رياضة

قرعة نارية لربع نهائي دوري أبطال آسيا

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
دوي أبطال آسيا
دوي أبطال آسيا
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عن مواجهة من العيار الثقيل، ستجمع بين كاشيما أنتلرز الياباني حامل اللقب مع جوانجزو إيفرجراند الصيني، بطل المسابقة مرتين عامي 2013 و2015، في الوقت الذي سيواجه فيه شنغهاي سيبج الصيني نظيره أوراوا رد دياموندز الياباني والذي تمكن من التتويج باللقب مرتين من قبل أيضًا عامي 2007 و2017، في الوقت الذي اتضحت فيه ملامح المباريات التي تنظر الأندية العربية المتواجدة في دور الـ16 حاليًا عند تأهلها إلى ربع النهائي للبطولة الآسيوية.
وفيما يلي نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي سحبت اليوم الثلاثاء في كوالالمبور على أن يستضيف الفريق المذكور أولاً مباراة الذهاب على أرضه: - الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي X الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين. - الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وزوب آهن الإيراني X 
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أحمد الطيب: أخشى أن نبكي يوما على هيكتور كوبر (حوار)

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رابيو: اللعب مع رونالدو سبب انضمامي لليوفي

«يوفنتوس هو نادٍ رائع، يتمتع بمكانة مرموقة بين الأندية الأوروبية، لديه تاريخ عريق.. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة على المستوى الشخصي والمهني، لكنني اليوم مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة، أمي هي وكيلي وقد ساعدتني كثيرًا نحن نعمل جيدًا معًا، لقد تجمدت المفاوضات بعض الشيء ولكن قبل فترة قصيرة توصلنا إلى اتفاق نهائي، يوفنتوس له تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذين لعبوا في صفوفه».. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.
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طنطا يقدم عرضًا رسميًا لمدافع الأهلي

قدم مسؤولو فريق طنطا عرضًا رسميًا لمحمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في إطار الصفقات التدعيمية لأبناء السيد البدوي بعد صعودهم لدوري الأضواء والشهرة بداية من الموسم المقبل. وعرض مسؤولو الفريق الطنطاوي على محمد نجيب التوقيع للفريق الصاعد حديثًا بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء وعدم وجود رغبة لدى إدارة الأهلي في تجديد عقد اللاعب، فى إطار خطة الإدارة الحمراء فى تجديد دماء الفريق بلاعبين صغار السن، بالإضافة إلى ابتعاد اللاعب عن المباريات بعد عودته من إصابة قطع غضروف الركبة.
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اتحاد الكرة يعيد تشكيل رابطة الأندية بعد أزمة الدوري

اقترب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من رئاسة رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد أن قرر مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة إعادة هيكلة الرابطة من جديد حتى تتحمل مسئولية الأزمات التي تحدث مع الأندية بدلًا من تدخل اتحاد الكرة، حيث يرغب مسئولو الجبلاية في أن تتولى الرابطة تنظيم مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم المقبل، بعد أن شهد الموسم الحالي من المسابقة العديد من المشكلات والتي كان آخرها تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
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