العثور على جثة مجهولة الهوية بـ«مصرف» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

صورة أرشيفية

عثر أهالى قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية مجهولة الهوية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ إلى العميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية الزعفران دائرة المركز على جثة لرجل مجهول الهوية طافية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد.

انتقل على الفور الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول ومعاونيه، إلى موقع البلاغ لمناظرة الجثة، ولم تتمكن المباحث من تحديد هوية الجثة نظرًا لاختفاء ملامحها، ولم يتعرف أهالى القرية على الجثة، ليتم إخطار النيابة العامة بذلك. وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحامول