دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

كلما قضى المستخدمون وقتًا أكبر في إرسال الرسائل مع الأصدقاء على واتس آب، زاد احترامهم لذاتهم، كنتيجة للارتباط عبر الإنترنت مع الأصدقاء والعائلة
أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية.
كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
وجدت دراسة جديدة في المملكة المتحدة، حسب صحيفة esquireme، أنه على الرغم من المخاوف بشأن مقدار الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي خاصةً فيسبوك، تويتر، إنستجرام، فإن استخدام تطبيق المراسلة النصية واتس آب قد يكون مفيدًا لصحتك.
تم إجراء الدراسة في جامعة إيدج هيل، حيث تم تحليل نحو 200 من مستخدمي
وجدت دراسة جديدة في المملكة المتحدة، حسب صحيفة esquireme، أنه على الرغم من المخاوف بشأن مقدار الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي خاصةً فيسبوك، تويتر، إنستجرام، فإن استخدام تطبيق المراسلة النصية واتس آب قد يكون مفيدًا لصحتك.
تم إجراء الدراسة في جامعة إيدج هيل، حيث تم تحليل نحو 200 من مستخدمي واتس آب من الذكور والإناث بعمر 24 عامًا. طلبت الدراسة من المشاركين ملء استبيان عبر الإنترنت لقياس مدى استخدامهم، وأسباب استخدام التطبيق، وحجم وجودة العلاقات.
أشارت الدراسة، حسب صحيفة esquireme، أنه كلما زاد الوقت الذى يقضيه الأشخاص على واتس آب يوميًا، قل الشعور بالوحدة، وكذلك ازدادت درجة التقدير للذات.
أظهرت النتائج أن الأشخاص يقضون في المتوسط 55 دقيقة في اليوم على تطبيق المراسلة. ووجد الباحثون أن عدد الدقائق التي يتم إنفاقها يوميًا على واتس آب يرتبط بشكل إيجابي بجودة العلاقات.
في الواقع، كلما قضى المستخدمون وقتًا أكبر في إرسال الرسائل مع الأصدقاء على واتس آب، زاد احترامهم لذاتهم، كنتيجة للارتباط عبر الإنترنت مع الأصدقاء والعائلة.
قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ليندا كاى، وهى أستاذة بجامعة إيدج هيل البريطانية: "هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان قضاء الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي أمرا سيئا لرفاهيتنا، ولكن وجدنا أنه قد لا يكون سيئًا كما نعتقد".
أضافت كاي: "كلما زاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص على واتس آب، زاد ارتباطهم بشعورهم بأصدقائهم وأفراد عائلاتهم ورأوا أن هذه العلاقات جيدة النوعية".
ذكرت كاي: "بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الصداقات أكثر ارتباطًا، وكلما زاد شعور الأشخاص بالانتماء إلى مجموعات واتس آب الخاصة بهم، زاد ارتباطهم بشكل إيجابي بتقديرهم الذاتي وكفاءتهم الاجتماعية".
أوضحت كاي: "يعني الانتماء الجماعي أيضًا أن مستخدمي واتس آب كانوا أقل وحدة مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون تطبيق التراسل الفوري واتس آب. يبدو أن استخدام واتس آب للتواصل مع أصدقائنا المقربين أمر مفضل لجوانب رفاهيتنا".
أوضحت كاي: "تثير الدراسة فكرة أن التكنولوجيا الاجتماعية مثل واتس آب، قد تحفز العلاقات الإنسانية وفرص التواصل، وبالتالى تعزيز جوانب الرفاهية الإيجابية للمستخدمين".
اختار فريق بحث الدراسة التى تحمل عنوان "النتائج النفسية والاجتماعية المرتبطة بالانخراط مع أنظمة الدردشة عبر الإنترنت"، 200 مستخدم، منهم 158 امرأة و42 رجلًا، يبلغ متوسط أعمارهم 24 عاما، ووجدوا أن متوسط استخدامهم اليومى لواتس آب كان ما يقرب من 55 دقيقة، إذ يلجأ إليه الناس بسبب شعبيته، وتوافر ميزة المحادثات الجماعية.
أكدت الدراسة أن تطبيق الرسائل النصية عبر الإنترنت الذي يقدم خدمات دردشة جماعية أيضًا لديه تأثير إيجابي على الصحة النفسية، حيث خلص الباحثون إلى أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه المستخدم على واتس آب يوميًا، شعر بأنه أقل وحدة وزاد حبه لنفسه نتيجة للشعور بالقرب من الأصدقاء والعائلة.
كما أوضحت الدراسة أن ذلك التطبيق قد يفيد بالتحديد الأشخاص ذات الطبيعة الانطوائية.