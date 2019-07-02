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السعوديون يشيعون الصحف الورقية إلى مثواها الأخير

الصحف السعودية تلقت ضربات قاسمة بعد أن قررت وزارة المالية إيقاف نشر الإعلانات الحكومية فيها، وإيقاف الخطوط الجوية السعودية توزيع الصحف السعودية على متن رحلاتها.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
صحف ورقية
صحف ورقية
يبدو أن السعودية دخلت عصر انتهاء الصحافة الورقية بعد الإعلان عن اختفاء الصحف الورقية من عدة مناطق سعودية بصورة نهائية وذلك لأول مرة في ظل الأزمة التي تشهدها الصحافة المطبوعة بوجه عام وفي المملكة على وجه الخصوص، حيث بات المحتوى الرقمي هو المسيطر، والمهيمن على الساحة الإعلامية. ونجد أن صناعة الصحف الورقية تواجه مستقبلاً غامضاً من حيث فرص استمراريتها، خاصة إثر المستجدات الاقتصادية العالمية الأخيرة، حيث تعاني الصحافة الورقية العربية من أزمة حادة ربما ستؤدي إلى القضاء عليها خاصة وأن الصحافة الورقية العالمية، هي الأخرى تعاني من ذات الأزمة.
فقد أقدمت بعض الصحف الأجنبية على مغادرة المشهد الإعلامي المطبوع وبدأت التحول إلى النسخة الإلكترونية والاكتفاء بها كـ"الإندبندنت" و"التلجراف" البريطانيتين، و"كريستيان ساينس مونيتور" ومجلة "نيوزويك" الأمريكيتين ، ويبدو أن المملكة ستلحق بهذا القطار. فقد وجهت شركة "وطنية" للتوزيع بالمملكة خطاباً بإيقاف
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مظاهرات السودان

«العسكري السوداني» يتهم قناصة بقتل المتظاهرين

قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، جمال عمر، إنه تم ضبط عناصر -لم يكشف عن هويتها- أطلقوا النار على جنود للدعم السريع في أم درمان. وأضاف "عمر" في بيان، أن قوات الدعم السريع ضبطت هؤلاء العناصر وتجري تحقيقات معهم، مضيفا أن هناك إصابات لـ3 من قوات الدعم السريع بأعيرة نارية، ووفاة اثنين من المواطنين، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة في أم درمان. وتابع: "9 آخرون من قوات الدعم السريع و4 أفراد من قوات الشرطة أصيبوا في أنحاء متفرقة من العاصمة".
مظاهرات-في-الجزائر

رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب يستقيل من منصبه

ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان الجزائري "معاذ بوشارب" تقدم بالاستقالة من منصبه. جاء ذلك عقب تصريح فؤاد سبوتة القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، بأن 4 كتل في البرلمان الجزائري وقعت أول أمس الأحد عريضة جماعية دعت فيها معاذ بوشارب إلى الاستقالة الفورية، وهذه هي أول مرة تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".
صحف-سعودية1

صحف سعودية: ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها مجددا

تصدر استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها مجددا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما أطلعتنا على الضربات الإسرائيلية على سوريا وانتهاك إيران الاتفاق النووي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة 12.35 من فجر اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي".
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تضغط على أوروبا بانتهاك «النووي»

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، انتهاك إيران للاتفاق النووي، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث أطلعتنا على الأوضاع في ليبيا واليمن واستهداف الحوثيين مجددا مطار أبها في السعودية. في مقدمة عناوينها ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن أمس، أن بلاده تخطت الحد المسموح لها به من مخزون اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، في تحد لمطالبة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لها بضرورة الالتزام به رغم العقوبات الأمريكية.
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صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: الرشاوى القطرية تطال أعضاء في الكونجرس

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت اختتام قمة العشرين واستضافة المملكة للقمة المقبلة، كما أبرزت تطورات الأوضاع في السودان والأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية اختتمت أعمالها، أمس، على وقع انفراجة أمريكية - صينية وتركيز الدول المشاركة في البيان الختامي على "المشتركات" بدل نقاط الخلاف، والتطلع إلى القمة المقبلة في السعودية العام المقبل.
عادل الجبير

أول رد سعودي على التقرير الأممي بشأن مقتل خاشقجي

في أول رد سعودي على تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن التقرير يتضمن تناقضات واضحة. وقال الجبير "لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداولته وسائل الإعلام". وأضاف أن "المحاكمات التي تجري في قضية خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا"، مؤكدا أن "الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: لا نريد حربا.. وسنتعامل مع التهديدات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها. وأضاف محمد بن سلمان لـ"الشرق الأوسط": المملكة لا تريد حربا في المنطقة... لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية. وأعلن رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل اليوم، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
السعودية

السعودية تفرج عن المساجين 24 ساعة كل شهر للخلوة الشرعية

قرار جديد اتخذته السلطات في المملكة العربية السعودية، يسمح للمسجون بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر، من أجل قضاء الخلوة الشرعية من زوجته في منزلهما، وتحدث اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة، عن تفاصيل القرار، موضحا أنه تم استحداث بند جديد للخلوة الشرعية في لائحة السجون، مشيرا في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر، لتصبح مدة خروجهم 72 ساعة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط معينة.
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