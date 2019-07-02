نيكولا معوض: أحب كونى «جان» للفتيات (حوار)

على الرغم من المشوار الفني الصغير للفنان اللبناني نيكولا معوض فى مصر إلا أنه أستطاع أن يثبت موهبته وحضوره، والأن يشارك فى عمل عالمي يدعي His Only Son ووصفه بهدية من الله

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

يعيش الفنان اللبنانى نيكولا معوض انتعاشة فنية ونجاحا كبيرا، فقد شارك فى عدد من الأعمال الدرامية التى ساعدت على انتشاره فى الفترة الأخيرة، منها مسلسل "تشويش" الذى يعتبر أول دراما موسمية بالعالم العربى، وهو مكوّن من 8 حلقات، كما عُرض له مسلسل "الباشا" وهو عمل لبنانى ينتمى إلى الدراما الطويلة 60 حلقة، وقادته كل تلك الأعمال، لأن يشارك فى فيلم روائى طويل يتتبع لأول مرة رحلة العائلة المقدسة فى مصر، وهو فيلم "المسيح والآخرون"، حيث يجسد خلاله دور "المسيح"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية 2019.

نجاحات نيكولا معوض وانتشاره بالفترة الماضية، قاداه لأولى مشاركاته العالمية، حيث يوجد فى الفيلم العالمى His Only Son للمخرج ديفيد هيلينج، وبدأ تصويره فى لوس أنجلوس على أن يتم طرحه فى دور العرض الأمريكية. "التحرير" التقت نيكولا معوض وكشف عن تفاصيل مشاركته فى العمل العالمى، وكيف تم ترشيحه للعمل، كما أوضح

نجاحات نيكولا معوض وانتشاره بالفترة الماضية، قاداه لأولى مشاركاته العالمية، حيث يوجد فى الفيلم العالمى His Only Son للمخرج ديفيد هيلينج، وبدأ تصويره فى لوس أنجلوس على أن يتم طرحه فى دور العرض الأمريكية.

"التحرير" التقت نيكولا معوض وكشف عن تفاصيل مشاركته فى العمل العالمى، وكيف تم ترشيحه للعمل، كما أوضح لنا رأيه فى وجود النجوم اللبنانيين فى مصر، وهل بالفعل يبحث عن الانتشار والوجود مهما كان العمل، أم أن هذا الأمر لا يشغله، وغيرها من الأمور.

وإلى نص الحوار:

< فى البداية كيف جاء ترشيحك فى فيلم "المسيح وآخرون"؟

العمل إنتاج فرنسى بلجيكى أمريكى، ويعمل به العديد من الأشخاص المحترفين الذين حصلوا على جوائز من مهرجان كان السينمائى وغيره، وأنا أجسد خلاله شخصية "يسوع المسيح"، ورشحت له عن طريق المخرج هشام عبد الخالق، الذى عملت معه قبل ذلك فى فيلم قصير بلبنان، وكان هذا بداية تعارفنا، وتجسيد هذه الشخصية حملنى مسئولية ولكن لم أخف، ولكنه تحد بالنسبة لى، وسنبدأ تصويره قبل نهاية 2019.

< وماذا عن فيلم His Only Son وكيف تم ترشيحك للعمل العالمى؟

أنا ألعب شخصية من أفضل رجال الله "النبى إبراهيم"، بفيلم يتناول إحدى أهم مراحل حياته، وسعيد جدًا لأنه تم اختيارى من بين أكثر من 1700 ممثل حول العالم، تم اختيارى للسفر إلى لوس أنجلوس للقيام بالدور الرئيسى فى الفيلم الأمريكى الروائى الطويل His Only Son.

< العمل العالمى الأول فى تاريخك.. كيف ترى ذلك؟

أعتبر هذا هدية كبيرة من الله أكتر ما بستاهل، لأنه على الصعيد المهنى فرصة فريدة من نوعها.

< كيف ترى اتجاه عدد كبير من الممثلين الشباب إلى السينما العالمية؟

هذا أمر جيد بالفعل فهم يبحثون عن تجارب مختلفة وجديدة، فكونك تمثل بلهجة مختلفة وتتعرف على ثقافات جديدة يزيد من موهبتك بالفعل، وأى تجربة خارج نطاقك الجغرافى ستكون مهمة لمن يخطوها.

< تجربة «تشويش» كانت مختلفة بالنسبة لك، فهو عمل يعرض على 8 حلقات، فكيف رأيت ذلك؟

المسلسل كان صعبا جدا، خاصة لأن تصويره مختلف عن غيره من الأعمال، فكنا نصور المشهد مرة واحدة فقط، وغير مسموح بالإعادة، لذلك كانت تأخذ منا الحلقة 3 أيام، وأخذ العمل على المسلسل كله شهرا تقريبا، وأنهيناه منذ عام ونصف، وتعلمنا من هذا العمل الارتجال، وكانت تجربة مختلفة كثيرا عن أعمال سابقة، فأنا شاركت فى أعمال طويلة 60 حلقة، ولكن ما يهمنى فى النهاية هو جودة العمل الذى أشارك به.

< هل تحاول أن تثبت موهبتك للجمهور من خلال انتشارك الفنى؟

نهائيا أنا أحترم كثيرًا من يفكر فى الانتشار والوجود، لكن أنا لا أفضل هذا، فأنا كممثل ليس من المهم لى الانتشار بقدر أهمية الأدوار التى ألعبها، فأنا أحب أن أمثل دائما الأدوار التى أحبها، وهناك الكثير من الناس نصحونى بألا أغيب عن الساحة، وجاءنى الكثير من الأعمال لكنى رفضتها، وأحب أن أختار أدوارى بعناية حتى لا أخسر خطواتى.

< خطواتك فى مصر كلها تتجه للدراما.. فهل تتعمد أن تغيب عن السينما؟

بالعكس، ولكن حتى الآن لم أجد عملا مناسبا لى أخوض من خلاله التجربة السينمائية، وأجد نفسى فى الدراما بشكل أفضل، لأننى أحبها، وسواء فى مصر أو لبنان، الأفلام التى عرضت على لم تكن لطيفة ولا تناسبنى.

< ما الفرق الذى وجدته بين الدراما اللبنانية والمصرية؟

هناك اختلاف كبير، فالدراما فى مصر صناعة مستقرة ومنتشرة وقائمة بذاتها، ونادرا ما تجد نوعية الدراما التى تصنع فى مصر فى أى دولة أخرى.

< هل تخشى حصر المخرجين لك فى أدوار بعينها؟

لا أحب أن أحصر نفسى فى نوعية واحدة، أنا أجسد كل الشخصيات، وكنت سعيدا بدورى فى "أمر واقع" لأنه مختلف عن دورى فى "طلعت روحى"، وغيره من الأعمال التى جسدتها، فأنا كممثل أتحدى نفسى فى كل الشخصيات، ولست مع من يحصر نفسه فى أدوار بعينها، ويقول إنه يجيد هذه المنطقة، الممثل الحق يجسد كل الأدوار ويبدع فيها.

< هل ترى أنك أصبحت تستحق البطولة المطلقة؟

هى آخر اهتماماتى، وليس الممثل هو المسئول عن التفكير فى هذه الخطوة، نحن نؤدى أدوارا ونبحث عن الشخصيات الجيدة فقط، وأنا تركت هذا الأمر يأتى وحده، وعرض على الكثير من الأعمال ورفضتها، وما وصلت له فى مصر من نجاح يرضينى، ومتأكد أنه سيجعلنى أذهب إلى أماكن أفضل خلال السنوات القادمة، وأنا أحب أن أتحدى نفسى فى أدوارى.

< اخترت مؤخرًا عضوا للجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، تجربة جديدة بالنسبة لك، حدثنا عن ذلك..

كنت سعيدًا للغاية بالتجربة، خاصة أنى قدّمت العديد من الأفلام المستقلة، وسبق أن فاز فيلم لى بجائزة من مهرجان الإسكندرية، لذا فعلاقتى بالمهرجان قديمة، وحينما عُرض علىَّ الأمر رحبت للغاية، المهرجان يؤكد أن السينما فى تناول الجميع، والتجربة إضافة لى على المستوى الشخصى والمهنى.

< الفتيات بدأت تضعك فى خانة "الجان" فكيف ترى ذلك؟

سعيد للغاية بذلك، والسبب وراءه هو دورى فى مسلسل "طلعت روحى"، ولو كنت قدمته فى بداياتى فى مصر لكنت وضعت مبكرا فى تلك الخانة.

< كيف ترى خطواتك الفنية فى مصر؟

مصر دائما بلد الفنون وتحتضن كل من يأتى إليها ليس من لبنان فقط، ولدينا الكثير من الفنانين أثبتوا موهبتهم فى مصر، وحققوا من خلالها نجاحا كبيرا مثل الفنانة صباح وغيرها، ومصر لا تهتم من أى بلد أتيت، ولكن تهتم بموهبتك والفن الذى تقدمه فقط.