4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

صورة أرشيفية

أصيب طبيب وطبية وطفليهما، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. بالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

على الفور، انتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، حيث تبين أن المصابين وهم "مصطفى.س.م"40 سنة، طبيب ورفض نقله للمستشفى، وزوجته رانيا.ح.ب" 38 سنة، طبيبة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطفليهما "أسيل" 7 سنوات مصابة بجروح وكدمات متفرقة، "دينا" 5 سنوات مصابة