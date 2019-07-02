جريمة

بسبب الحر.. مصرع 4 أشخاص غرقًا في بحر جمصة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الثلاثاء، في منطقة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة، ويكثف رجال الإنقاذ من جهودهم لانتشال الغرقى من المياه بمساعدة الأهالي، حيث نزلوا إلى بحر جمصة بغرض السباحة وتلطيف درجة حرارة أجسادهم للهروب من حرارة الجو، وعدم تمكنهم من السباحة ودخولهم في عمق المياه، جرفهم التيار فغرقوا. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى القسم عن غرق أشخاص في جمصة.
على الفور، انتقل رجال مباحث جمصة والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وجار البحث عن الغرقى الأربعة وانتشالهم. وأشار شهود عيان، في التحقيقات المبدئية، إلى أن الغرقى نزلوا إلى بحر جمصة بدافع السباحة، حتى جرفهم تيار المياه وفقدوا القدرة على المقاومة والغرق لعدم تمكنهم من السباحة السليمة. تحرر المحضر
اقرأ المزيد
قائمة-المنقولات-فى-الزواج

حب بدأ في الجامعة وانتهى في سيارة.. دعوى خلع

شرحت صاحبة دعوى الخلع على هامش جلسة قضيتها بمحكمة الأسرة بإمبابة، أنها ارتبطت بزوجها عقب قصة حب طويلة، بدأت منذ السنة الدراسية الأولى لهما فى الجامعة، واستمرت على مدى الدراسة، وبعد التخرج كذلك، انتظرته سنة لقضاء خدمته العسكرية، وعامين إضافيين ليجد عملا مناسبا، وعاما تدبر فيه أموال لشراء الشبكة لها، وعامين إضافيين حتى يتمكن من توفير نفقات أثاث المنزل وشقة إيجار، وتزوجا لمدة عامين، ورغم قصة الحب التى امتدت لعشر سنوات كاملة، فإن الزوجة انتهت إلى استحالة العشرة مع زوجها بعد عام إضافي.
محكمة

المشدد لـ4 متهمين حاولوا قتل شرطي لسرقة قضبان قطار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل أمين شرطة وسرقة مهمات أميرية. تعود الواقعة في القضية رقم 17717 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 1937 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد إصابة مساعد شرطة بالسكة الحديد أثناء خدمته الليلية بخط مرور القطارات بمنطقة القباري دائرة القسم.
هيروين

سقوط تشكيل عصابي في بنها بـ5.5 كيلو بانجو وهيروين

ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات وبحوزتهم سلاح أبيض وحوالي 5.5 كيلو من البانجو والهيروين الخام بدائرة قسم أول بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط "أحمد.ع.ا" 32 عامًا، و"أحمد.م.ا" 33 عامًا، و"رضا.ع.ح" 40 عامًا، بالقرب من أرض المحلج المنشية دائرة قسم أول بنها وبحوزتهم 5 كيلو بانجو وحوالي نصف كيلو من الهيروين الخام وسلاح أبيض مطواة ومبلغ من المال.
.رادار-مرور

حادثا تصادم و3 حملات مرورية بالقاهرة والجيزة اليوم

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين، الأول منهما شهد تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وذلك على طريق العياط الجيزة، وتسبب الحادث فى توقف حركة المرور فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى عام، بينما تدخلت أوناش المرور لرفع السيارتين المتصادمتين من عرض الطريق، وفى مدينة السلام أصيب مواطن بإصابات بالغة، إذ صدمته سيارة مسرعة، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب فى الحادث، وتدخلت أوناش المرور لتسيير الحركة.
اقرأ المزيد من الأخبار
غرق

للهروب من الحر.. غرق طفل في «البحر الصغير» بالدقهلية

لقى طفل عمره 14 عامًا، اليوم الجمعة، مصرعه غرقا في مياه ترعة البحر الصغير، عند قرية كفر مؤمن التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث نزل إلى مياه الترعة بهدف السباحة والهروب من حرارة الجو، ولعدم تمكنه من السباحة جرفه تيار المياه وغرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم بغرق طفل في المياه، ووصوله إلى مستشفى دكرنس جثة هامدة.
حادث-تصادم

مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة، بنطاق مركز بلطيم. على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وبرج البرلس وكفر الشيخ العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
سجن

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
انقلاب ميكروباص في ترعة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين من عائلة واحدة، في حادث انقلاب ميكروباص بترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند، إذ تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند فى وانقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، حيث تم انتشال جثت كل من مروة هلال 25 سنة وميرفت أحمد 60 سنة وسجى محمد، ومحمد مصطفى 4 أشهر ومصطفى 3 سنوات، وملك محمد 7 سنوات، وجميعهم مقيمين بميت غمر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org