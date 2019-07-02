مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

ليونيل ميسي

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".

وأضاف سكالوني: "الكل هنا يريد أن يتوج بلقب لأن الأرجنتين تستحق ذلك، أو الوصول للنهائي على الأقل". وعن كيفية مساعدة مهاجم برشلونة لزيادة معدلاته في النسخة الحالية بكوبا أمريكا، البطولة التي لم يسجل فيها سوى هدف وحيد من ركلة جزاء، قال سكالوني: "نعتاد على أن يسجل 3 أهداف في المباراة وأن يراوغ خمسة منافسين،