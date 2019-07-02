مدرب البرازيل لا يستطيع النوم قبل مواجهة الأرجنتين

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

البرازيل

أعرب مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، عن تطلعه لمواجهة الأرجنتين فجر غد الأربعاء في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي طموح كبير، ويبدو أنني لن أنام مجددًا بسبب تلك المواجهة، على جميع اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم، ومعرفة أن تحقيق الفوز ضروري خاصة أننا الفريق الأفضل، لا يهمنا اللعب على الملعب الذي خسرنا عليه من قبل 7-1 أمام ألمانيا، نحن ننتظر خوض كلاسيكو رائع، الدعم الجماهيري هنا كبير للغاية، أكثر من الدعم الذي تلقيته في بورتو أليجري، المدينة التي ولدت بها".

وبدوره قال حارس المنتخب البرازيلي أليسون عن مباراة اليوم: "نحن مستعدون لأي سيناريو، بما في ذلك ركلات الترجيح، لكننا نرغب في الفوز خلال الوقت الأصلي، نعلم أن كل شيء وارد في كرة القدم وأنه قد نخوض ركلات الترجيح ونحن مستعدون لذلك". وعن وصول 3 منتخبات إلى نصف النهائي بعد خوض ركلات الترجيح: "ركلات الترجيح

وبدوره قال حارس المنتخب البرازيلي أليسون عن مباراة اليوم: "نحن مستعدون لأي سيناريو، بما في ذلك ركلات الترجيح، لكننا نرغب في الفوز خلال الوقت الأصلي، نعلم أن كل شيء وارد في كرة القدم وأنه قد نخوض ركلات الترجيح ونحن مستعدون لذلك".



وعن وصول 3 منتخبات إلى نصف النهائي بعد خوض ركلات الترجيح: "ركلات الترجيح هي اللحظة التي قد يتوج الحارس نفسه فيها بطلا، لكني لا أرى نفسي كذلك، لأنني إذا تصديت للركلة الأولى وأهدر زملائي ركلاتهم فلن يكون للأمر أهمية، الأهم هو أن يؤدي كل واحد منا دوره".



واعتبر الحارس من الضروري أن يركز منتخب البرازيل على فرض أسلوب لعبه بعد "تحييد ميسي" ومنتخب الأرجنتين بوجه عام، مضيفا "لديهم أيضا أجويرو، وقدرات هجومية مهمة".