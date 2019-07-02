السعوديون يشيعون الصحف الورقية إلى مثواها الأخير

الصحف السعودية تلقت ضربات قاسمة بعد أن قررت وزارة المالية إيقاف نشر الإعلانات الحكومية فيها، وإيقاف الخطوط الجوية السعودية توزيع الصحف السعودية على متن رحلاتها.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

يبدو أن السعودية دخلت عصر انتهاء الصحافة الورقية بعد الإعلان عن اختفاء الصحف الورقية من عدة مناطق سعودية بصورة نهائية وذلك لأول مرة في ظل الأزمة التي تشهدها الصحافة المطبوعة بوجه عام وفي المملكة على وجه الخصوص، حيث بات المحتوى الرقمي هو المسيطر، والمهيمن على الساحة الإعلامية. ونجد أن صناعة الصحف الورقية تواجه مستقبلاً غامضاً من حيث فرص استمراريتها، خاصة إثر المستجدات الاقتصادية العالمية الأخيرة، حيث تعاني الصحافة الورقية العربية من أزمة حادة ربما ستؤدي إلى القضاء عليها خاصة وأن الصحافة الورقية العالمية، هي الأخرى تعاني من ذات الأزمة.

فقد أقدمت بعض الصحف الأجنبية على مغادرة المشهد الإعلامي المطبوع وبدأت التحول إلى النسخة الإلكترونية والاكتفاء بها كـ"الإندبندنت" و"التلجراف" البريطانيتين، و"كريستيان ساينس مونيتور" ومجلة "نيوزويك" الأمريكيتين ، ويبدو أن المملكة ستلحق بهذا القطار. فقد وجهت شركة "وطنية" للتوزيع بالمملكة خطاباً بإيقاف

فقد أقدمت بعض الصحف الأجنبية على مغادرة المشهد الإعلامي المطبوع وبدأت التحول إلى النسخة الإلكترونية والاكتفاء بها كـ"الإندبندنت" و"التلجراف" البريطانيتين، و"كريستيان ساينس مونيتور" ومجلة "نيوزويك" الأمريكيتين ، ويبدو أن المملكة ستلحق بهذا القطار.



فقد وجهت شركة "وطنية" للتوزيع بالمملكة خطاباً بإيقاف توزيع الصحف الورقية في عدة مدن ومحافظات، وأبلغت بذلك مسؤولي المؤسسات الصحفية.

وأرجعت هذا القرار إلى ارتفاع التكاليف مقابل انخفاض الإيرادات، بالإضافة إلى عدم تحمل المؤسسات الصحفية لتكاليف التشغيل لهذه الفروع، كما تسببت التقنية الحديثة والصحافة الإلكترونية في ضعف الإقبال على شراء الصحف الورقية.

الوسط الإعلامي السعودي تفاعل مع هذا القرار بصورة كبيرة، بين من اعتبره تشييعاً للصحافة الورقية إلى مثواها الأخير، وآخرون رأوا أن المؤسسات الصحفية عليها أن تلحق نفسها لإحداث تغيرات جذرية تواكب مستجدات الإعلام المعاصر .





الإيقاع البطيء للصحافة الورقية، لم يعد يتناسب مع السرعة التي تصل بها الأخبار والمعلومات، فضلا عن أن تكلفة إصدار أي مطبوعة ورقية تعادل كلفة إطلاق عدة مواقع ومنصات إلكترونية، فيها من المعلومات والأخبار ما يفوق ما ينشر على الورق، وتتوافر فيها إمكانيات لا نهائية، تجعل من التصفح رحلة لا يحدها مكان ولا تتوقف عند زمان .



وفوق هذا وذاك فإن أعداد القراء والمتابعين، للصحافة الورقية والرقمية تتبدل وتتغير، بحكم طبيعة الأشياء، على نحو متعاكس، ففيما يتراجع عدد قراء الأولى، يتزايد باضطراد عدد المتابعين للثانية.



من جانبه رأى الدكتور محمد الحيزان أكاديمي متخصص في الإعلام والاتصال، أّن "الصحافة ستبقى صحافة، لكن الأساليب والأدوات تتغير وتتفاوت حسب المتغيرات".

أما طارق إبراهيم رئيس التحرير الأسبق لصحيفة "الوطن" ورئيس تحرير صحيفة "عناوين" الإلكترونية، يشير إلى أن تراجع مبيعات الصحف الورقية وإعلاناتها هو جزء من الأزمة العالمية وانعكاس للتطور الحاصل في وسائل الإعلام والاتصال، بحسب ما نقلت "الشرق الأوسط".





ويرى مراقبون أن المشكلة في المؤسسات الصحفية الآن بالمملكة هي بالفعل مشكلة موارد مالية، وتمثل امتداداً لما يحدث في معظم صحف العالم، ولكنها ليست المشكلة الوحيدة، فالمؤسسات الصحفية أصبحت في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في نظامها الأساسي المعتمد من مجلس الوزراء، بما فيه إلغاء نظام المؤسسات المغلقة على مجموعة من التجار الذين يسيطرون على مقدراتها ويورثونها لأبنائهم ثم يتخلون عنها عند الخسائر وتوقف الأرباح، والمطلوب بالتالي تحويلها لشركات مساهمة عامة وفق نظام جديد يحدد صلاحيات مجلس الإدارة ورئيس التحرير والمدير العام، ويحفظ حقوق الصحفيين والعاملين، وفقا لـ"الحياة".



وسبق أن تلقت الصحف السعودية ضربة قاسمة بعد أن قررت وزارة المالية إيقاف نشر الإعلانات الحكومية فيها، في قرار تزامن مع إيقاف الخطوط الجوية السعودية توزيع الصحف السعودية على متن رحلاتها، والقرار هو الثالث الموجع، بعد أن قررت وزارة التجارة في وقت سابق وقف إعلان ميزانيات الشركات على صفحاتها، الأمر الذي حرمها دخلاً كبيرًا، خاصة مع مزاحمة المواقع الإلكترونيّة للصحف الورقية، وهو ما فاقم من أزمة تلك الصحف.



ورغم أزمة الصحافة المطبوعة، إلا أن الصحف ما زالت تمارس مهامها وفق قواعد النشر الجديدة، بأمل أن تعود يوما إلى سابق عهدها، أو تجد من يلقي لها طوق النجاة، لينقذها من طوفان التجاهل والتهميش، أو يبحث معها عن حلول تساعدها في الخروج من حالة الموت السريري التي هي عليها منذ أعوام.