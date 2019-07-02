بينيتز يتولى تدريب داليان يفانج الصيني

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

رافا بينيتز

لم يحتج المدرب الإسباني رافا بينيتز الكثير من الوقت كي يحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن تدريب نيوكاسل الإنجليزي، وذلك بعدما أعلن اليوم الثلاثاء عن توليه المهمة الفنية لفريق داليان يفانج الذي ينافس في دوري السوبر الصيني، وذلك بعد نهاية عقده مع نيوكاسل يوم 30 يونيو المقبل، حيث أعلن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن تطلعه لخوض التحدي والفصل الجديد في مسيرته التدريبية قائلًا: "بعد طريق طويل، سنخوض تحديا جديدا. إنني سعيد ببداية مشروع مع داليان يفانج".

ويأتي ذلك بعدما نشر رافا خطابًا للجماهير أمس يفسر فيه سبب رحيله قائلًا: "شكرًا لكل شخص في هذا النادي الذي ساعد الفريق، وبالطبع أتوجه بالشكر للاعبين الذين تطوروا وقاتلوا معي، إلى جانب الجهاز المعاون، الذي كان أفضل جهاز عملت معه، بداية من الفوز بدوري الدرجة الأولى ووصولًا إلى اللعب في الدوري الإنجليزي

ويأتي ذلك بعدما نشر رافا خطابًا للجماهير أمس يفسر فيه سبب رحيله قائلًا: "شكرًا لكل شخص في هذا النادي الذي ساعد الفريق، وبالطبع أتوجه بالشكر للاعبين الذين تطوروا وقاتلوا معي، إلى جانب الجهاز المعاون، الذي كان أفضل جهاز عملت معه، بداية من الفوز بدوري الدرجة الأولى ووصولًا إلى اللعب في الدوري الإنجليزي لموسمين، دائمًا ما أردت البقاء".



وواصل: "لم أنتظر البقاء لتجديد تعاقدي، بل انتظرت الوجود كجزء في المشروع، ولكن لسوء الحظ اتضح أن المسؤولين لا يملكون نفس الرؤية الخاصة بي، وأشعر بالحزن الشديد من ذلك".



وتابع: "لا أشعر بالندم للحظة على قراري بتدريب نيوكاسل، بل أشعر بالفخر الشديد لهذا القرار وبالفخر مما حققته مع النادي أيضًا، دائمًا ما سيبقى نيوكاسل في قلبي، وأتمنى له الأفضل دائمًا في المستقبل".