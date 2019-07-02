رياضة

مدرب البرازيل لا يستطيع النوم قبل مواجهة الأرجنتين

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
البرازيل
البرازيل
أعرب مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، عن تطلعه لمواجهة الأرجنتين فجر غد الأربعاء في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي طموح كبير، ويبدو أنني لن أنام مجددًا بسبب تلك المواجهة، على جميع اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم، ومعرفة أن تحقيق الفوز ضروري خاصة أننا الفريق الأفضل، لا يهمنا اللعب على الملعب الذي خسرنا عليه من قبل 7-1 أمام ألمانيا، نحن ننتظر خوض كلاسيكو رائع، الدعم الجماهيري هنا كبير للغاية، أكثر من الدعم الذي تلقيته في بورتو أليجري، المدينة التي ولدت بها".
وبدوره قال حارس المنتخب البرازيلي أليسون عن مباراة اليوم: "نحن مستعدون لأي سيناريو، بما في ذلك ركلات الترجيح، لكننا نرغب في الفوز خلال الوقت الأصلي، نعلم أن كل شيء وارد في كرة القدم وأنه قد نخوض ركلات الترجيح ونحن مستعدون لذلك". وعن وصول 3 منتخبات إلى نصف النهائي بعد خوض ركلات الترجيح: "ركلات الترجيح
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المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: أخشى أن نبكي يوما على هيكتور كوبر (حوار)

صدمة شديدة تعرضت لها جماهير الكرة المصرية بعد الإصابة البالغة التى تعرض لها محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء وجوده فى معسكر المنتخب قبل لقاء أوغندا، حيث أثبتت الأشعة أن اللاعب أصيب بقطع فى وتر أكيليس، وهو ما يستلزم سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، ولن تقل بأى حال من الأحوال فترة غيابه عن 6 أشهر وقد تزيد إلى 8 أشهر. وما زاد من حجم الصدمة البوست الذى قام بنشره المعلق الكروى الشهير أحمد الطيب عبر «فيسبوك» بعدما ألقى بمسئولية إصابة جنش على أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب.
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الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.
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رابيو: اللعب مع رونالدو سبب انضمامي لليوفي

«يوفنتوس هو نادٍ رائع، يتمتع بمكانة مرموقة بين الأندية الأوروبية، لديه تاريخ عريق.. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة على المستوى الشخصي والمهني، لكنني اليوم مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة، أمي هي وكيلي وقد ساعدتني كثيرًا نحن نعمل جيدًا معًا، لقد تجمدت المفاوضات بعض الشيء ولكن قبل فترة قصيرة توصلنا إلى اتفاق نهائي، يوفنتوس له تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذين لعبوا في صفوفه».. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.
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مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".
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البرازيل تعود لملعب النكبة أمام الأرجنتين

تستعد البرازيل للعودة إلى الملعب الذي شهد الهزيمة الأسوأ في تاريخها، وذلك عندما تواجه الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، تعود البرازيل إلى ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي، ذلك الملعب الذي شهد خسارة السليساو بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014 التي استضافتها على أرضها، تعود إليه لمواجهة الأرجنتين للمرة الـ106 في جميع المسابقات، في المواجهة الأشهر على صعيد المنتخبات التي تعرف باسم "كلاسيكو أمريكا الجنوبية" وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.
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ميسي يشيد بالأرجنتين ويواصل انتقاد ملاعب كوبا أمريكا

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نصف نهائي كوبا أمريكا مساء أمس الجمعة، بالتغلب على فنزويلا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت ظهورا متواضعا من نجم راقصي التانجو ليونيل ميسي، وسجل ثنائية الأرجنتين كل من لوتارو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو، لتضرب بالتالي موعدًا في نصف النهائي مع البلد المضيف البرازيل مع مباراة مرتقبة ستكون الأرجنتين بحاجة شديدة خلالها إلى تألق ميسي من أجل التأهل إلى المباراة النهائية الثالثة على التوالي بعد نسختي 2015 و2016 والتي خسرتهما أمام تشيلي بركلات الترجيح.
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