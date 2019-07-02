دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

كلما قضى المستخدمون وقتًا أكبر في إرسال الرسائل مع الأصدقاء على واتس آب، زاد احترامهم لذاتهم، كنتيجة للارتباط عبر الإنترنت مع الأصدقاء والعائلة

تحرير:مي فؤاد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

واتساب

أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.

وجدت دراسة جديدة في المملكة المتحدة، حسب صحيفة esquireme، أنه على الرغم من المخاوف بشأن مقدار الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي خاصةً فيسبوك، تويتر، إنستجرام، فإن استخدام تطبيق المراسلة النصية واتس آب قد يكون مفيدًا لصحتك. تم إجراء الدراسة في جامعة إيدج هيل، حيث تم تحليل نحو 200 من مستخدمي