قرعة نارية لربع نهائي دوري أبطال آسيا

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

دوي أبطال آسيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عن مواجهة من العيار الثقيل، ستجمع بين كاشيما أنتلرز الياباني حامل اللقب مع جوانجزو إيفرجراند الصيني، بطل المسابقة مرتين عامي 2013 و2015، في الوقت الذي سيواجه فيه شنغهاي سيبج الصيني نظيره أوراوا رد دياموندز الياباني والذي تمكن من التتويج باللقب مرتين من قبل أيضًا عامي 2007 و2017، في الوقت الذي اتضحت فيه ملامح المباريات التي تنظر الأندية العربية المتواجدة في دور الـ16 حاليًا عند تأهلها إلى ربع النهائي للبطولة الآسيوية.

وفيما يلي نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي سحبت اليوم الثلاثاء في كوالالمبور على أن يستضيف الفريق المذكور أولاً مباراة الذهاب على أرضه: - الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي X الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين. - الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وزوب آهن الإيراني X

وفيما يلي نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي سحبت اليوم الثلاثاء في كوالالمبور على أن يستضيف الفريق المذكور أولاً مباراة الذهاب على أرضه:



- الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي X الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين.



- الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وزوب آهن الإيراني X الفائز من مباراة الأهلي والهلال السعوديين.



- شنغهاي سيبج الصيني X أوراوا رد دياموندز الياباني.



- جوانجزو إيفرجراند الصيني X كاشيما أنتلرز الياباني.



يذكر أن مباريات الذهاب لدور الـ16 في المنطقة الغربية للقارة الآسيوية ستقام يومي 5 و6 أغسطس المقبلين، على أن تقام لقاءات العودة يوم 12 و13 أغسطس المقبلين.



وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 26 و27 أغسطس بينما ستقام مباريات الإياب يومي 16 و17 سبتمبر المقبل.



