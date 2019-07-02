معاناة أديبايور.. من معجزة المشي للعائلة العاقة

نجاحات كبيرة وشهرة واسعة وأموال كبيرة تمتع بها إيمانويل أديبايور، تجمعت له كل سبل السعادة في الحياة، إلا أسرته أبت إلا وأن تدفعه للعيش في حجيم لا ينتهي

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

إيمانويل أديبايور

في صباح يوم 26 فبراير من عام 1984، رزق الأبوين شادراش أدي وزجته هاجا بطفل لم يبتسم له الحظ في بداية حياته، ففي السنوات الأربع الأولى لم يتمكن هذا الصبي من المشي، ولم تترك والدته أي مستشفى في غرب القارة الإفريقية إلا وتوجهت إليها بحثًا عن علاج صغيرها والذي قال: "تواجدت في إحدى الكنائس نائمًا عند حدود الساعة التاسعة صباًحا، كنت أستمع إلى الأطفال يلعبون في الخارج، وفجأة، ركل أحدهم الكرة داخل الكنيسة، وكان أول من وقف وركض تجاهها، هو أنا لرغبتي في الإمساك بها، هنا حدثت المعجزة، وأدركت في ذلك اليوم أن الله قدر لي لعب كرة القدم".

إنه إيمانويل أديبايور الذي ولد يوم 26 فبراير من عام 1984 في لوميه بتوجو، الذي عاصر تلك المعجزة والتي أتت له بمثابة الرسالة القدرية بضرورة لعب كرة القدم، لينضم مباشرة إلى أحد الأندية المحلية والذي يعرف باسم "أو سي أجازا"، وهناك قدم ما لم يتمكن من تقديمه في سنواته الأربع الأولى، ليتم رصده من قبل كل من

إنه إيمانويل أديبايور الذي ولد يوم 26 فبراير من عام 1984 في لوميه بتوجو، الذي عاصر تلك المعجزة والتي أتت له بمثابة الرسالة القدرية بضرورة لعب كرة القدم، لينضم مباشرة إلى أحد الأندية المحلية والذي يعرف باسم "أو سي أجازا"، وهناك قدم ما لم يتمكن من تقديمه في سنواته الأربع الأولى، ليتم رصده من قبل كل من ميتز سكوت وفرانسيس دي تاديو أثناء بطولة للشباب، وتم جلبه إلى فرنسا، والباقي، كما يقال، أصبح تاريخًا الآن.



وعلى الرغم من النجاحات الكروية الكبيرة التي حققها أديبايور سواء على صعيد الأندية بتمثيل كبرى الأندية الأوروبية من أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي وريال مدريد، أو قيادة منتخب بلاده توجو للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عام 2006 في ألمانيا، إلا أن حياة أديبايور لم تكن بتلك السعادة التي يتوقعها البعض منذ بداية معاناته من المرض صغيرًا.



لم يتمتع أديبايور بعلاقات أسرية جيدة، حيث عانى من الكثير من الأزمات مع أشقائه، وعلى الرغم من إدراكه بأن تلك الأزمات من الأفضل أن يتم حلها داخليًا، إلا أنه قرر الإفصاح عنها للجميع لعل أسرته تتعلم مما حدث له.



فبعمر 17 عامًا، ومع أول أجر يحصل عليه من كرة القدم، تمكن من بناء منزل لأسرته لضمان حمايتهم، وعند تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2008، حرص على صعود والدته لتسلم الجائزة معه، من أجل التوجه بالشكر إليها على كل ما قدمته له، وفي نفس العام أرسلها إلى العاصمة لندن لإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.



أعطى أديبيايور والدته الكثير من الأموال كي تبدأ مشروعًا خاصًا بها من صناعة الكوكيز وغيرها، وسمح لها باستخدام صورته على المنتجات للمساهمة في الترويج.



لم يعرف أديبايور ماذا يصنع أكثر من ذلك من أجل دعم أسرته، فهو من اشترى منزلًا تقدر قيمته بـ1,2 مليون دولار لشقيقته الكبرى في غانا للعيش به رفقة شقيقهما، وعندما قرر الحصول على إجازة من أجل زيارتهما، وجد الكثير من السيارات تقف أمام المنزل، ليعرف بعدها أن شقيقته قررت تأجير المنزل دون إخباره، وقامت بطرد شقيقهما.



وعندما اتصل بها هاتفيًا لمعرفة السبب وراء ذلك، على الرغم من تواجد 15 غرفة في المنزل، لم يجد سوى الإهانات، وعندما هاتف والدته للوقوف على السبب لم يجد سوى الإهانات أيضًا.



أما شقيقه كولا، الذي يعيش في ألمانيا لأكثر من 25 عامًا، فتكفل أديبايور بتكاليف تعليم أولاده كاملة، ومنحه المال الكافي لبداية مشروع خاص، وعندما توفي شقيقهما بيتر، أرسل أديبايور الكثير من الأموال لكولا للعودة إلى بلده، ولكنه لم يره في الجنازة، وبعدها خرج كولا للحديث عن كون أديبايور هو السبب في وفاة بيتر.



كما ذهب كولا وتحدث بقصص غير صحيحة لصحيفة "ذا صن" البريطانية عن أسرته للحصول على بعض الأموال، وأرسل خطابًا إلى ريال مدريد عندما كنت لاعبًا هناك، يطالبهم بعدم تجديد عقدي.



وعندما كان أديبايور لاعبًا في صفوف موناكو، فضل أن يتمتع بأسرة كروية، وبالتالي أرسل شقيقه روتيمي إلى أكاديمية كرة قدم في فرنسا، وفي غضون شهر واحد، وأثناء تواجده بين 27 لاعبًا، سرق شقيقه 21 هاتفًا.



لم تترك شقيقته لوسيا أي شخض إلا وأخبرته بأن والدها طلب من أديبايور إحضارها إلى أوروبا، ولكنه كان يتساءل لماذا يحضرها إلى هناك فلابد من سبب لذلك.



وعندما علم بمرض شقيقه بيتر الخطير، توجه مسرعًا إلى توجو لمقابلته ومساعدته، إلا أن والدته أخبرته بأنه لن يراه، وأنه يكفي أن أمنحها بعض المال وهي من ستحل كل شيء، وبالفعل منحها الكثير من المال، ومع ذلك لا يزال الكثيرون يتحدثون عن كونه السبب وراء وفاة شقيقه.



حاول أديبايور الجلوس مع أسرته لحل تلك المشاكل، وكان طلبهم بضرورة أن يبني لكل منهم بيتًا وأن يعطيهم أجرًا شهريًا، لم يكن أديبايور بهذا السوء الذي يظنه البعض، ففي كل مرة حاول الوقوف إلى جانب أسرته، لم يجد منهم سوى الجحود.