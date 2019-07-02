رياضة

بينيتز يتولى تدريب داليان يفانج الصيني

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
رافا بينيتز
رافا بينيتز
لم يحتج المدرب الإسباني رافا بينيتز الكثير من الوقت كي يحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي، وذلك بعدما أعلن اليوم الثلاثاء عن توليه المهمة الفنية لفريق داليان يفانج الذي ينافس في دوري السوبر الصيني، وذلك بعد نهاية عقده مع نيوكاسل يوم 30 يونيو المقبل، حيث أعلن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن تطلعه لخوض التحدي والفصل الجديد في مسيرته التدريبية قائلًا: "بعد طريق طويل، سنخوض تحديا جديدا. إنني سعيد ببداية مشروع مع داليان يفانج".
ويأتي ذلك بعدما نشر رافا خطابًا للجماهير أمس يفسر فيه سبب رحيله قائلًا: "شكرًا لكل شخص في هذا النادي الذي ساعد الفريق، وبالطبع أتوجه بالشكر للاعبين الذين تطوروا وقاتلوا معي، إلى جانب الجهاز المعاون، الذي كان أفضل جهاز عملت معه، بداية من الفوز بدوري الدرجة الأولى ووصولًا إلى اللعب في الدوري الإنجليزي
اقرأ المزيد
المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: أخشى أن نبكي يوما على هيكتور كوبر (حوار)

صدمة شديدة تعرضت لها جماهير الكرة المصرية بعد الإصابة البالغة التى تعرض لها محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء وجوده فى معسكر المنتخب قبل لقاء أوغندا، حيث أثبتت الأشعة أن اللاعب أصيب بقطع فى وتر أكيليس، وهو ما يستلزم سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، ولن تقل بأى حال من الأحوال فترة غيابه عن 6 أشهر وقد تزيد إلى 8 أشهر. وما زاد من حجم الصدمة البوست الذى قام بنشره المعلق الكروى الشهير أحمد الطيب عبر «فيسبوك» بعدما ألقى بمسئولية إصابة جنش على أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب.
الأرجنتين‎ (1)

الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.
أدريان رابيو (2)

رابيو: اللعب مع رونالدو سبب انضمامي لليوفي

«يوفنتوس هو نادٍ رائع، يتمتع بمكانة مرموقة بين الأندية الأوروبية، لديه تاريخ عريق.. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة على المستوى الشخصي والمهني، لكنني اليوم مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة، أمي هي وكيلي وقد ساعدتني كثيرًا نحن نعمل جيدًا معًا، لقد تجمدت المفاوضات بعض الشيء ولكن قبل فترة قصيرة توصلنا إلى اتفاق نهائي، يوفنتوس له تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذين لعبوا في صفوفه».. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.
اقرأ المزيد من الأخبار
رافا-بينيتيز

بينيتز يكشف سبب رحيله عن تدريب نيوكاسل

أكد المدرب الإسباني رافا بينيتز على رغبته في البقاء بنيوكاسل، إلا أنه لم يشارك الإدارة نفس الرؤية وبالتالي فضل الرحيل، وكتب رافا خطابًا إلى جماهير نيوكاسل لشرح الظروف التي أحاطت بمغادرته للفريق، بعدما أعلن النادي أن رافا سيرحل عقب نهاية عقده في شهر يونيو الماضي، وقال بينيتز في خطابه: "شكرًا لكم على تلك السنوات الثلاث الرائعة والمثيرة والمليئة بالتحديات، دعمكم للنادي والتزامكم تجاهه والشغف الذي تمتعتم به كان أمرًا لا يصدق، ودائمًا ما كان ملعب سان جيمس بارك خاصًا، كان الفوز على توتنهام 5-1 في عام 2016 عاطفيًا، وشعرت بانتمائي لهذا الفريق حينها".
مورينيو (4)

مورينيو يحسم مصيره من تدريب نيوكاسل

استبعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إمكانية أن يحل مكان رافا بينيتز بعد رحيل الأخير من تدريب نيوكاسل، لعدم رغبته في خوض المباريات بهدف البقاء في الدوري، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الأمر الوحيد الذي أعرفه، هو الأمر الذي لا أريده، أنا أملك رغبة دائمة للعب من أجل تحقيق الانتصار وفقط، وإذا لم أحقق الفوز، فبالتالي هناك مشكلة أعاني منها أنا واللاعبين والنادي في الأساس الذي نعمل بناء عليه، أنا أحتاج العمل في مشروع أشعر من خلاله برغبة الجميع للعب من أجل الانتصار وفقط".
محمد-صلاح (5)

محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
فان-دايك-محمد-صلاح

مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

ذكر موقع "givemesport"، أن الدولي الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عاد إلى دائرة اهتمامات مانشستر سيتي من جديد بعد أن كان هدفه في الموسم الماضي، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع الريدز، خلال الفترة الحالية، ورغبة الإسباني بيب جوارديولا في استقطاب المدافع الهولندي إلى السيتزنز، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018- 2019، المقدمة من رابطة الدوري، وجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org