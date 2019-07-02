فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أمراض خطيرة تهاجم مشاهير| ريهام سعيد وبكتيريا الأنف

حالة من الغموض سيطرت الأيام الماضية على الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد، ما بين بكتيريا تؤدي إلى تساقط جلد الوجه، ومابين ميكروب خطير يصل المخ، وهذه هى حقيقة المرض.
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد
«الدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا» عبرت بهذه الكلمات الإعلامية ريهام سعيد عن شعورها بالخوف من المرض والموت فجأة دون الترتيب له، الموت والمرض لا يفرق بين غني وفقير، فهو يأتي فجأة وهناك محظوظون ينجحون فى محاربة المرض والخروج من التجربة أقوى وآخرون يستسلمون.. فى الفترة الأخيرة تعرض الكثير من المشاهير للإصابة بأمراض خطيرة، وبعضها أمراض نادرة، وحرصوا جميعهم على مشاركة جمهورهم ومحبيهم خوفهم، حتى لا يكونوا بمفردهم فى تلك المرحلة، وأن يكون هناك دافع للعودة أقوى من السابق، بفضل الدعم والمؤازرة.
غموض حول مرض ريهام سعيد البداية من الإعلامية ريهام سعيد، التي تركت رسالة لجمهورها تطلب منه الدعاء، ولم تحدد طبيعة المرض الذي هاجمها، وأخذ الجميع يتحدث عن بكتريا أصابت وجهها، تؤدى إلى تساقط الجلد، حيث اكتفت بكتابة هذه الكلمات: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم»،
اقرأ المزيد
عزت-ابو-عوف (2)

عزت أبو عوف «الفنان الشامل».. رحلة عمرها 50 عامًا

إطلالته الأنيقة لم تكن سوى خير تعبير عن فنان شامل أثرى الفن المصرى والعربى منذ ظهوره على الساحة نهاية الستينيات، كان أنيقا فى موسيقاه التى قدم لونها لأول مرة فى الوطن العربى متحديا السائد آنذاك، أنيقا أيضا فى أعماله السينمائية والدرامية بعدما حول مساره من الغناء للتمثيل. عزت أبو عوف الأنيق فنا وأسلوبا وتعليما، ذلك الشاب ابن أحد الضباط الأحرار الذى سطر مشوارا حافلا فى الموسيقى والغناء والتمثيل، قدم أول فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، ثم احترف التمثيل وتفوق على نفسه ليصبح واحدا من أعمدة السينما حتى رحيله الذى صدم الجميع عن عمر يناهز 71 عامًا.
جنازة-عزت-ابو-عوف‎ (13)

مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.
عزت-أبو-عوف (1)

ما مصير الأعمال التي يشارك فيها عزت أبو عوف؟

حال الفنان الراحل عزت أبو عوف لم يختلف كثيرًا عن الكثير من الفنانين الذين يرحلون قبل أن يروا آخر أعمالهم التي صوروها، فقد تكرر الموقف مع الراحل وائل نور الذى عرض مسلسله الأخير «شقة فيصل» فى موسم رمضان المنقضى لعام 2019، أى بعد رحيله بثلاث سنوات، وكانت آخر الأعمال التي يشارك فيها الدكتور فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني وزينة، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق، الذى من المفترض أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ولكن أوضح السيناريست عبد المعطي، فى تصريحات صحفية، أن عزت أبو عوف كان سيظهر ضيف شرف بالفيلم.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريهام -سعيد (1)

ريهام سعيد مصابة بهذا المرض.. والجمهور يدعو لها

بكلمات مؤثرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» على قناة الحياة، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» تطلب من الجمهور أن يسامحها ويدعو لها، حيث كتبت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا»، ويأتي ذلك على خلفية إصابتها ببكتريا فى وجهها، وهو ما يتطلب منها الخضوع لعملية جراحية خطير بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة، وذلك وفقًا ما تم تداوله عن حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.
ياسمين-صبرى

رد ياسمين صبري على اتهام الإساءة لأصحاب متلازمة داون

منذ يومين، نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بـ"إنستجرام" صورة لها في أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات، فحينما علق متابع بقوله: "قمت بهذه الحركة في عمر 6 سنوات"، ردت عليه قائلة: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون"، وهو ما عُدَّ إساءة وسخرية من أصحاب المتلازمة، وسط مطالبات بأن تقدم اعتذارا رسميا رغم أنها لاحقًا قامت بحذف التعليق، ولم يكن الهجوم على ياسمين صبري من قبَل عامة رواد الشبكات الاجتماعية فقط، وإنما شارك فيه مشاهير.
هيفاء-وهبى (2)

هيفاء وهبي تغادر المستشفى: شكرا لكل من سأل عني

بعدما أثارت قلق جمهورها لفترة طويلة، أخيرًا خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن صمتها، وطمأنت الجميع على صحتها رغم كونها لم تكشف عما مرت به خلال الفترة الماضية، حيث نشرت صورة كتابية عبر حسابها على موقع "تويتر" وجهت فيها الشكر لكل من سأل عنها أو دعا لها، وقالت: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي أضاء لي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة، شكرا وآسفة لكل شخص ما عيّد بسببي، شكرا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرا لكل صحفي كتبلي من قلبه".
هيفاء-وهبى

أول ظهور لهيفاء وهبي بعد مرضها.. ورسالة خاصة للجمهور

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها داخل حجرتها بالمستشفى الذي تعالج به، في أول ظهور لها بعد نحو شهر ونصف الشهر قضتها بالمستشفى دون الكشف عن تفاصيل مرضها. وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، صباح اليوم الثلاثاء، بدون مكياج وعلى وجهها آثار التعب والإجهاد، وعلّقت برسالة لجمهورها: "اشتقتلكم"، كما شاركت جمهورها صورة أخرى لقُبلة على وجهها من والدتها التي رافقتها طوال فترة العلاج، وعلّقت عليها قائلة: "البوس البوس.. والدتي".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org