حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

كلما قضى المستخدمون وقتًا أكبر في إرسال الرسائل مع الأصدقاء على واتس آب، زاد احترامهم لذاتهم، كنتيجة للارتباط عبر الإنترنت مع الأصدقاء والعائلة
تحرير:مي فؤاد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
واتساب
واتساب
أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
وجدت دراسة جديدة في المملكة المتحدة، حسب صحيفة esquireme، أنه على الرغم من المخاوف بشأن مقدار الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي خاصةً فيسبوك، تويتر، إنستجرام، فإن استخدام تطبيق المراسلة النصية واتس آب قد يكون مفيدًا لصحتك. تم إجراء الدراسة في جامعة إيدج هيل، حيث تم تحليل نحو 200 من مستخدمي
اقرأ المزيد
الموبيلات-الصينى

كيف دعمت شركات الصين هواوي في أزمتها رغم المنافسة؟

على مدى أكثر من شهر مضى لم تنقطع الأخبار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، عن أزمة هواوي التي اشتعلت بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج العملاق الصيني هواوي في قائمة الشركات المحظورة، وهو الأمر الذي على خلفيته أعلنت شركة جوجل وقف دعمها لهواتف هواوي، وتبعتها شركات أخرى أمريكية مصنعة لمكونات مختلفة في الهواتف أعلنت مقاطعتها لهواوي، إلا أن الأزمة أظهرت على مدى الشهر الماضي حالة من التكاتف والتضامن غير المعلن بين الشركات الصينية وبعضها البعض، وقد يكون ذلك واضحا في السوق المصري، بل قد يصل إلى أنه قرار تم تعميمه من الحكومة الصينية ذاتها.
هواوى (1)

من الحظر إلى السماح.. ماذا حدث لشركة هواوي؟

مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد بحظر أي تداول أو تعامل مع شركة هواوي الصينية من قبل الشركات الأمريكية، بدأت التساؤلات تنتاب الجميع حول أفضل الطرق للتعامل مع هواوي ككل؛ كمؤسسة وكأجهزة مع المستخدمين. كان الشهر الماضي شهرًا مؤلمًا لشركة هواوي منذ أن أضافتها الحكومة الأمريكية و70 من الشركات التابعة لها إلى "قائمة الكيانات" التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها. كانت شركة ألفابت المالكة لجوجل الأمريكية أول من أوقف أي تعاون بينها وبين هواوي يتطلب أى نقل لقطع هاردوير أو سوفت وير ما عدا تلك مفتوحة المصدر.
إنستجرام

إنستجرام يضيف ميزة الإعلانات بالتطبيق

من المقرر أن يحصل المعلنون الآن على فرصة رائعة لعرض سلعهم وخدماتهم من خلال إعلانات تطبيق الصور الشهير إنستجرام. في تلك الفترة، تحتوي كل وسائط التواصل الاجتماعي تقريبًا على إعلانات. إلى جانب ذلك، يعد إنستجرام أحد أكثر التطبيقات شعبية. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح التطبيقات المتميزة منصة جيدة للمعلنين الصغار والكبار. من تغيير شعاره إلى إضافة ميزات جديدة رائعة، اكتسب التطبيق المرتبة الأولى في فئة التطبيقات المفضلة. أعلن إنستجرام أنه سيبدأ في وضع الإعلانات في صفحة الاستكشاف، وهي الصفحة التي تظهر عند فتح تبويب البحث.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org