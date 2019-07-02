مكافآت للاعبي الفراعنة بعد التأهل لدور الـ16

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

منتخب مصر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، صرف مكافآت للاعبي المنتخب، بعد تحقيق الفوز في الـ3 مباريات بالدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتأهل إلى دور الـ16 بتحقيق العلامة الكاملة، علمًا بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يمنح كل منتخب تأهل لدور الـ16 مبلغ 300 ألف دولار، ومن المقرر أن يصرف لاعبي الفراعنة والجهاز الفني المكافآت الفورية خلال الساعات الجارية، قبل مباراة دور الـ16 المقرر لها السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وصعد المنتخب الوطني متصدرا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، بشباك نظيفة، لأول مرة في تاريخه، وحقق الفراعنة العلامة الكاملة 3 مرات من قبل في هذه البطولة. لكن المنتخب الوطني لم يخرج بشباك نظيفة حينها، حيث استقبل هدفين بالدور الأول في نسخة 1974، ومثلهما في الدور الأول لنسخة 2000، بينما تلقى هدفًا واحدًا

وصعد المنتخب الوطني متصدرا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، بشباك نظيفة، لأول مرة في تاريخه، وحقق الفراعنة العلامة الكاملة 3 مرات من قبل في هذه البطولة.



لكن المنتخب الوطني لم يخرج بشباك نظيفة حينها، حيث استقبل هدفين بالدور الأول في نسخة 1974، ومثلهما في الدور الأول لنسخة 2000، بينما تلقى هدفًا واحدًا في دور المجموعات عام 2010.



وسيتحدى الفراعنة نحس العلامة الكاملة، الذي طارده في نسخة 1974، حين خسر في نصف النهائي أمام الكونغو الديمقراطية، وأيضا في نسخة 2000 حين ودع دور الثمانية على يد تونس، لكنه توج باللقب للمرة السابعة في 2010.



وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

