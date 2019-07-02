بسبب الحر.. مصرع 4 أشخاص غرقًا في بحر جمصة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

صورة أرشيفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الثلاثاء، في منطقة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة، ويكثف رجال الإنقاذ من جهودهم لانتشال الغرقى من المياه بمساعدة الأهالي، حيث نزلوا إلى بحر جمصة بغرض السباحة وتلطيف درجة حرارة أجسادهم للهروب من حرارة الجو، وعدم تمكنهم من السباحة ودخولهم في عمق المياه، جرفهم التيار فغرقوا. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى القسم عن غرق أشخاص في جمصة.

على الفور، انتقل رجال مباحث جمصة والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وجار البحث عن الغرقى الأربعة وانتشالهم. وأشار شهود عيان، في التحقيقات المبدئية، إلى أن الغرقى نزلوا إلى بحر جمصة بدافع السباحة، حتى جرفهم تيار المياه وفقدوا القدرة على المقاومة والغرق لعدم تمكنهم من السباحة السليمة. تحرر المحضر