أمراض خطيرة تهاجم مشاهير| ريهام سعيد وبكتيريا الأنف

حالة من الغموض سيطرت الأيام الماضية على الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد، ما بين بكتيريا تؤدي إلى تساقط جلد الوجه، ومابين ميكروب خطير يصل المخ، وهذه هى حقيقة المرض.
«الدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا» عبرت بهذه الكلمات الإعلامية ريهام سعيد عن شعورها بالخوف من المرض والموت فجأة دون الترتيب له، الموت والمرض لا يفرق بين غني وفقير، فهو يأتي فجأة وهناك محظوظون ينجحون فى محاربة المرض والخروج من التجربة أقوى وآخرون يستسلمون.. فى الفترة الأخيرة تعرض الكثير من المشاهير للإصابة بأمراض خطيرة، وبعضها أمراض نادرة، وحرصوا جميعهم على مشاركة جمهورهم ومحبيهم خوفهم، حتى لا يكونوا بمفردهم فى تلك المرحلة، وأن يكون هناك دافع للعودة أقوى من السابق، بفضل الدعم والمؤازرة.
غموض حول مرض ريهام سعيد
البداية من الإعلامية ريهام سعيد، التي تركت رسالة لجمهورها تطلب منه الدعاء، ولم تحدد طبيعة المرض الذي هاجمها، وأخذ الجميع يتحدث عن بكتريا أصابت وجهها، تؤدى إلى تساقط الجلد، حيث اكتفت بكتابة هذه الكلمات: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم»،
غموض حول مرض ريهام سعيد
البداية من الإعلامية ريهام سعيد، التي تركت رسالة لجمهورها تطلب منه الدعاء، ولم تحدد طبيعة المرض الذي هاجمها، وأخذ الجميع يتحدث عن بكتريا أصابت وجهها، تؤدى إلى تساقط الجلد، حيث اكتفت بكتابة هذه الكلمات: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم»، هذه الرسالة تسببت فى فزع الكثيرين خاصة مع تحدث الجميع عن خضوعها لعملية جراحية خطيرة بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة.
لإنهاء حالة الجدل، خرجت شقيقتها (رانيا) ووضحت حقيقة مرضها، حيق كتبت عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف إنه يطلع على العين والمخ، حاجه ملهاش أي علاقة بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة، وهي الآن تخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة».
بعد السرطان.. شريف مدكور مصاب بهذا المرض
كان الإعلامي شريف مدكور، قد أعلن فى مايو الماضى عن خضوعه لجراحة لإزالة ورم فى القولون، ولكنه فجر مفاجأة صادمة للجمهور خلال إحدى حلقات برنامجه «شارع شريف» الذى يعرض على قناة الحياة، بأن عينة الورم كشفت كونه (خبيث)، وأنه سيجرى جراحة أخرى، بجانب الحصول على جلسات الكيماوي بشكل مستمر، ولم يستوعب الجمهور الصدمة، خاصة أنه يمتلك شعبية كبيرة، وخرج فى الساعات الماضية وأعلن إصابته بقطع في شبكية العين، حيث كتب على حسابه الشخصى بموقع «فيسبوك»: «قطع في الشبكية.. نعمة وفضل».
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سالى عبد السلام وتساقط شعرها من جديد
وفى منتصف يوليو الماضى، عاد المرض المناعى الذى سبق وأعلنت الإعلامية سالى عبد السلام، شفاءها منُه ليهاجمها من جديد، والذى يهاجم شعرها ويجعله يتساقط بكمية كبيرة، حيث أعلنت الخبر لمتابعيها، وطلبت منهم الدعاء لها، حيث كتبت على حسابها بموقع «انستجرام»: «اتأكدنا والتحاليل كمان، وتانى مالهاش سبب، كلها بسبب الضغط النفسي والزعل، جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكثر لأنها نشطة الحمد لله، سبحانك محدش مبسوط 100% وراضيين وبتيجى حاجات تحزن أقرب ناس ليا تتفاجئ إنك شفتها لما تعرفها منك، وعمره ما بان عليا، ميعرفوش شايفينك من برا بس جسمك بيبقى أذكى منك!».
وعن بدء مرحلة العلاج، قالت: «نبدأ تالت وجرعات تالت وكورتيزون أقراص وحقن وحقن فى الراس تانى، الـ70 شكة كل أسبوع عداهم فى عضم راسى، عداهم، ربى يعلم بوجع وألم الكورتيزون فى الراس بالذات، بيحرق وتقيل زي الزيت عشان يدخل الراس وصداعه ربنا يعفو عنا منه، أمي يا حبيبتي راحت معايا مرة من منظرى مستحملتش تيجى تانى، بقيت أروح لوحدى سبحانك والله، غير أضراره الجانبية اللي كنت لسه مخفتش منها، من كام شهر وقفنا بنتعالج من أضراره الجانبية وقلنا الحمد لله خلاص خلصنا، بس ابتلاء حب بيختبرك.. والله رضا يا الله».
ما طبيعة مرض هيفاء وهبي؟
فيما سيطر الغموض على طبية مرض اللبنانية هيفاء وهبي، حيث اكتفت هي بإخبار جمهورها بأنها تعرضت لوعكة صحية، جعلتها تمكث فى البيت وتبتعد عن المشاركة فى أى عمل فني أو ظهور إعلامي، وخرجت التقارير الصحفية تكتب عن إصابتها بمرض السرطان، ولكن خرج مدير أعمالها الملحن محمد وزيرى، منتصف الشهر الماضى، وأكد أنها ليس مصابة بهذا المرض اللعين، أو مشاكل فى الكبد، مثلما قال البعض، وطلب من الجمهور الدعاء لها، وأخفى أيضا طبيعة مرضها وحالتها الصحية عن جمهورها.
زكى فطين عبد الوهاب وسرطان الرئة
وآخرهم الفنان زكي فطين، الذى كشف مؤخرا، عن اكتشاف إصابته بمرض سرطان الرئة، وحرص على مشاركة جمهوره هذا الخبر، وطلب منهم الدعاء له، وأكد لهم بأنه يتعامل معه كأي مرض، ووعدهم بأن ينتصر عليه، حيث قال: «أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام و بتعالج، وبتعامل مع مرضي كأنه دور برد وهيعدي».
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