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نيكولا معوض: أحب كونى «جان» للفتيات (حوار)

على الرغم من المشوار الفني الصغير للفنان اللبناني نيكولا معوض فى مصر إلا أنه أستطاع أن يثبت موهبته وحضوره، والأن يشارك فى عمل عالمي يدعي His Only Son ووصفه بهدية من الله
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
نيكولا معوض
نيكولا معوض
يعيش الفنان اللبنانى نيكولا معوض انتعاشة فنية ونجاحا كبيرا، فقد شارك فى عدد من الأعمال الدرامية التى ساعدت على انتشاره فى الفترة الأخيرة، منها مسلسل "تشويش" الذى يعتبر أول دراما موسمية بالعالم العربى، وهو مكوّن من 8 حلقات، كما عُرض له مسلسل "الباشا" وهو عمل لبنانى ينتمى إلى الدراما الطويلة 60 حلقة، وقادته كل تلك الأعمال، لأن يشارك فى فيلم روائى طويل يتتبع لأول مرة رحلة العائلة المقدسة فى مصر، وهو فيلم "المسيح والآخرون"، حيث يجسد خلاله دور "المسيح"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية 2019.
نجاحات نيكولا معوض وانتشاره بالفترة الماضية، قاداه لأولى مشاركاته العالمية، حيث يوجد فى الفيلم العالمى His Only Son للمخرج ديفيد هيلينج، وبدأ تصويره فى لوس أنجلوس على أن يتم طرحه فى دور العرض الأمريكية. "التحرير" التقت نيكولا معوض وكشف عن تفاصيل مشاركته فى العمل العالمى، وكيف تم ترشيحه للعمل، كما أوضح
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