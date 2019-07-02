رياضة

مكافآت للاعبي الفراعنة بعد التأهل لدور الـ16

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
منتخب مصر
منتخب مصر
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، صرف مكافآت للاعبي المنتخب، بعد تحقيق الفوز في الـ3 مباريات بالدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتأهل إلى دور الـ16 بتحقيق العلامة الكاملة، علمًا بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يمنح كل منتخب تأهل لدور الـ16 مبلغ 300 ألف دولار، ومن المقرر أن يصرف لاعبي الفراعنة والجهاز الفني المكافآت الفورية خلال الساعات الجارية، قبل مباراة دور الـ16 المقرر لها السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي.
وصعد المنتخب الوطني متصدرا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، بشباك نظيفة، لأول مرة في تاريخه، وحقق الفراعنة العلامة الكاملة 3 مرات من قبل في هذه البطولة. لكن المنتخب الوطني لم يخرج بشباك نظيفة حينها، حيث استقبل هدفين بالدور الأول في نسخة 1974، ومثلهما في الدور الأول لنسخة 2000، بينما تلقى هدفًا واحدًا
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

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افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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