا من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
قميص-هازاد‎

حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
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