الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 8 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 16.69 جنيه للبيع، و16.59 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.71 جنيه للبيع، و16.61 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي بواقع 5 قروش ليسجل نحو