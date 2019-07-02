الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
الدولار
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر.
وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 8 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 16.69 جنيه للبيع، و16.59 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.71 جنيه للبيع، و16.61 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي بواقع 5 قروش ليسجل نحو
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.71 جنيه للبيع، و16.61 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.71 جنيه للبيع، و16.61 جنيه للشراء.
كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.72 جنيه للبيع، و16.62 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من بنك مصر إيران، وبنك التنمية الصناعية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.72 جنيه للبيع، و16.62 جنيه للشراء.
فيما تراجع سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك كريدي إجريكول بواقع قرشين ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.