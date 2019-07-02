حبس تاجر قتل صديقه وقطع عضوه التناسلي في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس تاجر قش ونجل شقيقته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما باستدراج تاجر صديق الأول وقتله وقطع عضوه التناسلي انتقامًا لقيامه بحرق «قش الأرز» والتحرش بزوجته وابنته لأكثر من مرة، قبل أن يُلقيا الجثة في الطريق العام بالقُرب من قرية «حمادة» التابعة لدائرة مركز شرطة اولاد صقر.

البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو «رجب.ع.أ.م.هـ» 36 عامًا، تاجر قش، مُقيم دائرة مركز أولاد صقر، مقتولًا بالطريق العام بناحية قرية «حمادة» التابعة لدائرة المركز، فيما تبين وجود إصابات ظاهرية بالجثة. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من «رجب.م.ال»